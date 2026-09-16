Därför blir mogna män griniga gamla gubbar

Fel väg: att kalla alla andra idioter

Det slår fel hos omgivningen, konstaterar Madsen som säger att om man gråter får man omsorg ”men om du är grinig betraktas du som en idiot.”

”Särskilt om du går omkring och kallar alla andra för idioter.”

”När vi talar om griniga gamla män, talar vi om män som kämpar. Män som inte mår bra – men har du sett ”Grumpy old men”?

”I filmen blir de två vresiga äldre männen så småningom goda vänner. Och det får deras vresighet att släppa. För i själva verket var de bara sura och tvära för att de behövde nära relationer i sina liv. ”

Vägen ut ur grinigheten är gemenskap och nära relationer. Men män skiljer sig generellt från kvinnor på den punkten, menar Madsen.

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Kvinnor har lättare än män för att träffas och anförtro sig åt varandra. När män umgås med andra män handlar det ofta om en gemensam aktivitet – en fotbollsmatch, ett byggprojekt eller någon annan förevändning för att träffas.

”Vi ser att många män är isolerade, och en fjärdedel av alla äldre män uppger att de saknar nära relationer eller någon att prata med”, berättar Svend Aage Madsen.

”När de väl knyter nära band brukar ilskan och vresigheten ofta försvinna.”

Sammanfattningen är att mogna män inte blir griniga gubbar bara för att de blir äldre – utan för att de är missnöjda och saknar människor att dela sina tankar med.

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Jack Lemmon och Walter Matthau gjorde klassikern ”Grumpy old men”. Nu reder forskare ut varför kvinnor umgås medan män blir griniga gubbar. (Foto: John Hayes /AP-TT)

”Jag är inte missnöjd – men de unga gör fel”

Men om det nu ändå sitter en grinig gubbe och läser det här och tänker att ”jag är inte alls missnöjd, men jag har blivit klokare med åren och tycker det är synd att yngre gör saker fel och inte lyssnar på mig”? Vad skulle forskaren säga då?

”Det är alltid tröstande att tänka att det är andra som är idioter, snarare än att överväga om problemet kanske ligger hos en själv”, säger Svend Aage Madsen.

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”Men för många män är det svårt att erkänna sitt eget missnöje.”

Rådet? Kolla om du har någon du kan anförtro dig åt och fundera på om du ofta känner så.

”Om så är fallet, prata med någon om huruvida det faktiskt kan finnas unga människor som är ganska kloka. Om inte, sök dig till en mansgrupp.”

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