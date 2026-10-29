Kanada och EU möts för ett nytt toppmöte. Då väcks frågan om Kanada ska sjunga sig in i EU via Eurovision Song Contest.
Tar sig ton: Kanada tar Eurovision-vägen in i EU
Denna vecka möts företrädare för EU och Kanada för det 21:a toppmötet mellan parterna.
Mötet är det första efter att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som ett ”up yours” mot Donald Trump, erbjöd Kanada ett associerat medlemskap i unionen.
Just det erbjudandet ska dock, enligt Politico, ha dragits tillbaka efter invändningar från bland andra Tyskland, Grekland och Frankrike.
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Möts i Montreal för toppmöte
Kanadas premiärminister Mark Carney svarade på erbjudandet genom att föreslå en allmänt fördjupad, mer integrerad relation mellan Kanada och EU.
Nu riktas alla blickar mot Carney, von der Leyen och Europeiska rådets ordförande António Costa, när parterna möts i Montréal för att diskutera vidare kring hur banden ska stärkas, skriver The Conversation.
Samtalen i Kanada följer på en rad milstolpar i relationen mellan de transatlantiska parterna, där en av de mest uppmärksammade är att Kanada ska vara med i Eurovision Song Contest.
Israel, Australien och Marocko
Det är inte det första landet utanför Europa som deltar i den europeiska tävlingen om mest spektakulära tre minuter.
Israel har varit med sedan 1973, som en ständigt ifrågasatt deltagare, och Australien sedan 2015.
Dessutom, vilket möjligen alla på jorden glömt, deltog Marocko ett år, 1980.
Ska vi sedan vara petiga är faktiskt Armenien, Azerbajdzjan och Georgien länder som delvis ligger i Asien.
Grottar vi vidare i ESC-träsket har Ryssland deltagit, 23 gånger, och Belarus vid 16 tillfällen, men är dessbättre inte med nu.
Ryssland vann Eurovision ett år, 2008 då Dima Bilan framförde ”Believe”, vilket inte så många gör längre lär det gäller Ryssland.
Det enda land utanför Europa av nuvarande deltagarländer som vunnit är annars Israel, som tog hem ESC 1978, 1979, 1998 och 2018.
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”Goda nyheter för Kanada”
Kanadensiska The Conversation konstaterar att omröstningarna i ESC ibland kan bli politiska, då ”tittare röstar utifrån sina geopolitiska preferenser, eller då grupper lägger sina röster på sina tidigare hemländer – oavsett hur bra framträdandet är.”
Man spekulerar nu i att det ”kan vara goda nyheter för Kanada, som för närvarande åtnjuter stor uppskattning i Europa” och att romansen mellan EU och Kanada ”skulle kunna hjälpa ett kanadensiskt bidrag att vinna.”
På sätt och vis har Kanada varit där – men bara på sätt och vis. 1988 tog Céline Dion, född i kanadensiska Québec, hem segern med ”Ne partez pas sans moi”.
Dion tävlade dock för ytterst neutrala Schweiz och att låten i översättning blir ungefär ”Lämna mig inte” ska heller inte ses som något inlägg i förhandlingarna.
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