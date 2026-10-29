Christine Lagarde lämnar ECB – nio månader före utsatt tid

Avhoppet sker också vid en politiskt känslig tidpunkt. I april 2027 går Frankrike till presidentval. Att hon kliver av i förtid gör att hennes nära allierade, president Emmanuel Macron, får möjlighet att påverka beslutet om vem nästa ECB-ordförande blir, i stället för nästa franska president, vem det nu blir.

Reuters rapporterade i oktober, med hänvisning till personer med insyn i frågan, att Lagardes önskan att ge Macron inflytande över valet av efterträdare var en av faktorerna bakom tidpunkten.

Har öppnat för en roll i fransk politik

Lagarde har själv bidragit till spekulationerna om sin framtid. I juli sade hon till Euronews att hon övervägde att lämna ECB i förtid för att kunna bidra till debatten inför det franska presidentvalet.

Hon betonade då behovet av en tydlig proeuropeisk röst i Frankrike, men avvisade att hon själv skulle vara presidentkandidat.

I september utvecklade hon resonemanget i en intervju med den franska tidningen La Croix. Att ställa upp i presidentvalet vore ingen bra idé, sade hon, och hänvisade bland annat till sin ålder på 70 år.

Enligt Reuters har World Economic Forum, WEF, pekats ut som en möjlig nästa destination för Lagarde. Organisationens styrelse uppges överväga att utse henne till ny ordförande.

Flera namn nämns som efterträdare

Bland de namn som har förekommit i diskussionerna om vem som ska ta över efter Lagarde finns Klaas Knot, tidigare chef för Nederländernas centralbank, och Pablo Hernández de Cos, tidigare chef för Spaniens centralbank och numera chef för Bank for International Settlements.

ANNONS

ECB ledning är en del av den europeiska maktbalansen, och valet av centralbankschef kan bli en viktig fråga i förhandlingarna mellan medlemsländerna. Lagardes avgång innebär att processen kan gå in i ett mer konkret skede flera månader tidigare än planerat.

Läs mer: Presidentval: Tillgänglig men ”inte redo”

Läs mer: Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss