Trump: "Jag ångrar inte kriget mot Iran"

Nu kryddar han med påståendet att Iran skulle ha använt kärnvapen mot USA i närtid om han inte stoppat dem.

”Tänk om vi hade haft medvind inför mellanårsvalet och så plötsligt har Iran ett kärnvapen. De skulle använda det”, säger Trump intervjuad hos regeringsvänliga Fox News.

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”Skulle ha utplånat Israel”

”Om vi inte hade gett oss på Iran hade ni seglat mot en seger i mellanårsvalet just nu”, säger programledaren Laura Ingraham till Trump.

Det är då han svarar enligt ovan och tillägger att Iran annars, med kärnvapen, skulle ha ”utplånat” Israel och Mellanöstern och börjat attackera amerikanska städer.

USA:s president säger även att han inte ångrar att han inledde kriget mot Iran.

”Om jag fick göra om det skulle jag göra precis som jag gjorde”, förklarar Trump.

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