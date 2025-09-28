Den ryska, militära attacken på Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras ha varit massiv med ytterligare skador på infrastruktur och bostadsområden.
Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker
Minst nio personer uppges ha skadats i samband med attacken mot Kiev men även staden Zaporizjzja, enligt Sveriges Radio som hänvisar till franska nyhetsbyrån AFP.
Lokala myndigheter berättar om explosioner i flera andra regioner men någon exakt information om attackens omfattning har inte Bloomberg i nuläget och som också berättar om den ryska drönar- och missilattacken.
Polen stängde luftrum och skickade upp stridsflyg
Till följd av den ryska drönar- och missilattacken stängde Nato-landet Polen delar av sitt luftrum och satte in stridsflygplan i beredskap.
Från Polens sida handlade det om en ””oplanerad militär aktivitet relaterad till att säkerställa statens säkerhet”, enligt ett X-inlägg från Flightradar24.
”I samband med Rysslands långdistansattacker via luften mot Ukrainas territorium har polska och allierade plan börjat verka i vårt luftrum”, var beskedet från polsk militär, uppger Sveriges Radio.
Det ryska försvarsministeriet rapporterade, enligt Bloomberg, att de avlyssnat 41 ukrainska drönare under natten.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
