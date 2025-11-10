Brittiska forskare vill ha varningstext på älskad maträtt

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Nitrit – den rosa fienden

Anledningen till alarmsignalen stavas nitrit. Ämnet används för att ge köttet sin rosa färg och längre hållbarhet. I kroppen kan nitrit bilda nitrosaminer, och flera studier visar att dessa ämnen kan skada arvsmassan. Risken är störst vid frekvent konsumtion.

“Det finns redan nitritfritt bacon på brittiska stormarknader”, säger matsäkerhetsprofessorn Chris Elliott. – Tekniken räcker, men regeringen har ännu inte gjort något för att informera om riskerna.

I Norge går Kreftforeningen en annan väg. Deras budskap är tydligt men mindre militant: märk varor ordentligt, men låt folk njuta.

“Vi tror mer på tydlig märkning än på skrämsel”, säger generalsekreterare Ingrid Stenstadvold Ross till Dagbladet. “Äter man kött ibland gör det ingenting. Det är när det blir varje dag som risken ökar.”

Rosa, rökig och rebellisk – bacon har alltid haft dåligt inflytande. (Foto: Canva)

Svenska regler och sunt förnuft

Även i Sverige är användningen av nitrit reglerad via EU:s livsmedelsregler. Maxnivån ligger på 150 milligram per kilo kött, och ekologiska produkter får i princip inte innehålla nitrit alls. Men för den som verkligen vill slippa ämnet helt krävs att man läser det finstilta – eller väljer vegetariskt.

Livsmedelsverket bedömer att svenskar i snitt ligger långt under gränsvärdena för ett säkert intag. Sambandet mellan nitrit och cancer är starkt nog för att väcka försiktighet, men inte lika entydigt som mellan cigaretter och lungcancer.

En skiva till, sa hjärtat. Nej tack, sa tarmen. (Foto: Canva)

Baconälskarnas mardröm – eller bara suntförnuftvarning?

Produktionen av processat kött minskar inte. Enligt analysföretaget IndexBox producerades över fem miljoner ton processat fläskkött globalt under 2024 – trots WHO:s varningar.

Forskarna i Storbritannien fortsätter ändå sitt korståg. De vill se varningstexter, informationskampanjer och ett slut på nitritberoendet i charkindustrin. Politikerna däremot avvaktar fler studier.

Tills dess återstår bara den eviga frågan vid helgens frukostbord: ska man unna sig den där gyllenstekta skivan eller inte?

Sanningen är att det inte är lördagsbaconet som är farligt – det är tisdagens, onsdagens och torsdagens.

I Storbritannien vill man nu varna för bacon – men inte för Brexit. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: varningstext på bacon

Nitrit används för att ge kött färg och längre hållbarhet.

I kroppen kan ämnet omvandlas till nitrosaminer, som misstänks öka risken för tarmcancer.

WHO placerar processat kött i samma cancerkategori som tobak – men risknivån är långt lägre.

EU:s maxnivå i kött är 150 mg nitrit/kg.

För den oroade finns nitritfria alternativ, både i Sverige och Storbritannien.

