Uppsala hade renast luft av de europeiska städerna i studien. Ändå visar forskarnas resultat att även små ökningar av luftföroreningar, vid nivåer under WHO:s riktvärde, kan kopplas till mer hosta på natten.
Därför kan du hosta mer i natt – även i Uppsala
Halsen känns irriterad, sömnen blir oroligare och morgonen därpå är det svårt att förstå varför natten blev som den blev.
En möjlig förklaring kan finnas utanför sovrumsfönstret.
En ny studie, genomförd av forskare vid University of Cambridge, Tsinghua University och sömnteknikföretaget Sleep Cycle, visar ett samband mellan stigande luftföroreningar och ökad hosta på natten.
Sambandet syntes inte bara i svårt förorenade städer. Forskarna såg mätbara ökningar av hostan även vid förhållandevis låga nivåer av luftföroreningar.
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100 000 människors hostningar analyserades
Forskarna analyserade hostljud från omkring 100 000 användare av appen Sleep Cycle. Materialet samlades in under 500 dagar och omfattade 32 städer i tolv länder.
När halten av fina partiklar i luften, så kallade PM2,5, ökade med 10 mikrogram per kubikmeter steg hostandet med 2,4 procent under de följande fem dagarna.
Resultatet kvarstod även när forskarna tog hänsyn till andra faktorer som skulle kunna påverka hostan, däribland väder och influensanivåer.
”Det tyder på att det kanske inte finns någon säker gräns för exponering för luftföroreningar, även om vår forskning är rent observationsbaserad”, säger Cecilia Mascolo, som ledde forskningen vid Cambridge, enligt Euronews.
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Uppsala hade renast luft
I de 13 europeiska städer som ingick i undersökningen varierade den genomsnittliga dygnshalten av fina partiklar från 5,47 mikrogram per kubikmeter i Uppsala till 14,70 i italienska Bergamo.
Uppsala hade därmed lägst nivå av samtliga europeiska städer i studien.
WHO rekommenderar att dygnsmedelvärdet inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter mer än tre till fyra dagar om året. Ändå tyder resultaten på att luftvägarna kan reagera på mindre förändringar även när nivån ligger under denna gräns.
Kraftig effekt under skogsbränder
Sambandet blev särskilt tydligt när forskarna granskade Los Angeles under stadens svåra skogsbränder 2025.
Där kopplades en ökning med 10 mikrogram partiklar per kubikmeter till 10 procent mer hosta på natten. Vid extrema föroreningar tycks luftvägarna alltså kunna reagera både snabbt och kraftigt.
Hostan är dessutom mer än ett störande nattljud. Den kan vara ett tecken på irritation eller inflammation i lungorna.
”Alla hostar då och då, men hosta, oavsett om den är tillfällig eller mer ihållande, är ett tecken på irritation eller inflammation i lungorna”, säger studiens huvudförfattare Tong Xia.
När hostan väcker oss påverkas också sömnen. Därmed kan dålig luft indirekt få konsekvenser långt efter att natten är över.
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