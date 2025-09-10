Ryska drönare över Polen – Nato svarar med artikel 4

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Nato aktiverar artikel 4

Enligt Tusk skedde totalt 19 intrång, flera från Belarus.

“Det faktum att dessa drönare, som utgjorde ett säkerhetshot, sköts ner förändrar den politiska situationen. Därför samlades de allierade för att formellt fatta ett beslut om att aktivera artikel 4 i Natofördraget”, säger han till Svenska Yle.

Enligt Natos artikel 4 ska ”parterna samråda närhelst en part anser att någon parts territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet hotas”.

Brandmän säkrar vrakdelar av en nedskjuten drönare i Czosnówka nära Biała Podlaska i östra Polen. (Foto: AP Photo/Piotr Pyrkosz/TT)

Natos talesperson Allison Hart bekräftade att alliansen deltog i operationen.

“Många drönare gick in i polskt luftrum under natten och möttes av Polens och Natos luftförsvar”, säger hon.

En säkerhetskälla uppgav att polska F-16-plan, holländska F-35, italienska övervakningsplan och tyska Patriot-system deltog i insatsen.

“Avsiktligt, inte av misstag”

Händelsen har väckt starka reaktioner inom EU.

“Just idag har vi sett en vårdslös och exempellös kränkning av Polens och Europas luftrum av mer än 10 ryska shahed-drönare. Europa står i full solidaritet med Polen”, säger Ursula von der Leyen enligt Euronews.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas menar att drönarintrånget i Polen inte var ett misstag utan en avsiktlig handling. (Foto: AP Photo/Virginia Mayo/TT)

EU:s utrikeschef Kaja Kallas kallade drönarintrånget “avsiktligt, inte av misstag”. Även Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj höll fast vid samma linje:

“I dag har eskalationen tagit ännu ett steg – rysk-iranska ’Shahed’ opererade i Polens luftrum, i Natos luftrum”, säger han.

Ryssland förnekar däremot allt ansvar.

“Vi betraktar de här anklagelserna som grundlösa. Inga bevis på att de här drönarna var av ryskt ursprung har lagts fram”,säger Andrej Ordash, Rysslands chargé d’affaires i Polen.

Stödet för Polen har strömmat in från flera håll. Sveriges statsminister Ulf Kristersson beskrev händelsen som ”oacceptabel”.

“Polen har all rätt att försvara sitt luftrum. Vi ger vårt fulla stöd till Polen, som NATO-allierad och EU-medlem. Sverige och Polen står enade i vårt stöd för Ukraina”, sa han också.

Fakta: Nato:s artikel 4 Artikel 4 i Nato-fördraget ger varje medlemsland rätt att ta upp frågor om territoriell integritet, politiskt oberoende eller säkerhet till diskussion i Nordatlantiska rådet. När den aktiveras inleds konsultationer mellan allierade, som kan leda till gemensamma beslut eller åtgärder. Artikeln ses ofta som en ”förvarning” eller ett steg före artikel 5, som handlar om kollektivt försvar. Sedan Nato grundades 1949 har artikel 4 använts sju gånger – senast den 24 februari 2022, då åtta medlemsländer begärde konsultationer efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Källa: HSC, Nato.

