Norwegian har inte behövt ställa in några flygningar till följd av Irankriget, enligt Geir Karlsen.
Norwegian tonar ned risken för flygbränslekris
Inne på sjätte året som vd och koncernchef siktar Geir Karlsen på en notering av Norwegians aktie på Stockholmsbörsen och hotell i Spanien.
Han tonar ned riskerna för inställda flyg och dyrare biljetter på grund av dyrare flygbränsle.
Norwegian har inte behövt ställa in några flygningar till följd av Irankriget, enligt Geir Karlsen.
Vi har behövt ställa in avgångar, men det är av andra skäl. Det kan vara tekniska orsaker. Under sommaren har vi flugit allt vi har sålt egentligen. Och det gör vi framöver också, säger han.
Prischocken på bränsle i år – och risken för bränslebrist inför vintersäsongen – tar han med ro. Norwegian har 55 procent av bränslebehovet prissäkrat i år och kanske 20–30 procent 2027 – till ett betydligt lägre pris än det flygbolag som köper flygfotogen nu får betala, enligt Karlsen.
Nått nivå
Men höga bränslepriser har gett effekt.
Biljettpriserna har gått upp. Våra passagerare har varit villiga att betala för detta i viss utsträckning, säger Karlsen.
Prishöjningarna påverkar efterfrågan negativt. De har därför justerats ned något sedan i våras.
Vi har nått en nivå där passagerarna inte längre vill betala så mycket mer. Och just nu är det inte dyrare att flyga än det var vid samma tidpunkt i fjol, tillägger han.
Sommarens uppgörelse om att köpa Nordic Leisure Travel Group (NLTG) – med svenska Ving, danska Spies och finländska Tjäreborg samt flygbolaget Sunclass – konkurrensprövas av EU. Karlsen räknar med grönt ljus innan årsskiftet.
Nästa steg blir en sekundärnotering av den redan Oslonoterade Norwegianaktien på Stockholmsbörsen.
Den svenska börsen är mycket större och djupare i sin investerarmassa, säger Karlsen.
Hotell i Spanien
Med NLTG-affären kommer nya ägare in i bolaget – bland annat Petter Stordalen – då Norwegian till delar betalar med egna aktier. Men via Stockholmsbörsen hoppas Karlsen även på att långsiktiga institutionella investerare ska satsa på flygbolaget.
Före jul bör vi ha fått klartecken från konkurrensmyndigheterna. Min tanke är då att – om vi ska göra en börsnotering – så finns det inga skäl att vänta med den. Då kör vi.
Med Ving i portföljen och hotellmagnaten Stordalen i ägarkretsen ser Karlsen nya expansionsmöjligheter. Nya hotell på destinationer där Norwegian redan flyger väldigt mycket är ett mål.
Då ska vi trycka på och få till något bra.
Vi flyger ju till exempel nästan fem miljoner passagerare till Spanien varje år. Och Ving har ju inget koncepthotell på det spanska fastlandet alls. Här finns en stor potential.
Helåret 2026 ska sluta med vinst för flygbolaget Norwegian enligt vd Geir Karlsen, trots brakförlusten i andra kvartalet.
”Det blir ett jättebra överskott i år också”, säger han.
Detta gäller även om man räknar in effekterna av högre bränslepriser och den straffavgift Norwegian tvingades bokföra i andra kvartalet i år på 733 miljoner norska kronor till följd av avvikelserna från EU:s klimatkvoter som bolaget hade under pandemin.
Bokningsläget ser också just nu bättre ut än i fjol.
”Vi har lite mer välfyllda flygplan under resten av året än vi hade under samma period i fjol”, säger Karlsen.
Källa: Norwegian, TT