Trumps sista år: "Han blir farligare än någonsin"

En sådan kommer inte Donald Trump att bli, menar analytiker. I stället kommer han att bli mer våldsamt och mer destruktiv den tid som är kvar i Vita huset.

Många, både allierade och fiender, skulle gärna se Trump ”halta” sig fram till slutet av sin andra presidentperiod.

En försvagad Trump som tappar greppet om sitt parti och tvingades begränsa sitt ”monarkliknande” styre, kan vara något ganska många skulle vilja se, menar analytiker.

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”Kan slå sönder världen”

”Tyvärr misstar sig den som hoppas att motgångar ska få Trump att visa ödmjukhet”, skriver The Economist i en analys.

”Så länge Trump är överbefälhavare kan han säkra sin plats i historien genom att stöpa om – eller slå sönder – världen.”

Den bild ur djurvärlden man ska söka sig till är inte lama ankor utan bergsgorillor och det våld en åldrande silverryggshane kan utöva när den känner att dess tid håller på att rinna ut, skriver The Economist.

”Under Trumps första mandatperiod utgjordes kärnan i hans världsbild – ”America First” – av en känsla av att ha blivit orättvist behandlad”, konstaterar tidskriften.

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”Under Trumps andra presidentperiod har känslan av oförrätt kombinerats med tal om kvasi-imperialistiska erövringar.”

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