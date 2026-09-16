Svagare Golfström kan ge Stockholm samma klimat som Östersund

Det som kan försvagas är det större systemet, som drivs av skillnader i havets täthet. Enligt SMHI:s klimatläge visar observationer att AMOC har minskat i styrka sedan 2004, och en kollaps vid fortsatt uppvärmning går inte att utesluta.

”Om det skulle kollapsa nu då blir det kanske 3-5 grader kallare”, säger Torben Königk, klimatforskare på SMHI, i myndighetens podd.

”Stockholm kanske har en temperatur på vintern framför allt som Östersund och Östersund som Kiruna.”

På Island kan det handla om omkring 10 grader. Det vore enligt Königk stora förändringar i klimatet, samhället, infrastrukturen och landskapet.

Men det är kollapsscenariot. I de klimatmodeller som ligger till grund för FN:s klimatpanel försvagas AMOC med mellan 5 och 60 procent till år 2100, och i ingen av dem kollapsar systemet före sekelskiftet.

”I alla modeller ser det så ut att i Sverige vinner den uppvärmningen”, säger Königk. Sverige blir varmare, men långsammare än Kanada och Sibirien på samma breddgrad.

Gungbrädan som visade sig vara en ventil

Forskarna har länge beskrivit AMOC som en gungbräda mellan halvkloten. Varmt vatten förs norrut mot Europa, kyls av, sjunker och vänder tillbaka söderut på djupet.

Försvagas strömmarna blir det kallare i norra Europa och varmare på södra halvklotet. Summan av värmen på jorden är densamma.

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Den bilden håller inte, enligt tio forskare från bland annat Oregon State University, Köpenhamns universitet och universitetet i Bern.

Deras studie i Nature Geoscience visar att strömsystemet i stället avgör hur mycket värme hela planeten behåller.

”AMOC fungerar som en värmeventil som styr planetens energibudget”, säger paleoklimatologen Christo Buizert vid Oregon State University, studiens huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Haven tar hela tiden upp värme från solen, mest i tropikerna. När AMOC är stark förs värmen till Nordatlanten och avges till atmosfären genom så kallad djupkonvektion. När strömmarna försvagas stängs konvektionen av. Bara ett tunt ytskikt i Nordatlanten kyls ner, medan resten av världshavet värms upp.

”Det är som om hela havet fungerar som en gigantisk hink med värme”, säger Buizert. AMOC är kranen som avgör hur mycket som får rinna ut.