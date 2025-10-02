Dagens PS
Ukraina vill bygga Europas drönarmur – så ska hotet stoppas

Europas försvar stod i fokus när Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mötte Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
Europas försvar stod i fokus när Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mötte Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Europa står inför ett växande drönarhot. När attacker tvingar flygplatser att stänga vill Ukraina ta täten i att bygga en gemensam drönarmur.

Kiev erbjuder nu EU-länder att ta del av sin dyrköpta erfarenhet från slagfältet.

Med nya samarbeten, teknologier och en växande försvarsindustri hoppas Ukraina kunna bli en nyckelspelare i Europas framtida luftförsvar.

En sköld mot ryska drönare

Rysslands massiva drönarattacker har blivit en central del av kriget i Ukraina. Sedan 2022 har Moskva intensifierat sina flyganfall, ibland med hundratals drönare i en enda attack. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har samtidigt lovat finansiering för en europeisk drönarmur, ett projekt som ska stärka gränsskyddet mot hotet. President Volodymyr Zelenskyj menar att Ukraina nu kan stå emot dessa attacker, och vill dela med sig av kunskapen.

“Vi erbjuder Polen och alla våra partners att bygga en gemensam, verkligt pålitlig sköld mot ryska flyghot”, sa Zelenskyj när EU-ledarna möttes i Danmark för att diskutera säkerhetsfrågor.

Ukrainska soldater förbereder uppskjutning av en Poseidon H10-drönare i Charkivregionen.
Ukrainska soldater förbereder uppskjutning av en Poseidon H10-drönare i Charkivregionen. (Foto: AP/Yevhen Titov/TT)

I ett tal i Warszawa dagen före betonade han att den ukrainska militären “kan motverka alla typer av ryska drönare och missiler”. Han påpekade också att Moskva planerar att höja attacktakten till 1 000 drönare per dag. “Men vi kommer att avlyssna dem alla”, sa Zelenskyj.

Enligt Euronews kan Ukraina idag skjuta ner cirka 90 procent av inkommande ryska drönare, även under massiva angrepp.

”Ukrainas erfarenheter är de mest relevanta i Europa idag och det är just vår expertis, våra specialister och vår teknologi som kan bli en nyckelkomponent i framtidens Europas drönarmur – ett storskaligt projekt som kommer att garantera säkerheten i luftrummet”, sa Zelenskyj på tisdagen.

Danmark först ut i samarbetet

Dansk polis vid Köpenhamns flygplats efter en drönarinvasion i september.
Dansk polis vid Köpenhamns flygplats efter en drönarinvasion i september. (Foto: Steven Knap/TT)

För att sprida sin expertis har Ukraina skickat en specialistgrupp till Danmark. Uppdraget, kallat “Wings of Defence”, samlar ukrainska och danska styrkor för att öva på motåtgärder mot obemannade luftfarkoster.

“Vår specialistgrupp har börjat sända ut en mission i Danmark för att dela Ukrainas erfarenheter av att bekämpa drönare”, skrev Zelenskyj på X.

Övningen kommer efter att ryska drönarintrång tvingat danska flygplatser att stänga tillfälligt, en påminnelse om hur sårbart Europas luftrum är. Polen har också vänt sig till Kiev för stöd efter att drönare korsat landets gränser.

Zelenskyj betonade att erfarenheterna från Danmark kan bli grunden för ett större europeiskt samarbete kring drönarförsvar.

Drönarmur ska skydda mot Ryssland
Uppröjning efter att ryska drönare skadat ett hus i Wryki nära Lublin i Polen efter en rysk drönarattack. (Foto: Czarek Sokolowski/AP-TT)

Export och industriell expansion

För att stärka sin roll ytterligare öppnar Ukraina nu även för export av inhemskt producerade vapen, ett steg som tidigare blockerats av krigslagar.

“Ni behöver inte börja från början, vi är redo att dela med oss av det som redan har visat sig vara effektivt inom verkligt försvar”, sa Zelenskyj i ett tal till FN:s generalförsamling.

Ukraina producerar enligt de senaste rapporterna över fyra miljoner drönare årligen, med potential att fördubbla produktionen. Över 200 företag i landet utvecklar idag drönarteknik, ofta billigare och mer flexibla system än de som används i Ryssland.

Det ekonomiska gapet är tydligt: medan en rysk Gerbera-drönare kostar under 9 000 euro, används ofta AIM-9X Sidewinder-missiler för att skjuta ner dem, med en prislapp på 350 000 euro styck. Där ser många länder Ukrainas teknik som en kostnadseffektiv lösning.

“Det är dags att visa att Ukraina inte bara kan vara en part som får internationellt stöd, utan också en fullfjädrad partner som exporterar säkerhet genom samarbete, teknologi och egen erfarenhet”, hette det i ett brev från ukrainska försvarstillverkare till Zelenskyj.

Framtiden för Europas drönarmur

För att förverkliga visionen vill Ukraina skapa tre exportplattformar: en för USA, en för Europa och en tredje för övriga globala partners. Zelenskyj har redan slutit ett stort avtal med USA:s president Donald Trump om försäljning av ukrainska drönare, värt upp till 30 miljarder dollar.

Kiev har dessutom tecknat ett samproduktionsavtal med det amerikanska företaget Swift Beat, som ska tillverka hundratusentals drönare.

Med sina erfarenheter från frontlinjen, en snabbt växande försvarsindustri och nu även en öppnad exportmarknad positionerar sig Ukraina som Europas mest erfarna aktör inom drönarförsvar.

Frågan är nu vilka länder som kommer att ansluta sig till projektet – och om Europas luftrum snart skyddas av en gemensam ukrainsktledd drönarmur.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

