Världens skyggaste mångmiljardär har avlidit – 92 år gammal

Ralph Sonnenbergs far, Henry Sonnenberg, grundade en maskinfabrik i Tyskland 1919 och kom 1933 till Nederländerna som judisk flykting.

Fabriken lät han packa i 150 järnvägsvagnar och byggde sedan upp den på nytt i Rotterdam.

Ralph Sonnerberg föddes ett år senare, flyttade med familjen till New York fyra år gammal och återvände till Nederländerna som 27-åring.

I USA studerade han på Williams College, medan hans far redan 1946 inlett ett samarbete med John Hunter kring att tillverka persienner.

Ralph började arbeta i sin fars företag 1956 och tog över ledningen 1972. Då hade företaget noterats på börsen i Amsterdam några år tidigare, med de krav på transparens den mediaskygga familjen inte gillade.

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Höll bolagsstämmor i Karibien

Lösningen blev att förlägga företagets säte till Curaçao, och bolagsstämmorna hölls på den karibiska ön.

Sonnenberg behöll under hela denna tid en majoritetsandel i företaget, vars verksamhet under hans ledning växte till ett mångmiljard-företag, skriver Quote.

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2005 gav Ralph Sonnerberg en sällsynt intervju till NRC Handelsblad. Den då 71-årige företagsledaren var inte på länge vägar på väg att dra sig tillbaka.

I stället var han i full färd med att öka sin ägarandel från 53 till 79 procent.

Hans söner, Marko och David, hade ett år tidigare klivit in i företaget i direktörsroller.

”Tanken är, förutsatt att jag inte lever för evigt, att mina två söner ska ta över. De har spelat en betydande roll i företaget i 15 år och skulle kunna ta över rodret från mig i dag, om det behövdes”, sade Sonnenberg hos NRC.

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