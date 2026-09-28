Här sitter du bäst på flyget – beroende på vad du vill slippa

Reser du med bebis? Sikta på första raden

För småbarnsföräldrar kan första raden i ekonomikabinen, direkt bakom en skiljevägg, vara rena jackpotten.

På många långdistansflyg kan flygbolaget montera en babysäng, en så kallad bassinet, på väggen framför passagerarna.

Det ger både mer utrymme och möjligheten att lägga ifrån sig barnet en stund.

Problemet är att platserna är få och populära.

Reser du med ett spädbarn i famnen kan en fönsterplats också vara bekväm. Du får stöd mot väggen och slipper dessutom bli påkörd av serveringsvagnen under matningen.

Vill du sova? Undvik sista raden

För den som ska flyga natt är fönsterplats normalt bäst.

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Du slipper resa dig när grannarna vill gå på toaletten och kan luta huvudet mot väggen. På vissa långdistansplan finns dessutom rader med bara två stolar vid fönstret, vilket är betydligt trevligare än att sitta instängd i mitten av en fyrsitsrad.

En plats bör däremot undvikas: allra sista raden.

Där kan ryggstödet ha begränsad möjlighet att fällas. Dessutom hamnar du nära toaletter och kök.

Det innebär dörrar, spolningar, samtal, köbildning och den märkliga nattliga ritual där halva flygplanet plötsligt bestämmer sig för att stå och stretcha bredvid ditt huvud.

Extra benutrymme kostar ofta extra. Det gör även känslan av att för en gångs skull ha plats för knäna. (Foto: Canva)

Extra benutrymme har ett pris

Platserna vid nödutgångarna är eftertraktade eftersom benutrymmet ofta är betydligt bättre.

Men det finns nackdelar.

Du måste uppfylla flygbolagets säkerhetskrav och kunna hjälpa till vid en eventuell evakuering. Barn får normalt inte sitta där.

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Dessutom måste handbagaget ofta ligga i hatthyllan under start och landning.

Det är alltså dåligt läge för den som vill ha hörlurar, bok, vattenflaska, glasögon och tre laddsladdar inom omedelbart räckhåll.

Har du bråttom? Sitt långt fram

Har du en kort anslutning mellan två flyg är strategin betydligt enklare.

Sitt så långt fram som möjligt.

Skillnaden mellan rad fem och rad 35 kan lätt bli tio minuter när hundratals människor ska resa sig samtidigt och börja leta efter väskor som de själva placerade i hatthyllan två timmar tidigare.

Får du ingen plats långt fram är gångplats näst bäst.

Kabinveteranen Carrie Bradley rekommenderar dessutom att du berättar för personalen om du har en mycket kort anslutning. I vissa fall kan besättningen hjälpa passagerare med tajta byten att komma fram snabbare före landningen.

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Ingen garanti, men definitivt värt att fråga.

Småbarnsföräldrar gör klokt i att jaga första raden. Där finns åtminstone en chans till ordning i kaoset. (Foto: Canva)

Det bästa sätet beror på resan

Det finns alltså inget magiskt säte 12A som löser alla problem.

Vill du känna mindre turbulens: över vingarna.

Vill du sova: fönsterplats, gärna långt från toaletten.

Reser du med bebis: första raden kan vara guld värd.

Har du 40 minuter mellan flygen på Frankfurt: så långt fram och så nära gången du bara kan komma.

Och får du mittplats längst bak bredvid toaletten?

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Då återstår den äldsta flygstrategin av alla: hörlurar och acceptans.