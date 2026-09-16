Trump rasande: Får nej i Högsta domstolen – igen

Experter har varnat för kaos om HD gått på Donald Trumps linje, men tisdag kväll kom beskedet att Högsta domstolen stoppar Trump.

Domstolen avvisar presidentens envisa försök att skärpa reglerna för poströstning i amerikanska val inför mellanårsvalet 3 november.

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”Förödande och skadligt”

Presidenten rasar, inte minst eftersom flera av de konservativa domare han själv utsett går emot honom och håller fast vid lagen.

”De är bara en skugga av sig själva”, skriver Trump på Truth Social.

”Detta är en domstol som kommer att gå till historien för att ha fattat några av de mest förödande, sårande och skadliga besluten i vårt lands historia.”

Men med sju veckor kvar till det mellanårsval där Republikanerna riskerar att gå tillbaka, ser det inte ut som om Trump tänker ge upp.

Den alltmer auktoritäre amerikanske presidenten har tidigare talat om att han ska ”ta över” och ”nationalisera” de amerikanska valen, påminner danska Børsen.

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