Därför kan du hosta mer i natt – även i Uppsala 

En ny studie, genomförd av forskare vid University of Cambridge, Tsinghua University och sömnteknikföretaget Sleep Cycle, visar ett samband mellan stigande luftföroreningar och ökad hosta på natten.

Sambandet syntes inte bara i svårt förorenade städer. Forskarna såg mätbara ökningar av hostan även vid förhållandevis låga nivåer av luftföroreningar.

Läs även: ”Jag förlorade jobbet vid 56 – kan jag gå i pension?”. Dagens PS

100 000 människors hostningar analyserades

Forskarna analyserade hostljud från omkring 100 000 användare av appen Sleep Cycle. Materialet samlades in under 500 dagar och omfattade 32 städer i tolv länder.

När halten av fina partiklar i luften, så kallade PM2,5, ökade med 10 mikrogram per kubikmeter steg hostandet med 2,4 procent under de följande fem dagarna.

Resultatet kvarstod även när forskarna tog hänsyn till andra faktorer som skulle kunna påverka hostan, däribland väder och influensanivåer.

”Det tyder på att det kanske inte finns någon säker gräns för exponering för luftföroreningar, även om vår forskning är rent observationsbaserad”, säger Cecilia Mascolo, som ledde forskningen vid Cambridge, enligt Euronews.

Missa inte: Avslöjandet: Andra människor kan läsa dina privata ChatGPT-samtal. Dagens PS