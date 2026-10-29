Hackare har publicerat uppgifter om tusentals säkerhetsagenter i USA, däribland CBP och Ice. ”Bara rättvist”, är kommentaren.
Tusentals Ice-agenter avslöjade av hackare: "Bara rättvist"
En hackare, med pseudonymen ”Department of Peace” har stulit och publicerat personuppgifter för tusentals anställda vid USA:s departement för inrikes säkerhet, däribland agenter hos CBP och Ice.
Intrånget omfattar namn, yrkestitlar och kontaktuppgifter i tjänsten – såsom e-postadresser, mobilnummer och kontorsplatser – för mer än 40 000 personer som arbetar inom den federala myndigheten.
Bland dessa finns gräns- och immigrationsagenter, personal inom cybersäkerhet samt högre tjänstemän.
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Ice och gränspolisen hackade
”Department of Peace” hävdar att uppgifterna kommer från ett system för enkel inloggning från företaget Okta.
Systemet används av departementet för att låta anställda och externa konsulter vid dess olika underliggande myndigheter logga in i det centrala nätverket, skriver Techcrunch.
Cirka 21 000 poster rör anställda vid US Customs and Border Protection, CBP, som arbetar vid flygplatser och gränsövergångar.
Det gäller även cirka 10 000 anställda vid kontroversiella Ice och ett tusental anställda vid USA:s myndighet för cybersäkerhet, Cisa.
Dessutom har hackarna publicerat uppgifter om personal vid andra, närliggande myndigheter.
”De har våra uppgifter, så det är bara rättvist att vi har deras”, skriver ”Department of Peace” i ett meddelande som lämnades tillsammans med datan.
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Centralt inför mellanårsvalet
Den datan man nu publicerat ger en ”sällsynt om än ofullständig” inblick i omfattningen och verksamheten inom departementet för inrikes säkerhet, skriver Techcrunch.
Myndighetens agerande – med utvisningar, godtyckliga frihetsberövanden och dödsfall bland amerikanska medborgare – har blivit en central fråga för väljarna inför mellanårsvalet, påpekar man.
Antalet läckta poster motsvarar ungefär en femtedel av Homeland Securitys arbetsstyrka, som totalt uppgår till cirka 220 000 anställda.
Det är oklart om den sårbarhet som möjliggjorde intrånget har åtgärdats, eller om Homeland Security ens varit medvetet om datastölden.
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”Aldrig tidigare skådat”
Hackare vidarebefordrade sitt material till organisationen ”Distributed Denial of Secrets”.
Hos NPR beskriver Emma Best, medgrundare av organisationen, läckan som ”extraordinär men bedrägligt enkel”, eftersom den visar tydliga kopplingar mellan ”tjänstemän med ansvar för hemliga operationer och täckoperationer, samt nyckelpersoner inom DHS:s ständigt utökade överföring och utvisning av personer.”
Det rör sig om ett aldrig tidigare skådat säkerhetsbrott, som inträffar i kölvattnet av liknande hackningsattacker mot FBI, konstaterar DPR.
Hackaren Ottignon, som tidigare arbetat med liknande projekt, avvisar hos DPR påståenden om någon koppling till Department of Peace,
”Vi befinner oss i en situation där offentliga tjänstemän rör sig ute i städer och delstater, över hela landet, samtidigt som de försöker dölja vilka de är. De använder ofta masker och bär civila kläder. Och de utsätter dessa lokalsamhällen för rent ut sagt avskyvärda handlingar”, säger Ottignon.
”Om en stat över huvud taget ska kunna fungera på ett meningsfullt sätt krävs insyn. Detta är alltså bara ett steg i den granskningsprocessen”, tillägger han.
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