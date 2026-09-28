Det svenska passet fortsätter att vara ett av världens mest användbara dokument. I en ny internationell ranking hamnar Sverige på delad sjundeplats, med enkel tillgång till 173 destinationer. Men passlistor är numera nästan som fotbollstabeller: resultatet beror en del på vem som räknar.
Svenska passet tillhör världens starkaste – men detta land slår oss i ny ranking
Sverige delar sjundeplatsen
I den senaste rankingen från Passport Reports hamnar Sverige på delad sjundeplats tillsammans med Danmark, Finland, Tyskland, Italien och Nederländerna.
Svenska passinnehavare kan enligt undersökningen resa till 120 länder helt utan visum. Ytterligare 42 destinationer erbjuder visum vid ankomst och elva kräver någon form av elektroniskt resetillstånd, ETA.
Till 25 destinationer måste svensken fortfarande ordna ett traditionellt visum före avresa.
Det ger Sverige ett så kallat mobility score på 173.
Det är med andra ord ett ganska trevligt litet rött häfte att ha i handbagaget.
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Spanien är bäst i Europa
Europas starkaste pass i just den här rankingen är det spanska.
Spanien får 174 poäng och placerar sig trea i världen efter Förenade Arabemiraten och Singapore. Malaysia ligger fyra och Luxemburg femma.
Spanjorerna kan resa till 121 länder utan visum och få visum vid ankomst i ytterligare 42.
Skillnaden mot Sverige är alltså minimal. Men i passvärlden räcker en enda destination för att flytta ett land flera placeringar.
Belgien och Frankrike ligger också strax före Sverige.
Sverige är samtidigt trea i världen
Den uppmärksamme Perfect Weekend-läsaren kan nu invända att vi tidigare skrivit att Sverige har världens tredje starkaste pass.
Det stämmer också.
Henley Passport Index, en annan av de stora internationella passrankningarna, placerar Sverige på tredje plats under 2026 med tillgång till 187 destinationer utan ett traditionellt visum i förväg. Singapore ligger etta på den listan med 192 destinationer.
Skillnaden beror på hur instituten räknar visumfrihet, elektroniska resetillstånd och visum vid ankomst.
Det finns alltså ingen officiell Champions League-tabell för pass.
Ett VIP-kort med allt fler digitala regler
Vi har tidigare beskrivit det svenska passet som ett slags VIP-kort till världen. Det gäller fortfarande.
Men själva resandet har blivit mer administrativt även för svenskar. Storbritannien kräver numera ETA för svenska besökare och allt fler länder inför elektroniska registreringar före ankomst.
Visumfri betyder därför inte längre alltid att man kan köpa en biljett, stoppa passet i fickan och åka.
Det positiva är att Sverige fortfarande befinner sig i den exklusiva grupp länder vars medborgare kan resa genom nästan hela världen med mycket lite byråkrati.
För en svensk resenär är passet därför lätt att ta för givet.
Det märks framför allt den dag man står vid gaten och upptäcker att det ligger hemma i byrålådan.
Världens starkaste pass enligt Passport Reports
- Förenade Arabemiraten
- Singapore
- Spanien
- Malaysia
- Luxemburg
- Belgien och Frankrike
- Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna och Sverige
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