EU stänger kranen för klimatfinansiering inför COP31

Beskedet väcker stor uppmärksamhet eftersom utvecklade länder tidigare har pressats på ökade summor för att stötta utsatta nationer. Trycket på europeiska axlar har dessutom ökat markant i och med att USA under president Donald Trump har valt att helt stå utanför COP-processen.

EU:s klimatchef: Det blir inga nya pengar

EU vägrar dock att ta på sig den fortsatta ekonomiska bördan för att täcka det globala finansieringsbehovet. Wopke Hoekstra sätter ner foten i frågor om framtida finansiering.

”Alla samtal om nya pengar är över”, deklarerar EU:s klimatchef och markerar att EU inte längre tänker stå för notan, rapporterar Bloomberg.

Detta uttalande riktar sig i praktiken direkt till länder som Kina, Saudiarabien och andra oljerika Gulfstater. EU anser att ansvaret för att finansiera klimatarbetet numera i högre grad måste bäras av nationer som industrialiserades tidigt men som i dag räknas som tillväxtmarknader eller ekonomiska stormakter.