Kanada och premiärminister Mark Carney välkomnar inbjudan från EU om att bli associerad medlem. ”Vi är starkare tillsammans”, säger Carney.
Kanada om EU: "Vi är starkare tillsammans"
Under onsdagen höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt tal där hon uttalade sig för ett närmare samarbete mellan EU och Kanada och erbjöd landet att bli EU:s första associerade medlem.
I dag svarade Kanadas premiärminister Mark Carney. Han tackar ja till inbjudan.
”Kanada och Europa är starka var för sig. Europa och Kanada är starkare tillsammans”, sade Carney i sitt tal till EU-parlamentet i Strasbourg.
Där välkomnade han EU:s ambition att göra Kanada till associerad medlem och slog fast att en tätare allians mellan parterna kan stärka dem inom en rad områden.
Kanadas nya allians: Går in i brittisk-ledd försvarskoalition. Dagens PS
”Tullar används som vapen”
Kanadas premiärminister nämnde inte Donald Trump vid namn, men anspelade på honom i en passus kring hur man i dag använder tullar.
”Ekonomisk integration används nu som ett vapen – tullar används för att utöva påtryckningar”, sade Carney.
”Finansiella mekanismer har använts för påtryckningar. Leveranskedjor utgör sårbara punkter som kan utnyttja”, fortsatte Carney på franska citerad av CNBC.
Beskedet: EU erbjuder Kanada att bli medlem. Dagens PS
Donald Trump: ”Löjligt”
Donald Trump har, naturligtvis, redan hunnit avfärda tanken på Kanada som EU:s första associerade medlem som ”löjlig” och hotat EU med höga tullar om han kommer fram till att ett närmande mellan EU och Kanada är ”en fientlig handling”.
Den store diplomaten Trump gick, i samtal med reportrar i North Carolina, vidare genom att kalla Kanada ”en hemsk handelspartner” och genom att förklara att USA till och med kan ”sluta handla med Europa på många områden” om EU går vidare i sitt samarbete med Kanada.
”Om avsikten är god är det bra. Om avsikten är dålig kommer vi att införa mycket höga tullar mot Europa”, sade Trump.
Volvo drar BMW inför domstol: ”Sålde bilar illegalt”. Dagens PS
”Samma syn på världen”
Från EU:s sida visar inbjudan till ett associerat medlemskap en betydande vilja att fördjupa banden mellan Europa och Kanada, samtidigt som Kanada är mitt i ett bittert handelskrig med USA.
EU har redan ett frihandelsavtal från 2017 med Kanada, ett avtal som avskaffade 99 procent av alla tullar när det trädde i kraft.
Ursula von der Leyen sade i sitt tal onsdag att EU och Kanada ska gå vidare från det avtalet ”till en allians för framtiden” och konstaterade att de två ”ser på världen med samma ögon”.