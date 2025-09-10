När ryska drönare tog sig in i polskt luftrum natten till onsdag svarade Polen med krismöten och Nato med att aktivera artikel 4.
Ryska drönare över Polen – Nato svarar med artikel 4
Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen.
Händelsen har utlöst krismöten, stoppat flygtrafik och lett till att Nato för första gången på flera år aktiverat artikel 4.
Samtidigt beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kränkningen som vårdslös och exempellös.
Ryska drönare över Polen
Polens premiärminister Donald Tusk uppgav att luftrummet kränkts av ett ”enormt antal ryska drönare”.
“Mer än 10 objekt” korsade landets gräns, säger försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz enligt Euronews.
Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen. Ett bostadshus i Wyryki träffades men ingen person skadades.
Samtidigt tvingades fyra flygplatser, däribland Warszawas Chopin, stänga tillfälligt innan trafiken kunde återupptas.
Händelsen har beskrivits av polska myndigheter som “en aggressionshandling som utgjorde ett verkligt hot mot våra medborgares säkerhet”.
Nato aktiverar artikel 4
Enligt Tusk skedde totalt 19 intrång, flera från Belarus.
“Det faktum att dessa drönare, som utgjorde ett säkerhetshot, sköts ner förändrar den politiska situationen. Därför samlades de allierade för att formellt fatta ett beslut om att aktivera artikel 4 i Natofördraget”, säger han till Svenska Yle.
Enligt Natos artikel 4 ska ”parterna samråda närhelst en part anser att någon parts territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet hotas”.
Natos talesperson Allison Hart bekräftade att alliansen deltog i operationen.
“Många drönare gick in i polskt luftrum under natten och möttes av Polens och Natos luftförsvar”, säger hon.
En säkerhetskälla uppgav att polska F-16-plan, holländska F-35, italienska övervakningsplan och tyska Patriot-system deltog i insatsen.
“Avsiktligt, inte av misstag”
Händelsen har väckt starka reaktioner inom EU.
“Just idag har vi sett en vårdslös och exempellös kränkning av Polens och Europas luftrum av mer än 10 ryska shahed-drönare. Europa står i full solidaritet med Polen”, säger Ursula von der Leyen enligt Euronews.
EU:s utrikeschef Kaja Kallas kallade drönarintrånget “avsiktligt, inte av misstag”. Även Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj höll fast vid samma linje:
“I dag har eskalationen tagit ännu ett steg – rysk-iranska ’Shahed’ opererade i Polens luftrum, i Natos luftrum”, säger han.
Ryssland förnekar däremot allt ansvar.
“Vi betraktar de här anklagelserna som grundlösa. Inga bevis på att de här drönarna var av ryskt ursprung har lagts fram”,säger Andrej Ordash, Rysslands chargé d’affaires i Polen.
Stödet för Polen har strömmat in från flera håll. Sveriges statsminister Ulf Kristersson beskrev händelsen som ”oacceptabel”.
“Polen har all rätt att försvara sitt luftrum. Vi ger vårt fulla stöd till Polen, som NATO-allierad och EU-medlem. Sverige och Polen står enade i vårt stöd för Ukraina”, sa han också.
Fakta: Nato:s artikel 4
Artikel 4 i Nato-fördraget ger varje medlemsland rätt att ta upp frågor om territoriell integritet, politiskt oberoende eller säkerhet till diskussion i Nordatlantiska rådet. När den aktiveras inleds konsultationer mellan allierade, som kan leda till gemensamma beslut eller åtgärder.
Artikeln ses ofta som en ”förvarning” eller ett steg före artikel 5, som handlar om kollektivt försvar. Sedan Nato grundades 1949 har artikel 4 använts sju gånger – senast den 24 februari 2022, då åtta medlemsländer begärde konsultationer efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
Källa: HSC, Nato.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
