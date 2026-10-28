Norges svar till Trump: En turistvideo om vackra "shithouses"

”Ärligt talat suger Norge”, sade Trump vid valmötet. ”Norge har faktiskt blivit ett skithusland”.

USA borde ta emot färre invandrare från Norge, förklarade den amerikanske presidenten.

”Jag fick inte Nobelpriset”, sade Trump. ”Så jag vill inte ha någon från Norge. Jag vill inte ha någonting som har med Norge att göra.”

Förvåning och irritation

Trumps uttalande möttes, naturligtvis, av förvåning och irritation i Norge, där företrädare för regeringen ännu en gång förklarade att den inte har med Nobelpriset att göra.

”Han vet mycket väl att Nobelkommittén är oberoende”, sade Norges utrikesminister Espen Barth Eide hos NRK.

”Vi har påmint honom om det, om någon undrar, och så är det fortfarande.”

Norrmän i sociala medier uttryckte sin bestörtning över Trumps uttalanden men få verkade förvånade.

Ytterligare någon påpekade att förra året flyttade 1 529 amerikanska medborgare till Norge, medan endast 1 005 norrmän flyttade till USA.