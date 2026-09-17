Kanada om EU: "Vi är starkare tillsammans"

I dag svarade Kanadas premiärminister Mark Carney. Han tackar ja till inbjudan.

”Kanada och Europa är starka var för sig. Europa och Kanada är starkare tillsammans”, sade Carney i sitt tal till EU-parlamentet i Strasbourg.

Där välkomnade han EU:s ambition att göra Kanada till associerad medlem och slog fast att en tätare allians mellan parterna kan stärka dem inom en rad områden.

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”Tullar används som vapen”

Kanadas premiärminister nämnde inte Donald Trump vid namn, men anspelade på honom i en passus kring hur man i dag använder tullar.

”Ekonomisk integration används nu som ett vapen – tullar används för att utöva påtryckningar”, sade Carney.

”Finansiella mekanismer har använts för påtryckningar. Leveranskedjor utgör sårbara punkter som kan utnyttja”, fortsatte Carney på franska citerad av CNBC.

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