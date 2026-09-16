Kanada kan bli EU:s första ”associerade medlem”. EU och EU-kommissionens Ursula von der Leyen öppnar dörren för kanadensarna.
Beskedet: EU erbjuder Kanada att bli medlem
”Visst vore det härligt om Kanada blev EU:s 28:e medlemsstat i stället för USA:s 51:a delstat?” sade Finlands president Alexander Stubb i juni.
Det var en viljeyttring med hänvisning till Donald Trumps skrammel om att införliva Kanada i USA.
Nu kan vi vara på väg dit. I sitt tal i Bryssel säger Ursula von der Leyen i dag att EU öppnar för att Kanada ska bli den första associerade medlemmen i unionen.
På plats i salen: Kanadas premiärminister Mark Carney, som ska tala till EU-parlamentet i morgon torsdag.
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”Betydande förändring”
Beskedet från EU-kommissionens ordförande markerar en betydande förändring i EU:s politik och en kraftig fördjupning av banden mellan EU och Kanada.
I sitt årliga tal om unionens tillstånd i Strasbourg sade EU-ordföranden att unionen vill lyfta relationen med Kanada till ”högsta möjliga nivå”.
”Och, käre Mark, jag har sagt att vi skyndsamt måste ompröva våra partnerskap, så jag vill gärna samarbeta med dig för att öppna dörren för att Kanada ska bli Europeiska unionens första associerade medlem”, sade von der Leyen med blicken mot den kanadensiske premiärministern.
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Kanada vill ha en allians
Mark Carney har tidigare uttryckt en önskan om att skapa en ”unik säkerhets- och handelsallians” med Europa, men inte ett fullvärdigt medlemskap.
Von der Leyen sade i sitt tal att parterna ”ser på världen med samma ögon” och lovade att samarbeta kring frågor som AI, klimatförändringar, geopolitik och säkerhet i Arktis.
EU och Kanada har redan ett frihandelsavtal, som avskaffade 99 procent av alla tullpositioner när det trädde i kraft provisoriskt 2017.
”Vi kommer att gå från det avtalet till en allians för framtiden, för att skapa ett gemensamt område för välstånd och ekonomisk säkerhet”, sade Ursula von der Leyen i dag.
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Samma lösning för Ukraina?
EU har tidigare varit tveksamt till tanken på varianter av medlemskap, inte minst när tyske kanslern Friedrich Merz tidigare i år drev på för ett associerat medlemskap för Ukraina.
”Vi befinner oss i en situation där USA:s agerande är helt oförutsägbart och där Kina driver en aggressiv industripolitik – därför är det så viktigt att vi stärker våra band med demokratiska länder, och Kanada är ett exempel på ett sådant”, säger Bernd Lange, ordförande för EU-parlamentets utskott för internationell handel, hos CNBC.
Utöver Kanada menar Lange att EU bör verka för starkare ekonomiska band med Brasilien, Indonesien, Japan och Sydkorea.
”Det är viktigt att vi samarbetar och bildar en stark gruppering. Som Carney nämnde i Davos måste man vara stark och sitta med vid bordet, annars hamnar man på menyn”, tillägger Lange.