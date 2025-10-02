Ukraina vill bygga Europas drönarmur – så ska hotet stoppas

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Danmark först ut i samarbetet

Dansk polis vid Köpenhamns flygplats efter en drönarinvasion i september. (Foto: Steven Knap/TT)

För att sprida sin expertis har Ukraina skickat en specialistgrupp till Danmark. Uppdraget, kallat “Wings of Defence”, samlar ukrainska och danska styrkor för att öva på motåtgärder mot obemannade luftfarkoster.

“Vår specialistgrupp har börjat sända ut en mission i Danmark för att dela Ukrainas erfarenheter av att bekämpa drönare”, skrev Zelenskyj på X.

Övningen kommer efter att ryska drönarintrång tvingat danska flygplatser att stänga tillfälligt, en påminnelse om hur sårbart Europas luftrum är. Polen har också vänt sig till Kiev för stöd efter att drönare korsat landets gränser.

Zelenskyj betonade att erfarenheterna från Danmark kan bli grunden för ett större europeiskt samarbete kring drönarförsvar.

Uppröjning efter att ryska drönare skadat ett hus i Wryki nära Lublin i Polen efter en rysk drönarattack. (Foto: Czarek Sokolowski/AP-TT)

Export och industriell expansion

För att stärka sin roll ytterligare öppnar Ukraina nu även för export av inhemskt producerade vapen, ett steg som tidigare blockerats av krigslagar.

“Ni behöver inte börja från början, vi är redo att dela med oss av det som redan har visat sig vara effektivt inom verkligt försvar”, sa Zelenskyj i ett tal till FN:s generalförsamling.

Ukraina producerar enligt de senaste rapporterna över fyra miljoner drönare årligen, med potential att fördubbla produktionen. Över 200 företag i landet utvecklar idag drönarteknik, ofta billigare och mer flexibla system än de som används i Ryssland.

Det ekonomiska gapet är tydligt: medan en rysk Gerbera-drönare kostar under 9 000 euro, används ofta AIM-9X Sidewinder-missiler för att skjuta ner dem, med en prislapp på 350 000 euro styck. Där ser många länder Ukrainas teknik som en kostnadseffektiv lösning.

“Det är dags att visa att Ukraina inte bara kan vara en part som får internationellt stöd, utan också en fullfjädrad partner som exporterar säkerhet genom samarbete, teknologi och egen erfarenhet”, hette det i ett brev från ukrainska försvarstillverkare till Zelenskyj.

Framtiden för Europas drönarmur

För att förverkliga visionen vill Ukraina skapa tre exportplattformar: en för USA, en för Europa och en tredje för övriga globala partners. Zelenskyj har redan slutit ett stort avtal med USA:s president Donald Trump om försäljning av ukrainska drönare, värt upp till 30 miljarder dollar.

Kiev har dessutom tecknat ett samproduktionsavtal med det amerikanska företaget Swift Beat, som ska tillverka hundratusentals drönare.

Med sina erfarenheter från frontlinjen, en snabbt växande försvarsindustri och nu även en öppnad exportmarknad positionerar sig Ukraina som Europas mest erfarna aktör inom drönarförsvar.

Frågan är nu vilka länder som kommer att ansluta sig till projektet – och om Europas luftrum snart skyddas av en gemensam ukrainsktledd drönarmur.

