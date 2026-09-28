Sverige har ren luft, bra arbetsliv och fungerande digitala tjänster. Ändå är vi ett av världens sämsta länder för den som flyttar hit och försöker skapa sig ett nytt socialt liv. I den stora Expat Insider 2026 hamnar Sverige först på plats 26 av 31 länder.
Sverige är fantastiskt – tills du försöker bli vän med en svensk
Det finns länder där du kan flytta in på måndagen och vara bjuden på middag på fredagen.
Sverige är inte riktigt ett av dem.
InterNations har frågat närmare 8 000 människor från 162 nationaliteter hur det är att leva utomlands. De har bedömt allt från ekonomi och arbetsliv till livskvalitet och hur enkelt det är att faktiskt bli en del av landet.
Och just där börjar Sveriges problem.
Sverige – landet där ingen ringer på
Sverige kommer på plats 30 av 31 i kategorin Ease of Settling In.
Bara 16 procent av de utlandsfödda som svarat tycker att det är lätt att skaffa svenska vänner. Globalt är motsvarande siffra 39 procent.
Hela 70 procent tycker att det är svårt att bli vän med lokalbefolkningen och bara 25 procent är nöjda med sitt sociala liv. Det globala genomsnittet är 54 procent.
En person från Colombia som bor i Stockholm beskriver hur människor upplevs som distanserade även i vardagen och säger att hon ibland känner sig osynlig.
Det ligger ganska nära den gamla bilden av Sverige som landet där vi gärna hjälper grannen att bära upp ett kylskåp, men inte nödvändigtvis frågar om han vill stanna på middag.
Någon färsk statistik över just svenska middagsinbjudningar finns inte i undersökningen. Men bilden av ett land där det tar lång tid att komma innanför skalet är mycket tydlig.
Bra land – svåra människor
Det märkliga är att mycket annat fungerar utmärkt.
Sverige rankas etta i världen för luftkvalitet. Hela 91 procent av expatsen är nöjda med luften, jämfört med 65 procent globalt.
Vi får också höga betyg för stadsmiljö, miljöarbete och möjligheten att kombinera arbete med ett liv utanför jobbet.
71 procent uppskattar sin work-life balance och 70 procent är nöjda med arbetstiderna.
Dessutom klarar man sig förvånansvärt bra utan svenska. Sex av tio uppger att det går fint att leva här utan att kunna språket.
Det går alltså utmärkt att beställa kaffe, deklarera och skaffa bredband.
Att få personen vid bordet bredvid att bli din vän är svårare.
Panama vinner igen
I andra änden av listan ligger Panama, som för tredje året i rad utses till världens bästa land för expats.
87 procent av de utlandsboende där är nöjda med livet och en tredjedel säger att de vill stanna för alltid.
Tvåa kommer Mexiko, som dessutom toppar kategorin för hur lätt det är att komma in i samhället. Thailand är trea och har de allra lyckligaste expatsen: 86 procent säger att de trivs med livet där.
Europa har bara tre länder bland de tio bästa.
Spanien ligger sexa, Portugal åtta och Luxemburg tia.
Norden får stryk
Sverige är alltså långt från ensamt om problemet.
Norge kommer sist av samtliga 31 länder och är också sämst när det gäller att komma in socialt.
Sverige hamnar på plats 26 totalt, före Kanada, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Norge.
Det säger något om den nordiska paradoxen.
Vi har frisk luft, hyggliga arbetsvillkor och samhällen som fungerar.
Sedan går vi hem, stänger dörren och umgås med samma fyra personer vi lärde känna på gymnasiet.
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