Efter Donald Trumps hån mot Norge, påpekar norrmännen att fler flyttar från USA till Norge än tvärtom – och att man har vackra ”shithouses”.
Norges svar till Trump: En turistvideo om vackra "shithouses"
Vid ett valmöte i Port Huron i Michigan i söndags lyckades Donald Trump än en gång – och utan något sammanhang – komma in på Norge, återigen ältande det fredspris han inte heller i år fick.
”Ärligt talat suger Norge”, sade Trump vid valmötet. ”Norge har faktiskt blivit ett skithusland”.
USA borde ta emot färre invandrare från Norge, förklarade den amerikanske presidenten.
”Jag fick inte Nobelpriset”, sade Trump. ”Så jag vill inte ha någon från Norge. Jag vill inte ha någonting som har med Norge att göra.”
Förvåning och irritation
Trumps uttalande möttes, naturligtvis, av förvåning och irritation i Norge, där företrädare för regeringen ännu en gång förklarade att den inte har med Nobelpriset att göra.
”Han vet mycket väl att Nobelkommittén är oberoende”, sade Norges utrikesminister Espen Barth Eide hos NRK.
”Vi har påmint honom om det, om någon undrar, och så är det fortfarande.”
Norrmän i sociala medier uttryckte sin bestörtning över Trumps uttalanden men få verkade förvånade.
Ytterligare någon påpekade att förra året flyttade 1 529 amerikanska medborgare till Norge, medan endast 1 005 norrmän flyttade till USA.
Gjorde turistvideo om utedass
Turismorganisationen Visit Norway gick ett steg till genom att raskt sammanställa en reklamfilm över norsk natur och de olika väldigt originella och vackra utedass – det vill säga ”shithouses” – som Norge är fullt av.
Eirik Lokke, analytiker vid oberoende Civita i Oslo, säger hos New York Times att norrmän generellt betraktar Trump med viss skepsis.
”Vi har helt enkelt vant oss vid hans oberäkneliga beteende och tenderar att inte ta varje utspel på alltför stort allvar”, konstaterade han.
Donald Trump har i ungefär ett decennium öppet försökt få Nobels fredspris. Han har nämnt det i dussintals intervjuer och tal, och även uttryckt missnöje kring saken i privata sammanhang.
Beslutet tidigare under oktober att ge årets pris till 85-åriga Navi Pillay för hennes insatser inom internationell rätt, kallade Trump en ”skamfläck” och ”en outplånlig fläck på Norge”.
”Bra om man har Maga-sjuka”
Vid valmötet i Michigan upprepade Donald Trump för övrigt sitt påstående om att han avslutat åtta krig, vilket – egentligen – borde ge honom åtta Nobels fredspris.
Flera av de konflikter han räknar in har dock egenheten att de fortfarande pågår, som konflikten mellan Israel och Hamas eller den mellan Israel och Iran.
Trumps utspel på valmötet fick i vilket fall en kommentator på norska social medier att utbrista ”Bra med många shithouses om man har Maga-sjukan…”