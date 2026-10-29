Tusentals Ice-agenter avslöjade av hackare: "Bara rättvist"

Intrånget omfattar namn, yrkestitlar och kontaktuppgifter i tjänsten – såsom e-postadresser, mobilnummer och kontorsplatser – för mer än 40 000 personer som arbetar inom den federala myndigheten.

Bland dessa finns gräns- och immigrationsagenter, personal inom cybersäkerhet samt högre tjänstemän.

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Ice och gränspolisen hackade

”Department of Peace” hävdar att uppgifterna kommer från ett system för enkel inloggning från företaget Okta.

Systemet används av departementet för att låta anställda och externa konsulter vid dess olika underliggande myndigheter logga in i det centrala nätverket, skriver Techcrunch.

Cirka 21 000 poster rör anställda vid US Customs and Border Protection, CBP, som arbetar vid flygplatser och gränsövergångar.

Det gäller även cirka 10 000 anställda vid kontroversiella Ice och ett tusental anställda vid USA:s myndighet för cybersäkerhet, Cisa.

Dessutom har hackarna publicerat uppgifter om personal vid andra, närliggande myndigheter.

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”De har våra uppgifter, så det är bara rättvist att vi har deras”, skriver ”Department of Peace” i ett meddelande som lämnades tillsammans med datan.

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