USA flyttar militärstöd från Europa
USA drar ned på sin militära hjälp till Europa och Mellanöstern. I stället får sydamerikanska länder med högerlutande och Trumpvänliga styren större stöd.
Det amerikanska utrikesdepartementet har meddelat kongressen att den kommer att flytta stöd värt 52 miljoner dollar, motsvarande cirka 508 miljoner svenska kronor, i utländskt militärstöd från länderna Slovakien, Nordmakedonien, Tunisien och Irak. Hur stora belopp som återstår i militära medel till dessa länder framgår inte.
Stödet ska i stället gå till Panama, Peru, Ecuador och Colombia – länder som utrikesminister Marco Rubio besökte förra veckan och då lovade utökat stöd.
USA:s utrikesdepartement uppger att medlen ska gå till att ”bekämpa narkoterrorism” i landets närområde samt ”bidra till att säkra Panamakanalen”.
Trump-regeringen har under längre tid lovat större fokus på den västra hemisfären.
USA:s program för utländsk militär finansiering möjliggör för mottagarländer att köpa militär utrustning från amerikanska försvarsleverantörer.