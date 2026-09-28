Sverige är fantastiskt – tills du försöker bli vän med en svensk

Bra land – svåra människor

Det märkliga är att mycket annat fungerar utmärkt.

Sverige rankas etta i världen för luftkvalitet. Hela 91 procent av expatsen är nöjda med luften, jämfört med 65 procent globalt.

Vi får också höga betyg för stadsmiljö, miljöarbete och möjligheten att kombinera arbete med ett liv utanför jobbet.

71 procent uppskattar sin work-life balance och 70 procent är nöjda med arbetstiderna.

Dessutom klarar man sig förvånansvärt bra utan svenska. Sex av tio uppger att det går fint att leva här utan att kunna språket.

Det går alltså utmärkt att beställa kaffe, deklarera och skaffa bredband.

Att få personen vid bordet bredvid att bli din vän är svårare.

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Panama vinner igen

I andra änden av listan ligger Panama, som för tredje året i rad utses till världens bästa land för expats.

87 procent av de utlandsboende där är nöjda med livet och en tredjedel säger att de vill stanna för alltid.

Tvåa kommer Mexiko, som dessutom toppar kategorin för hur lätt det är att komma in i samhället. Thailand är trea och har de allra lyckligaste expatsen: 86 procent säger att de trivs med livet där.

Europa har bara tre länder bland de tio bästa.

Spanien ligger sexa, Portugal åtta och Luxemburg tia.

1. Sverige fungerar utmärkt tills du vill bli vän med grannen. Då kan processen ta några år. (Foto: Canva)

Norden får stryk

Sverige är alltså långt från ensamt om problemet.

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Norge kommer sist av samtliga 31 länder och är också sämst när det gäller att komma in socialt.

Sverige hamnar på plats 26 totalt, före Kanada, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Norge.

Det säger något om den nordiska paradoxen.

Vi har frisk luft, hyggliga arbetsvillkor och samhällen som fungerar.

Sedan går vi hem, stänger dörren och umgås med samma fyra personer vi lärde känna på gymnasiet.