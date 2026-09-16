Donald Trump förlorar ännu en strid i Högsta domstolen och går till angrepp. Den här gången gäller det poströstning.
Trump rasande: Får nej i Högsta domstolen – igen
USA:s president Donald Trump är rasande över konservativa domare i Högsta domstolen, som går emot hans försök att dels stärka det federala greppet och dels försvåra poströstning.
Experter har varnat för kaos om HD gått på Donald Trumps linje, men tisdag kväll kom beskedet att Högsta domstolen stoppar Trump.
Domstolen avvisar presidentens envisa försök att skärpa reglerna för poströstning i amerikanska val inför mellanårsvalet 3 november.
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”Förödande och skadligt”
Presidenten rasar, inte minst eftersom flera av de konservativa domare han själv utsett går emot honom och håller fast vid lagen.
”De är bara en skugga av sig själva”, skriver Trump på Truth Social.
”Detta är en domstol som kommer att gå till historien för att ha fattat några av de mest förödande, sårande och skadliga besluten i vårt lands historia.”
Men med sju veckor kvar till det mellanårsval där Republikanerna riskerar att gå tillbaka, ser det inte ut som om Trump tänker ge upp.
Den alltmer auktoritäre amerikanske presidenten har tidigare talat om att han ska ”ta över” och ”nationalisera” de amerikanska valen, påminner danska Børsen.
Trump hävdar fusk – men utan bevis
Trump har tidigare hävdat att det förekommer fusk, när nästan var tredje amerikansk röstande gör det via poströstning.
Att majoriteten av de som poströstar dessutom brukar vara demokrater är förstås ännu ett argument för Trump.
Några bevis för fusket finns inte. Dessutom har Trump själv, pikant nog, poströstat flera gånger det senaste året.
I mars undertecknade presidenten en exekutiv order för att ge USA:s regering större kontroll över poströstningar via USPS, United States Postal Service.
Enligt ordern skulle USPS ges order att endast leverera poströstsedlar till väljare vars namn fanns på en särskild lista delstaterna skulle skicka in i förväg.
Röstsedlarna skulle dessutom skickas i kuvert med en unik streckkod så att posten skulle kunna spåra och verifiera dem.
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”Brott mot konstitutionen”
Kritikerna ansåg det vara ett brott mot konstitutionen, som ger delstaterna makten över valprocesserna, och varnade för att det i praktiken kan leda till att miljontals amerikaner inte kan rösta.
Att mellanårsvalet är nära är också ett de förhållanden Högsta domstolen hänvisat till i sitt beslut.
Domaren Brett Kavanaugh, utsedd av Trump, skriver i en kommentar ”att låta regeln gälla för valet 2026 skulle vara godtyckligt och orimligt” eftersom det ”inte fanns tillräckligt med tid för att genomföra förändringarna på ett rättvist sätt”.
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Tre ”Trump-domare” emot presidenten
Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch och Amy Coney Barret, alla utsedda av Trump, röstade emot presidentens begäran.
Trump kallar beslutet ”en stor förlust för republikanerna”, medan man jublade hos Demokraterna.
”I dag är en bra dag för demokratin, rättsstatsprincipen och det amerikanska folket som vill utöva sin konstitutionella rätt att rösta”, skriver Kaliforniens demokratiske guvernör, Gavin Newsom.