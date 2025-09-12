Ryska drönare är ett växande hot som kan hota storstäder i väst. Nu kommer motvapnet som ska stoppa drönarna redan vid gränsen.
Drönarmuren som ska stoppa Ryssland
Ryska drönare som skjuts ner över polskt luftrum och beräkningar som visar att de mest avancerade drönarna kan nå storstäder i väst.
Drönarhotet växer, men nu kommer även försvaret mot det.
I onsdags lovade Ursula von der Leyen finansiering för att stärka EU:s gräns mot Ryssland. Hon nämnde specifikt möjligheten att bygga en så kallad drönarmur.
Med en ”drönarmur” menas ett försvarssystem som gör det möjligt att upptäcka och vid behov förstöra drönare som inkräktar vid ens gräns.
Så kan ryska drönare nå städer i väst. Dagens PS
”Realistisk plan”
Tanken på en drönarmur är realistisk, enligt experter Yle refererar, även om den inte ger något ogenomträngligt skydd.
På finska Sensofusion Oy tillverkar man system för att försvara sig mot drönare. Där menar man att teknologin och kunnandet för att bygga en drönarmur finns.
”Finland har en lång historia av luftvärn och vi har en täckande förmåga att iaktta Finlands luftrum långt utanför våra gränser. Med existerande system kan vi upptäcka flygande objekt som närmar sig Finland på långt håll”, säger Sensofusions forskningschef Mikko Hyppönen.
”Har alla förutsättningar”
Finska försvarsmaktens tidigare forskningschef Jyri Kosola ser även han en drönarmur som möjlig att skapa.
”Vi har alla förutsättningar för att bygga upp system av den här typen. Myndigheterna har en viss förmåga att upptäcka och försvara sig, men någon massiv drönarmur som täcker hela östgränsen har vi inte än”, konstaterar han.
”Det är inget hundraprocentigt skydd, men det höjer kostnaderna för anfallaren. En sådan mur har en klar försvarseffekt, men inte är det någon mirakellösning”, erkänner Kosola.
De system som finländska Sensofusion utvecklat kan i bästa fall upptäcka drönarrörelser på 200 kilometers avstånd, enligt företaget.
Om Finland beslutar bygga en heltäckande drönarmur längs östgränsen skulle det kräva 100–200 apparater, bedömer Hyppönen.
”Det skulle ge oss en täckande inblick i vad som händer vid gränsen.”
”Utvecklas hela tiden”
I Finland ger skogen ett visst skydd. Det gör det svårare att röra sig, minskar synfältet och ger försvararen en fördel. I Ukraina är situationen den motsatta, eftersom stora åkerarealer underlättar för den angripande parten, analyserar Jyri Kosola.
Sensofusions Airfence-system för drönarupptäckt och försvar har använts i Ukraina i flera års tid.
Finlands geografi och den över 130 mil långa östgränsen skapar utmaningar för försvaret.
Mikko Hyppönen på Sensofusion anser ändå att det är möjligt att skapa ett täckande skydd mot drönare.
”Det är en fråga om teknologi, så det går att göra. Men det är bra att komma ihåg att det inte handlar om en mur som man bygger en gång och som sedan skyddar oss för evigt. Det är en kapplöpning som fortsätter. Drönarnas teknologi förändras hela tiden.”
Ryska drönare i Natos luftrum: “Kommer förvara varje centimeter”. Dagens PS
AI-vapnens tidsålder – så rustar väst efter Ukraina. Realtid
