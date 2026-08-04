Precis som i vilken bananrepublik som helst lyckas mannen som leder USA berika sig rejält. Här är Donald Trumps inkomster 2025.
Trump tjänade 21 miljarder förra året
För fjolåret 2025 redovisar USA:s president Donald Trump en årsinkomst på 2,2 miljarder dollar, motsvarande drygt 21 miljarder svenska kronor.
Hans ambitioner att bli historisk på alla plan kan naturligtvis diskuteras – däremot inte att han är det när det gäller att berika sig själv.
Under sin tid i Vita huset har Donald Trump fyllt på sin förmögenhet till oanade nivåer.
Den före detta affärsmannen drar nu in tre gånger så mycket som under åren som central gestalt i fastighetsbranschen.
Bakom förmögenheten finns allt från golfbanor till Trump-biblar och, framför allt, kryptokonton.
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Kryptointäkter centrala
Enligt en sammanställning av hur USA:s president berikar sig, är kryptosektorn central.
Det intygar New York Times, som skriver att mer än hälften av Trumps årsinkomst kommer från kryptovalutor.
Golfklubbar och fastighetsaffärer drar också in miljardbelopp för 2025, däribland intäkter från presidentens exklusiva Mar-A-Lago i Palm Beach.
Merchandise i stor skala ingår också i den business som utgör Trumps centrala intressesfär.
Det handlar om klassiska Trump-varor som sneakers, biblar och klockor, noterar GP i en sammanställning.
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Royalties och klockor
Limited edition-klockan, skapad för att kunna tjäna pengar på USA:s 250-årsdag kostar cirka 12 000 svenska kronor.
Donald Trump tjänar för övrigt även pengar på gamla filmer och tv-framträdanden.
Trump får roaylties för att ha medverkat eller använts i sammanhang som filmklassikern ”Ensam hemma 2” och ”The Fresh Prince of Bel-Air”.
När Donald Trump inledde sin första period i Vita huset 2017 var det med en årsinkomst på motsvarande cirka 5,5 miljarder kronor.
Nu är årsinkomsten alltså drygt 21 miljarder för 2025 – en fyrdubbling på åtta år.
Då kom den stora delen av inkomsten från golfklubbar och fastigheter – i dag handlar det om kryptosatsningar, som förra året gav den penninghungrige presidenten motsvarande 14 miljarder kronor.
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Sköts formellt av sönerna
För att det formellt ska se prydligt ut låter Trump mycket av affärerna gå via familjeföretaget World Liberty Financial.
Företaget ägs i övrigt av presidentens söner Eric och Don Trump Jr samt barn till hans speciella sändebud Steve Witkoff.
Donald Trump hävdar att han inte har något att säga till om i företaget och därmed inte heller kan använda sitt ämbete för att gynna företaget.
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En miljard på hot mot media
”Ni vet varför jag tjänar pengar, det är för att aktiemarknaden går upp. Då tjänar alla pengar. Jag har tjänat en massa pengar innan jag blev president, och har investerat de pengarna. Jag pratar inte med mina söner om pengar”, har Trump förklarat hos BBC.
Donald Trump gör få saker utan att egen vinning ingår och det gäller även hans försök att tysta fria och oberoende media.
Under 2025 tjänade presidenten motsvarande en dryg miljard kronor på förlikningar med bland andra ABC, CBS och Meta, skriver BBC.
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