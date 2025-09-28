Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker

Minst nio personer uppges ha skadats i samband med attacken mot Kiev men även staden Zaporizjzja, enligt Sveriges Radio som hänvisar till franska nyhetsbyrån AFP.

Lokala myndigheter berättar om explosioner i flera andra regioner men någon exakt information om attackens omfattning har inte Bloomberg i nuläget och som också berättar om den ryska drönar- och missilattacken.

Polen stängde luftrum och skickade upp stridsflyg

Till följd av den ryska drönar- och missilattacken stängde Nato-landet Polen delar av sitt luftrum och satte in stridsflygplan i beredskap.

Från Polens sida handlade det om en ””oplanerad militär aktivitet relaterad till att säkerställa statens säkerhet”, enligt ett X-inlägg från Flightradar24.

”I samband med Rysslands långdistansattacker via luften mot Ukrainas territorium har polska och allierade plan börjat verka i vårt luftrum”, var beskedet från polsk militär, uppger Sveriges Radio.

Det ryska försvarsministeriet rapporterade, enligt Bloomberg, att de avlyssnat 41 ukrainska drönare under natten.

