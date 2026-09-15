Ny rapport: "Så hotar USA:s demokratiska kräftgång Europa"

”Bredare demokratisk nedgång”

USA:s tillbakagång är en del av en bredare demokratisk nedgång, konstaterar Kevin Casas-Zamora och Idea.

Enligt rapporten backade 98 av 173 länder, 57 procent, ​​inom minst en demokratisk parameter under en femårsperiod fram till 2025, medan endast 55 länder förbättrades.

Det var elfte året i rad som fler länder upplevde en försämring än en förbättring av sin demokratiska status.

USA är inte ett isolerat fall, men landets storlek och inflytande gör att nedgången får särskilt stora konsekvenser.

Ideas viktigaste varning är att urholkningen av demokratin även är ett säkerhetsproblem.

2025 registrerades 65 våldsamma konflikter globalt, det högsta antalet sedan 1946, däribland rekordantalet åtta konflikter mellan länder.

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”Demokratiskt Ryssland = ingen invasion”

Casas-Zamora lyfte fram Ryssland som ett konkret exempel på utvecklingen.

”Jag är övertygad om att ett fullt demokratiskt Ryssland – med maktbalans, pressfrihet och civilsamhällesorganisationer som kan organisera sig och hålla makthavare ansvariga – inte skulle ha invaderat Ukraina. Så enkelt är det”, analyserar han.

Europa toppar fortfarande rankningen över demokratier, men mellan 2020 och 2025 noterades 77 fall av tillbakagång jämfört med 42 framsteg.

Medborgerliga fri- och rättigheter, tillgång till rättslig prövning och trovärdiga val hör till de områden som är hårdast pressade.

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AfD i Tyskland är ett exempel på hur demokratin hotas i Europa, ett eko av tillbakagången för demokrati i USA, enligt en ny rapport. (Foto: Bernd von Jutrczenka /AP-TT)

Hot mot demokratin i Europa

Tyskland med högerextrema AfD:s framgångar är ett exempel på hot mot demokratin. I Frankrike finns Marine Le Pens parti på samma kant, i Storbritannien Nigel Farages Reform UK – och i samtliga fall kommer namnen med kopplingar till Ryssland, Kina eller både och.

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”Oavsett om man gillar eller ogillar populistisk-auktoritära partier, ledare och retorik, så är de ett symptom på något. De är ett tecken på att väldigt många människor inte känner sig representerade”, kommenterar Kevin Casas-Zamora.

Lösningen, menar han, är att betrakta demokratins motståndskraft som en säkerhetsfråga.

”Skyddet av demokratin måste stå i centrum för säkerhetspolitiken, inte vara en fotnot.”

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