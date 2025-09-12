Drönarmuren som ska stoppa Ryssland

Ryska drönare som skjuts ner över polskt luftrum och beräkningar som visar att de mest avancerade drönarna kan nå storstäder i väst.

Drönarhotet växer, men nu kommer även försvaret mot det.

I onsdags lovade Ursula von der Leyen finansiering för att stärka EU:s gräns mot Ryssland. Hon nämnde specifikt möjligheten att bygga en så kallad drönarmur.

Med en ”drönarmur” menas ett försvarssystem som gör det möjligt att upptäcka och vid behov förstöra drönare som inkräktar vid ens gräns.

”Realistisk plan”

Tanken på en drönarmur är realistisk, enligt experter Yle refererar, även om den inte ger något ogenomträngligt skydd.

På finska Sensofusion Oy tillverkar man system för att försvara sig mot drönare. Där menar man att teknologin och kunnandet för att bygga en drönarmur finns.

”Finland har en lång historia av luftvärn och vi har en täckande förmåga att iaktta Finlands luftrum långt utanför våra gränser. Med existerande system kan vi upptäcka flygande objekt som närmar sig Finland på långt håll”, säger Sensofusions forskningschef Mikko Hyppönen.

