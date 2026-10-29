EU:s klimatchef Wopke Hoekstra målar upp dystra framtidsutsikter när det gäller klimatförändringarna inför det kommande klimattoppmötet COP31.
EU stänger kranen för klimatfinansiering inför COP31
EU kommer inte att lägga fram några nya finansiella åtaganden eller vallöften om miljarder till klimatomställningen. Samtalen om nya finansieringslöften är helt utraderade från den europeiska agendan, enligt Wopke Hoekstra.
Beskedet väcker stor uppmärksamhet eftersom utvecklade länder tidigare har pressats på ökade summor för att stötta utsatta nationer. Trycket på europeiska axlar har dessutom ökat markant i och med att USA under president Donald Trump har valt att helt stå utanför COP-processen.
EU:s klimatchef: Det blir inga nya pengar
EU vägrar dock att ta på sig den fortsatta ekonomiska bördan för att täcka det globala finansieringsbehovet. Wopke Hoekstra sätter ner foten i frågor om framtida finansiering.
”Alla samtal om nya pengar är över”, deklarerar EU:s klimatchef och markerar att EU inte längre tänker stå för notan, rapporterar Bloomberg.
Detta uttalande riktar sig i praktiken direkt till länder som Kina, Saudiarabien och andra oljerika Gulfstater. EU anser att ansvaret för att finansiera klimatarbetet numera i högre grad måste bäras av nationer som industrialiserades tidigt men som i dag räknas som tillväxtmarknader eller ekonomiska stormakter.
Spända relationer och geopolitiskt käbbel
Klimattoppmötet riskerar därmed att präglas av djupa motsättningar mellan gamla industriländer och nya ekonomier. Förhandlingarna tyngs också av spänningar mellan Bryssel och Peking kring grön teknologi. EU anklagar bland annat Kina för att dumpa billiga solpaneler och elbilar på den europeiska marknaden, samtidigt som Kina bygger ut sin kolkraft.
Samtidigt rasar Peking mot EU:s nya klimattullar som slår mot importvaror med svagare miljökrav. Wopke Hoekstra konstaterar att förhandlingsläget är minst sagt komplicerat.
”Det finns en rad komplikationer på gång. Det är en blandad kompott i bästa fall”, säger Wopke Hoekstra om situationen, uppger Bloomberg.
Fokus flyttas från löften till leverans
Europeiska unionens klimatchef betonar att mötet i stället måste handla om att leverera på det som redan har beslutats. Åtaganden från tidigare toppmöten måste omsättas i praktisk handling i stället för att nya målsättningar staplas på varandra.
EU-länderna vill undvika nya offentliga konflikter och fokuserar i stället på reella utsläppsminskningar och utbyggnad av ren el.
Samtidigt rapporterar Europaportalen att EU rustar för ett värstascenario där den globala uppvärmningen inte stannar vid 1,5 grader utan blir det dubbla.
”Klimatförändringarna är något som dödar, förstör infrastruktur och vårt välstånd”, säger EU-kommissionär Teresa Ribera och manar till handling.
FN:s klimatkonferens COP31 startar den 9 november 2026. Den pågår till 20 november i den turkiska staden Antalya.