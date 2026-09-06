Glöm ”lame duck”. Det kommer i stället bli våldsammare och mer destruktivt. Analysen gäller Donald Trump och hans sista år som president.
Trumps sista år: "Han blir farligare än någonsin"
”Lame duck” är ett begrepp på en politiker eller ledare över huvud taget, som är på väg ut. Betydelsen är att hen visserligen finns där men redan tappat makt och inflytande.
En sådan kommer inte Donald Trump att bli, menar analytiker. I stället kommer han att bli mer våldsamt och mer destruktiv den tid som är kvar i Vita huset.
Många, både allierade och fiender, skulle gärna se Trump ”halta” sig fram till slutet av sin andra presidentperiod.
En försvagad Trump som tappar greppet om sitt parti och tvingades begränsa sitt ”monarkliknande” styre, kan vara något ganska många skulle vilja se, menar analytiker.
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”Kan slå sönder världen”
”Tyvärr misstar sig den som hoppas att motgångar ska få Trump att visa ödmjukhet”, skriver The Economist i en analys.
”Så länge Trump är överbefälhavare kan han säkra sin plats i historien genom att stöpa om – eller slå sönder – världen.”
Den bild ur djurvärlden man ska söka sig till är inte lama ankor utan bergsgorillor och det våld en åldrande silverryggshane kan utöva när den känner att dess tid håller på att rinna ut, skriver The Economist.
”Under Trumps första mandatperiod utgjordes kärnan i hans världsbild – ”America First” – av en känsla av att ha blivit orättvist behandlad”, konstaterar tidskriften.
”Under Trumps andra presidentperiod har känslan av oförrätt kombinerats med tal om kvasi-imperialistiska erövringar.”
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”Nu är det hämnd också”
När Trump återvände till makten 2025 kallade han tidigare presidenter ”dumma” för att de gett upp kontrollen över exempelvis Grönland och Panamakanalen och lovade återta båda.
Tonen sattes sedan när amerikanska trupper kidnappade Venezuelas president i hans hem.
”Amerikansk dominans på det västra halvklotet kommer aldrig mer att ifrågasättas”, slog Donald Trump fast.
”Nu, under hans sjätte år som president, har ett tredje mål – vid sidan av missnöje och dominans – blivit en vägledande princip för Trumps sätt att styra. Detta mål är hämnd”, skriver The Economist.
En önskan om hämnd bidrar till att förklara Trumps ”ödesdigra beslut” att tillsammans med Israel attackera Iran för sex månader sedan.
Den iranska regimen har förödmjukat flera presidenter och försökt lönnmörda Trump och nu fick han chansen att låta dem sona sina handlingar, menar man.
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Kan attackera allierade – igen
Nu när Hormuzsundet fortfarande är blockerat riktas en stor del av Trumps vrede mot allierade och samarbetspartner i Europa, Asien och arabvärlden.
Han anklagar dem för att inte ha hjälpt honom att öppna vattenvägen. Om segern fortsätter att gäcka honom kan man räkna med att Trump kommer att hålla fast vid hämndlystnaden, skriver The Economist.
Listan över tänkbara måltavlor är lång. Nato-medlemmar, i synnerhet Kanada och Danmark, samt Ukraina, Sydkorea och Kuba har alla retat upp Trump genom åren, listar tidskriften som menar att ”de riktigt tunga aktörerna, som Xi Jinping, har mindre att frukta.”
Slutsatsen av hela resonemanget?
”Trump, som i grund och botten ser sig själv som en alfahanne, var aldrig typen som skulle lämna ämbetet i tysthet. Nu när hans dominans är hotad kommer omvärlden att uppleva honom som mer destruktiv än någonsin.”
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