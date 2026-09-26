Norwegian tonar ned risken för flygbränslekris

Norwegian har inte behövt ställa in några flygningar till följd av Irankriget, enligt Geir Karlsen.

Vi har behövt ställa in avgångar, men det är av andra skäl. Det kan vara tekniska orsaker. Under sommaren har vi flugit allt vi har sålt egentligen. Och det gör vi framöver också, säger han.

Prischocken på bränsle i år – och risken för bränslebrist inför vintersäsongen – tar han med ro. Norwegian har 55 procent av bränslebehovet prissäkrat i år och kanske 20–30 procent 2027 – till ett betydligt lägre pris än det flygbolag som köper flygfotogen nu får betala, enligt Karlsen.

Nått nivå

Men höga bränslepriser har gett effekt.

Biljettpriserna har gått upp. Våra passagerare har varit villiga att betala för detta i viss utsträckning, säger Karlsen.

Prishöjningarna påverkar efterfrågan negativt. De har därför justerats ned något sedan i våras.

Vi har nått en nivå där passagerarna inte längre vill betala så mycket mer. Och just nu är det inte dyrare att flyga än det var vid samma tidpunkt i fjol, tillägger han.

Sommarens uppgörelse om att köpa Nordic Leisure Travel Group (NLTG) – med svenska Ving, danska Spies och finländska Tjäreborg samt flygbolaget Sunclass – konkurrensprövas av EU. Karlsen räknar med grönt ljus innan årsskiftet.

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Nästa steg blir en sekundärnotering av den redan Oslonoterade Norwegianaktien på Stockholmsbörsen.