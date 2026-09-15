USA flyttar militärstöd från Europa

Det amerikanska utrikesdepartementet har meddelat kongressen att den kommer att flytta stöd värt 52 miljoner dollar, motsvarande cirka 508 miljoner svenska kronor, i utländskt militärstöd från länderna Slovakien, Nordmakedonien, Tunisien och Irak. Hur stora belopp som återstår i militära medel till dessa länder framgår inte.

Stödet ska i stället gå till Panama, Peru, Ecuador och Colombia – länder som utrikesminister Marco Rubio besökte förra veckan och då lovade utökat stöd.

USA:s utrikesdepartement uppger att medlen ska gå till att ”bekämpa narkoterrorism” i landets närområde samt ”bidra till att säkra Panamakanalen”.

Trump-regeringen har under längre tid lovat större fokus på den västra hemisfären.

USA:s program för utländsk militär finansiering möjliggör för mottagarländer att köpa militär utrustning från amerikanska försvarsleverantörer.