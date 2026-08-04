Trump tjänade 21 miljarder förra året

Under sin tid i Vita huset har Donald Trump fyllt på sin förmögenhet till oanade nivåer.

Den före detta affärsmannen drar nu in tre gånger så mycket som under åren som central gestalt i fastighetsbranschen.

Bakom förmögenheten finns allt från golfbanor till Trump-biblar och, framför allt, kryptokonton.

Trumps finska mångmiljard-affär olaglig. Dagens PS

Kryptointäkter centrala

Enligt en sammanställning av hur USA:s president berikar sig, är kryptosektorn central.

Det intygar New York Times, som skriver att mer än hälften av Trumps årsinkomst kommer från kryptovalutor.

Golfklubbar och fastighetsaffärer drar också in miljardbelopp för 2025, däribland intäkter från presidentens exklusiva Mar-A-Lago i Palm Beach.

Merchandise i stor skala ingår också i den business som utgör Trumps centrala intressesfär.

ANNONS

Det handlar om klassiska Trump-varor som sneakers, biblar och klockor, noterar GP i en sammanställning.

Trump utropar sig till golfmästare – hånas för fusk. Dagens PS