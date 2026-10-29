Tre fel på 17 minuter – så kunde tågen krascha i Spanien

Nu börjar detaljer om vad det är som hänt sippra ut.

Den spanska tidningen El País skriver att händelseförloppet började omkring klockan 8.30, när ett datorfel slog ut säkerhetssystemet LZB. Systemet övervakar tågtrafiken och bidrar till att förhindra att tåg hamnar för nära varandra. Felet fick flera tåg att stanna på den berörda sträckan.

LZB är ett automatiskt säkerhetsprotokoll som beordrar trafik, installerat 1992 när höghastighetsförbindelsen mellan Madrid och Sevilla invigdes, och som för närvarande håller på att övergå till det europeiska protokollet ERTMS, enligt El Diario.

Klockan 8.36 gav trafikledningen vid järnvägsoperatören Adif klartecken till ett bakomvarande AVE-tåg från Renfe att fortsätta färden med normal hastighet, enligt samtal som återgivits av El País.

Det skedde trots att det automatiska säkerhetssystemet fortfarande låg nere. När den ordinarie övervakningen inte fungerar ska tågen i stället framföras med särskild försiktighet, så att föraren kan stanna om ett hinder dyker upp på spåret.

Enligt uppgifterna kunde AVE-tåget fortsätta i hastigheter på upp till omkring 200 kilometer i timmen. Den exakta hastigheten vid kollisionen har inte fastställts offentligt.

Varningen kom – men inget stopp

Fem minuter efter körordern fick trafikledningen information om att ett Iryo-tåg längre fram på sträckan fortfarande stod stilla på grund av problem med överföringen i systemet.

Föraren på Iryo-tåget uppgav senare på nytt att tåget inte kunde komma vidare. Enligt El País skedde den upprepade kontakten omkring klockan 8.48, bara fem minuter före olyckan.

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Trots informationen finns det enligt de publicerade samtalen inget som visar att trafikledningen varnade AVE-tåget för det stillastående tåget framför det.

Klockan 8.53 kolliderade tågen.