När kroppen säger stopp – därför kan slutet på löparlivet kännas som en sorg

”Vem är jag om jag inte är löpare?”

Många beskriver sig själva med just det ordet: löpare.

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Det blir en identitet som signalerar disciplin, målmedvetenhet och uthållighet. När den försvinner kan det kännas som att en del av personligheten också gör det.

En amerikansk löparprofil beskriver i en ny bok hur beslutet att sluta springa kändes ungefär som en skilsmässa. Hon hade ignorerat smärtor i flera år innan läkaren till slut rådde henne att lägga löparskorna på hyllan.

När kroppen säger stopp kan sorgen bli lika stor som efter ett avslutat kapitel i livet. (Foto: TT)

Kroppen har ett bäst före-datum

För andra kommer beskedet mer brutalt.

Jamie Panzarella sprang nästan varje dag under större delen av sitt vuxna liv. Fem maraton och över 20 halvmaraton hann hon med innan artros i tårna gjorde varje steg smärtsamt.

Läkarens ord blev avgörande:

”Du har en begränsad mängd mil kvar i kroppen. Vill du använda dem nu – eller kunna vandra med barnbarnen när du är 70?”

Det fick henne att sluta springa.

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Sjukdom kan sätta stopp över en natt

Alla slutar inte på grund av slitna leder.

Författaren och löparcoachen Matt Fitzgerald drabbades av långtidscovid och kunde periodvis inte ens promenera. Varje försök att träna gjorde symptomen värre.

Andra har tvingats ge upp efter kroniskt trötthetssyndrom eller andra sjukdomar där fysisk ansträngning försämrar tillståndet.

Gemensamt är känslan av att inte bara förlora en träningsform – utan också sitt sociala sammanhang.

Det finns ett liv efter löpningen

Idrottspsykologer menar att nyckeln inte är att hitta ”nästa löpning”.

I stället handlar det om att förstå vad det egentligen var man älskade.

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Var det utmaningen? Frihetskänslan? Gemenskapen? Naturen? Rutinen?

När man identifierar de värdena blir det lättare att hitta nya sätt att få samma känsla.

En del börjar vandra, andra spelar tennis eller cyklar. Matt Fitzgerald valde att starta ett träningsläger där han coachar andra löpare.

Det ersätter inte löpningen – men fyller en del av tomrummet.

”Man kan inte springa ifrån åldrandet” – en insikt som många långdistanslöpare förr eller senare ställs inför.

Åldern vinner till slut

79-årige Jim Shapiro sprang tvärs över USA på 1980-talet och har genomfört otaliga extrema lopp. Efter två knäoperationer kan han inte längre springa alls.

I dag känner han inte längre avund när andra passerar honom i löparspåret.

Han känner tacksamhet.

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”Man kan inte springa ifrån åldrandet. Vi får en gåva, men vi vet aldrig hur länge den varar.”

Det är kanske den viktigaste lärdomen av alla. Löpningen kan ta slut. Men behovet av rörelse, gemenskap och nya utmaningar behöver inte göra det.