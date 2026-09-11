Donald Trump säger i en intervju att han inte ångrar kriget mot Iran. Marknaderna förbereder sig på ett utdraget krig.
Trump: "Jag ångrar inte kriget mot Iran"
Än en gång är kriget ”snart” slut. Än en gång är det över direkt efter mellanårsvalen. Än en gång kommer snart olje- och bensinpriserna att sjunka – och än en gång kommer påståendena från Donald Trump.
Nu kryddar han med påståendet att Iran skulle ha använt kärnvapen mot USA i närtid om han inte stoppat dem.
”Tänk om vi hade haft medvind inför mellanårsvalet och så plötsligt har Iran ett kärnvapen. De skulle använda det”, säger Trump intervjuad hos regeringsvänliga Fox News.
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”Skulle ha utplånat Israel”
”Om vi inte hade gett oss på Iran hade ni seglat mot en seger i mellanårsvalet just nu”, säger programledaren Laura Ingraham till Trump.
Det är då han svarar enligt ovan och tillägger att Iran annars, med kärnvapen, skulle ha ”utplånat” Israel och Mellanöstern och börjat attackera amerikanska städer.
USA:s president säger även att han inte ångrar att han inledde kriget mot Iran.
”Om jag fick göra om det skulle jag göra precis som jag gjorde”, förklarar Trump.
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Förbereder sig för långt krig
Uttalandena kommer samtidigt som marknaderna förbereder sig för ett utdraget krig mot Iran, skriver CNBC.
WSJ har i en kartläggning avslöjat att högt uppsatta rådgivare i Vita huset diskuterat möjligheten att kriget mot Iran drar ut på tiden med Trump.
I deras perspektiv har funnits en risk att kriget till och med varar längre än Trumps mandatperiod.
Trump har flera gånger den senaste månaden förklarat att kriget tar slut omedelbart efter mellanårsvalet i USA och att även olje- och gaspriserna snart kommer att börja sjunka.
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Fler ekonomiska sanktioner
Administrationen i Washington fortsätter under tiden sina ansträngningar att isolera Iran ekonomiskt.
Finansminister Scott Bessent har aviserat sanktioner mot ”en stor bank” nästa vecka.
”Vi kommer att göra det på måndag eftersom vi vill hedra minnet av våra medborgare som omkom 11 september. Men håll utkik på måndag”, säger Bessent.
Bessent uppger att administrationen infört sanktioner mot och stängt Dubai-filialerna hos Egyptens näst största bank, med hänvisning till att banken ska ha gett Iran 1,8 miljarder dollar.
Även ”den största turkiska banken”, som ska ha gett stöd till iranierna, har belagts med sanktioner, enligt Bessent.
I en intervju med News Nation återupprepade Trump sina påståenden kring Iran och hur länge regimen där ska klara trycket.
”Jag vet inte om de kommer att kunna hålla ut”, sade Trump. ”Men det kommer att lösa sig efter valet. Eller kanske tidigare. Men det kommer att lösa sig precis efter valet.”
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