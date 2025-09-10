Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryska drönare över Polen – Nato svarar med artikel 4

Polens premiärminister Donald Tusk leder ett extrainsatt regeringsmöte i Warszawa efter att ryska drönare kränkt landets luftrum.
Polens premiärminister Donald Tusk leder ett extrainsatt regeringsmöte i Warszawa efter att ryska drönare kränkt landets luftrum. (Foto: Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

När ryska drönare tog sig in i polskt luftrum natten till onsdag svarade Polen med krismöten och Nato med att aktivera artikel 4.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen.

Händelsen har utlöst krismöten, stoppat flygtrafik och lett till att Nato för första gången på flera år aktiverat artikel 4.

ANNONS

Samtidigt beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kränkningen som vårdslös och exempellös.

Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS

Ryska drönare över Polen

Polens premiärminister Donald Tusk uppgav att luftrummet kränkts av ett ”enormt antal ryska drönare”.

“Mer än 10 objekt” korsade landets gräns, säger försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz enligt Euronews.

Polens premiärminister Donald Tusk samlade regering, militär och räddningstjänst till krismöte i Warszawa efter nattens ryska drönarintrång. (Foto: AP/TT)
Polens premiärminister Donald Tusk samlade regering, militär och räddningstjänst till krismöte i Warszawa efter nattens ryska drönarintrång. (Foto: AP/TT)

Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen. Ett bostadshus i Wyryki träffades men ingen person skadades.

ANNONS

Samtidigt tvingades fyra flygplatser, däribland Warszawas Chopin, stänga tillfälligt innan trafiken kunde återupptas.

Händelsen har beskrivits av polska myndigheter som “en aggressionshandling som utgjorde ett verkligt hot mot våra medborgares säkerhet”.

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Nato aktiverar artikel 4

Enligt Tusk skedde totalt 19 intrång, flera från Belarus.

“Det faktum att dessa drönare, som utgjorde ett säkerhetshot, sköts ner förändrar den politiska situationen. Därför samlades de allierade för att formellt fatta ett beslut om att aktivera artikel 4 i Natofördraget”, säger han till Svenska Yle.

Enligt Natos artikel 4 ska ”parterna samråda närhelst en part anser att någon parts territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet hotas”.

Brandmän säkrar vrakdelar av en nedskjuten drönare i Czosnówka nära Biała Podlaska i östra Polen. (Foto: AP Photo/Piotr Pyrkosz/TT)
Brandmän säkrar vrakdelar av en nedskjuten drönare i Czosnówka nära Biała Podlaska i östra Polen. (Foto: AP Photo/Piotr Pyrkosz/TT)

Natos talesperson Allison Hart bekräftade att alliansen deltog i operationen.

ANNONS

“Många drönare gick in i polskt luftrum under natten och möttes av Polens och Natos luftförsvar”, säger hon.

En säkerhetskälla uppgav att polska F-16-plan, holländska F-35, italienska övervakningsplan och tyska Patriot-system deltog i insatsen.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

“Avsiktligt, inte av misstag”

Händelsen har väckt starka reaktioner inom EU.

“Just idag har vi sett en vårdslös och exempellös kränkning av Polens och Europas luftrum av mer än 10 ryska shahed-drönare. Europa står i full solidaritet med Polen”, säger Ursula von der Leyen enligt Euronews.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas menar att drönarintrånget i Polen inte var ett misstag utan en avsiktlig handling. (Foto: AP Photo/Virginia Mayo/TT)
EU:s utrikeschef Kaja Kallas menar att drönarintrånget i Polen inte var ett misstag utan en avsiktlig handling. (Foto: AP Photo/Virginia Mayo/TT)

EU:s utrikeschef Kaja Kallas kallade drönarintrånget “avsiktligt, inte av misstag”. Även Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj höll fast vid samma linje:

“I dag har eskalationen tagit ännu ett steg – rysk-iranska ’Shahed’ opererade i Polens luftrum, i Natos luftrum”, säger han.

ANNONS

Ryssland förnekar däremot allt ansvar.

“Vi betraktar de här anklagelserna som grundlösa. Inga bevis på att de här drönarna var av ryskt ursprung har lagts fram”,säger Andrej Ordash, Rysslands chargé d’affaires i Polen.

Stödet för Polen har strömmat in från flera håll. Sveriges statsminister Ulf Kristersson beskrev händelsen som ”oacceptabel”.

“Polen har all rätt att försvara sitt luftrum. Vi ger vårt fulla stöd till Polen, som NATO-allierad och EU-medlem. Sverige och Polen står enade i vårt stöd för Ukraina”, sa han också.

Fakta: Nato:s artikel 4

Artikel 4 i Nato-fördraget ger varje medlemsland rätt att ta upp frågor om territoriell integritet, politiskt oberoende eller säkerhet till diskussion i Nordatlantiska rådet. När den aktiveras inleds konsultationer mellan allierade, som kan leda till gemensamma beslut eller åtgärder.

Artikeln ses ofta som en ”förvarning” eller ett steg före artikel 5, som handlar om kollektivt försvar. Sedan Nato grundades 1949 har artikel 4 använts sju gånger – senast den 24 februari 2022, då åtta medlemsländer begärde konsultationer efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Källa: HSC, Nato.

Läs även: Aktien rasar – Novo Nordisk skär bort tusentals tjänster. Dagens PS

Läs även: Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
NatoPolenRyssland
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS