Tre fel på 17 minuter – sedan small det. Minst 68 människor dog när två höghastighetståg kolliderade i Spanien. Nu riktas fokus mot trafikledningen.
Tre fel på 17 minuter – så kunde tågen krascha i Spanien
Minst 68 människor har dött efter att två höghastighetståg under gårdagen kolliderat i den spanska regionen Kastilien-La Mancha. Olyckan inträffade på höghastighetslinjen mellan Madrid och Sevilla, i närheten av Urda i provinsen Toledo på onsdagsmorgonen.
Nu börjar detaljer om vad det är som hänt sippra ut.
Den spanska tidningen El País skriver att händelseförloppet började omkring klockan 8.30, när ett datorfel slog ut säkerhetssystemet LZB. Systemet övervakar tågtrafiken och bidrar till att förhindra att tåg hamnar för nära varandra. Felet fick flera tåg att stanna på den berörda sträckan.
LZB är ett automatiskt säkerhetsprotokoll som beordrar trafik, installerat 1992 när höghastighetsförbindelsen mellan Madrid och Sevilla invigdes, och som för närvarande håller på att övergå till det europeiska protokollet ERTMS, enligt El Diario.
Klockan 8.36 gav trafikledningen vid järnvägsoperatören Adif klartecken till ett bakomvarande AVE-tåg från Renfe att fortsätta färden med normal hastighet, enligt samtal som återgivits av El País.
Det skedde trots att det automatiska säkerhetssystemet fortfarande låg nere. När den ordinarie övervakningen inte fungerar ska tågen i stället framföras med särskild försiktighet, så att föraren kan stanna om ett hinder dyker upp på spåret.
Enligt uppgifterna kunde AVE-tåget fortsätta i hastigheter på upp till omkring 200 kilometer i timmen. Den exakta hastigheten vid kollisionen har inte fastställts offentligt.
Varningen kom – men inget stopp
Fem minuter efter körordern fick trafikledningen information om att ett Iryo-tåg längre fram på sträckan fortfarande stod stilla på grund av problem med överföringen i systemet.
Föraren på Iryo-tåget uppgav senare på nytt att tåget inte kunde komma vidare. Enligt El País skedde den upprepade kontakten omkring klockan 8.48, bara fem minuter före olyckan.
Trots informationen finns det enligt de publicerade samtalen inget som visar att trafikledningen varnade AVE-tåget för det stillastående tåget framför det.
Klockan 8.53 kolliderade tågen.
Ministern: ”Oförklarligt”
Spaniens transportminister Óscar Puente har beskrivit trafikledningens beslut som ”oförklarligt”. Enligt ministern ligger fokus på hur beslutet att låta tåget fortsätta kunde fattas efter att säkerhetssystemet slutat fungera.
Utredningen ska klarlägga varför tåget fick köra vidare med normal hastighet, hur informationen om det stillastående tåget hanterades och varför ingen åtgärd tycks ha stoppat det annalkande tåget.
Det tekniska felet är en del av händelseförloppet, men de avgörande frågorna gäller också hur trafikledningen agerade när den automatiska säkerhetsfunktionen inte längre fungerade som avsett. Orsakerna är ännu under utredning.