Beskedet: EU erbjuder Kanada att bli medlem

Nu kan vi vara på väg dit. I sitt tal i Bryssel säger Ursula von der Leyen i dag att EU öppnar för att Kanada ska bli den första associerade medlemmen i unionen.

På plats i salen: Kanadas premiärminister Mark Carney, som ska tala till EU-parlamentet i morgon torsdag.

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”Betydande förändring”

Beskedet från EU-kommissionens ordförande markerar en betydande förändring i EU:s politik och en kraftig fördjupning av banden mellan EU och Kanada.

I sitt årliga tal om unionens tillstånd i Strasbourg sade EU-ordföranden att unionen vill lyfta relationen med Kanada till ”högsta möjliga nivå”.

”Och, käre Mark, jag har sagt att vi skyndsamt måste ompröva våra partnerskap, så jag vill gärna samarbeta med dig för att öppna dörren för att Kanada ska bli Europeiska unionens första associerade medlem”, sade von der Leyen med blicken mot den kanadensiske premiärministern.

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