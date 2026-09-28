Det finns inget säte på flyget som är bäst för alla. Den flygrädde bör tänka annorlunda än småbarnsföräldern, den sömnige långresenären och passageraren med 35 minuter till nästa avgång. Experterna har dock några ganska tydliga råd om var du ska försöka hamna.
Här sitter du bäst på flyget – beroende på vad du vill slippa
Att välja stol har utvecklats till en mindre vetenskap på flyget. Förr fick du en plats. I dag får du en digital karta, ett tjugotal tillägg och känslan av att du köper bostadsrätt i stället för biljett till Alicante.
Men platserna ombord är faktiskt olika bra.
Flygrädd? Sätt dig över vingarna
För den som ogillar turbulens kan en plats nära vingarna vara ett bra val.
Där ligger flygplanets balanspunkt ungefär, vilket gör att rörelserna ofta upplevs mindre än längst fram eller längst bak i kabinen.
Paul Tizzard, som arbetar med flygrädsla på LoveFly, säger till Condé Nast Traveller att området över vingarna eller strax framför dem av många betraktas som den bästa platsen för den som vill känna så lite rörelse som möjligt.
En del nervösa resenärer föredrar dessutom fönsterplats. Att kunna se horisonten och förstå varför planet lutar kan göra situationen mindre dramatisk.
Andra vill hellre sitta vid gången nära kabinpersonalen.
När turbulensen börjar är det trots allt ganska lugnande att se en flygvärd stå och diskutera kaffevagnen medan du själv mentalt har börjat fördela arvet.
Reser du med bebis? Sikta på första raden
För småbarnsföräldrar kan första raden i ekonomikabinen, direkt bakom en skiljevägg, vara rena jackpotten.
På många långdistansflyg kan flygbolaget montera en babysäng, en så kallad bassinet, på väggen framför passagerarna.
Det ger både mer utrymme och möjligheten att lägga ifrån sig barnet en stund.
Problemet är att platserna är få och populära.
Reser du med ett spädbarn i famnen kan en fönsterplats också vara bekväm. Du får stöd mot väggen och slipper dessutom bli påkörd av serveringsvagnen under matningen.
Nya resetrenden: Turister slår in passen i aluminiumfolie
Glöm passfodral i läder. Den senaste resetrenden på sociala medier är betydligt mindre elegant: att slå in passet i aluminiumfolie för att stoppa digitala
Vill du sova? Undvik sista raden
För den som ska flyga natt är fönsterplats normalt bäst.
Du slipper resa dig när grannarna vill gå på toaletten och kan luta huvudet mot väggen. På vissa långdistansplan finns dessutom rader med bara två stolar vid fönstret, vilket är betydligt trevligare än att sitta instängd i mitten av en fyrsitsrad.
En plats bör däremot undvikas: allra sista raden.
Där kan ryggstödet ha begränsad möjlighet att fällas. Dessutom hamnar du nära toaletter och kök.
Det innebär dörrar, spolningar, samtal, köbildning och den märkliga nattliga ritual där halva flygplanet plötsligt bestämmer sig för att stå och stretcha bredvid ditt huvud.
Extra benutrymme har ett pris
Platserna vid nödutgångarna är eftertraktade eftersom benutrymmet ofta är betydligt bättre.
Men det finns nackdelar.
Du måste uppfylla flygbolagets säkerhetskrav och kunna hjälpa till vid en eventuell evakuering. Barn får normalt inte sitta där.
Dessutom måste handbagaget ofta ligga i hatthyllan under start och landning.
Det är alltså dåligt läge för den som vill ha hörlurar, bok, vattenflaska, glasögon och tre laddsladdar inom omedelbart räckhåll.
10 saker du aldrig ska ha på dig på flyget – om du vill överleva resan med värdigheten i behåll
Att klä sig för en stund på flyget är en märklig konstform. Du ska kunna springa till gaten, frysa i kabinen, svettas i säkerhetskontrollen och sova
Har du bråttom? Sitt långt fram
Har du en kort anslutning mellan två flyg är strategin betydligt enklare.
Sitt så långt fram som möjligt.
Skillnaden mellan rad fem och rad 35 kan lätt bli tio minuter när hundratals människor ska resa sig samtidigt och börja leta efter väskor som de själva placerade i hatthyllan två timmar tidigare.
Får du ingen plats långt fram är gångplats näst bäst.
Kabinveteranen Carrie Bradley rekommenderar dessutom att du berättar för personalen om du har en mycket kort anslutning. I vissa fall kan besättningen hjälpa passagerare med tajta byten att komma fram snabbare före landningen.
Ingen garanti, men definitivt värt att fråga.
Det bästa sätet beror på resan
Det finns alltså inget magiskt säte 12A som löser alla problem.
Vill du känna mindre turbulens: över vingarna.
Vill du sova: fönsterplats, gärna långt från toaletten.
Reser du med bebis: första raden kan vara guld värd.
Har du 40 minuter mellan flygen på Frankfurt: så långt fram och så nära gången du bara kan komma.
Och får du mittplats längst bak bredvid toaletten?
Då återstår den äldsta flygstrategin av alla: hörlurar och acceptans.
23 timmar och 40 minuter i samma flygplan – Finnair öppnar rekordlinje till Australien
Finnair öppnar den 25 oktober sin längsta linje någonsin. Från Helsingfors till Melbourne blir det nästan ett dygn i samma flygplan, med ett kort stopp i