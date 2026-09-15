När USA tappar i demokrati blir det ett problem för Europa. USA:s tillbakagång hotar Europas säkerhet, visar ny rapport.
Ny rapport: "Så hotar USA:s demokratiska kräftgång Europa"
Att USA går bakåt vad gäller demokrati är vid det här laget ett ganska okontroversiellt påstående.
Nu uppmärksammas de konsekvenser demokratins kräftgång får för Europa.
”Allt som sker i USA får globala konsekvenser”, säger Kevin Casas-Zamora från Idea, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Europa är särskilt illa ut, konstaterar han. USA:s demokratiska kräftgång skadar de internationella regler och allianser som är grunden för Europas säkerhet.
I en ny rapport visar Idea hur urholkningen av demokratin i USA sätter press på internationella avtal och regler, samtidigt som det ger regeringar i andra länder incitament för att angripa institutioner på hemmaplan.
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Sämre i hälften av alla punkter
När Idea jämför USA:s demokratiska status 2020 och 2025, noterar man sju statistiskt säkerställda försämringar.
Det gäller bland annat rättsväsendets oberoende, tillgång till rättslig prövning, parlamentets effektivitet samt press- och yttrandefrihet.
Nästan hälften av de 30 indikatorer som används för att mäta den amerikanska demokratin har sjunkit till sina lägsta nivåer sedan 1975.
Rapporten konstaterar att Donald Trump snabbt stärkt den verkställande maktens ställning under 2025 och att konsekvenserna blivit ”långtgående; de undergrävde rättsstatsprincipen såväl nationellt som internationellt och satte långvariga allianser och multilateralt samarbete på prov”, refererar Politico.
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”Bredare demokratisk nedgång”
USA:s tillbakagång är en del av en bredare demokratisk nedgång, konstaterar Kevin Casas-Zamora och Idea.
Enligt rapporten backade 98 av 173 länder, 57 procent, inom minst en demokratisk parameter under en femårsperiod fram till 2025, medan endast 55 länder förbättrades.
Det var elfte året i rad som fler länder upplevde en försämring än en förbättring av sin demokratiska status.
USA är inte ett isolerat fall, men landets storlek och inflytande gör att nedgången får särskilt stora konsekvenser.
Ideas viktigaste varning är att urholkningen av demokratin även är ett säkerhetsproblem.
2025 registrerades 65 våldsamma konflikter globalt, det högsta antalet sedan 1946, däribland rekordantalet åtta konflikter mellan länder.
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”Demokratiskt Ryssland = ingen invasion”
Casas-Zamora lyfte fram Ryssland som ett konkret exempel på utvecklingen.
”Jag är övertygad om att ett fullt demokratiskt Ryssland – med maktbalans, pressfrihet och civilsamhällesorganisationer som kan organisera sig och hålla makthavare ansvariga – inte skulle ha invaderat Ukraina. Så enkelt är det”, analyserar han.
Europa toppar fortfarande rankningen över demokratier, men mellan 2020 och 2025 noterades 77 fall av tillbakagång jämfört med 42 framsteg.
Medborgerliga fri- och rättigheter, tillgång till rättslig prövning och trovärdiga val hör till de områden som är hårdast pressade.
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Hot mot demokratin i Europa
Tyskland med högerextrema AfD:s framgångar är ett exempel på hot mot demokratin. I Frankrike finns Marine Le Pens parti på samma kant, i Storbritannien Nigel Farages Reform UK – och i samtliga fall kommer namnen med kopplingar till Ryssland, Kina eller både och.
”Oavsett om man gillar eller ogillar populistisk-auktoritära partier, ledare och retorik, så är de ett symptom på något. De är ett tecken på att väldigt många människor inte känner sig representerade”, kommenterar Kevin Casas-Zamora.
Lösningen, menar han, är att betrakta demokratins motståndskraft som en säkerhetsfråga.
”Skyddet av demokratin måste stå i centrum för säkerhetspolitiken, inte vara en fotnot.”
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