Han drog ner persiennerna och öppnade dem aldrig igen. Inte ens när mångmiljardären dog fick allmänheten veta det.
Världens skyggaste mångmiljardär har avlidit – 92 år gammal
Entreprenören Ralph Sonnenberg, som byggde upp persiennimperiet Hunter Douglas, har avlidit 92 år gammal.
Han höll en extremt låg profil när han levde och fortsatte med det in i döden. Först flera veckor efter dödsfallet meddelade hans familj hans frånfälle.
Ralph Sonnenbergs far, Henry Sonnenberg, grundade en maskinfabrik i Tyskland 1919 och kom 1933 till Nederländerna som judisk flykting.
Fabriken lät han packa i 150 järnvägsvagnar och byggde sedan upp den på nytt i Rotterdam.
Ralph Sonnerberg föddes ett år senare, flyttade med familjen till New York fyra år gammal och återvände till Nederländerna som 27-åring.
I USA studerade han på Williams College, medan hans far redan 1946 inlett ett samarbete med John Hunter kring att tillverka persienner.
Ralph började arbeta i sin fars företag 1956 och tog över ledningen 1972. Då hade företaget noterats på börsen i Amsterdam några år tidigare, med de krav på transparens den mediaskygga familjen inte gillade.
Klippet: Sålde 26 grusgropar för 1,3 miljarder. Dagens PS
Höll bolagsstämmor i Karibien
Lösningen blev att förlägga företagets säte till Curaçao, och bolagsstämmorna hölls på den karibiska ön.
Sonnenberg behöll under hela denna tid en majoritetsandel i företaget, vars verksamhet under hans ledning växte till ett mångmiljard-företag, skriver Quote.
2005 gav Ralph Sonnerberg en sällsynt intervju till NRC Handelsblad. Den då 71-årige företagsledaren var inte på länge vägar på väg att dra sig tillbaka.
I stället var han i full färd med att öka sin ägarandel från 53 till 79 procent.
Hans söner, Marko och David, hade ett år tidigare klivit in i företaget i direktörsroller.
”Tanken är, förutsatt att jag inte lever för evigt, att mina två söner ska ta över. De har spelat en betydande roll i företaget i 15 år och skulle kunna ta över rodret från mig i dag, om det behövdes”, sade Sonnenberg hos NRC.
Kravet på miljardärerna: ”Sluta pråla med pengarna”. Dagens PS
”Vägrar bli leksak för journalister”
Där svarade mångmiljardären även på varför han höll sig borta från media och offentlighet.
”Jag vägrar att bli en leksak för journalister. Tidningar är alltför fixerade vid negativ sensationsjournalistik”, förklarade han.
”Och för vems skull skulle jag behöva förbättra min image? Skulle jag bli lyckligare av det? Skulle företaget gå bättre? Nej, så det finns ingen anledning för mig att lägga någon energi på det.”
Företaget förblev ändå inte i familjens ägo. Nyårsafton 2021 meddelades att brasiliansk-amerikanska riskkapitaljätten 3G köpt majoriteten i Hunter Douglas.
Bolaget avnoterades och familjen Sonnenberg behöll en ägarandel på 25 procent. Vid försäljningen hade bolaget en omsättning på 4,6 miljarder dollar och 23 000 anställda.
Riksbanken: Därför ska du ha en tusenlapp i byrålådan. Dagens PS
Tredje rikast i landet
I 2026 års upplaga av Quote 500, som listar Nederländernas rikaste, finns Ralph Sonnenberg på en tredjeplats med en uppskattad förmögenhet på 6,9 miljarder euro.
Han avled i tysthet, precis som han levt, och varken hans familj eller företaget offentliggjorde dödsfallet förrän flera veckor senare.
Vid sin död bodde Sonnenberg i Schweiz dit han flyttat 1992. Han bosatte sig då på Schloss Neuhabsburg med utsikt över Vierwaldstättersjön.
Dock hade han från 1994 även ett irländskt pass, beviljat i utbyte mot en storinvestering i Irland, och i Nederländerna egendomen Blankenburg i Wassenaar.
Förslaget: Oljefonden får investera i allt – även kärnvapen. Dagens PS