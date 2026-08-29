De knockade Sverige med sin ”Bara bada bastu” och höll på att besegra Europa. Det här gjorde Kaj med pengarna från succéåret.
Efter Kajs bastusuccé: Hit gick pengarna
En solklar seger i svenska Melodifestivalen och en topplats i den europeiska var 2025 års toppnoteringar för finsk-svenska trion Kaj.
Det gav resultat även i bokföringen. Nu visar siffror från Finland att Kaj-trions bolag Pjas Productions drog in 1,7 miljoner euro under 2025, motsvarande 18,9 miljoner kronor.
Bolagets vinst landade på 710 000 euro, kraftigt upp från de 104 000 euro som var vinsten 2024.
Det mesta av pengarna ligger kvar i bolaget. Kassatillgångarna har ökat med 200 000 euro och investeringarna i aktier och värdepapper ökat med 450 000 euro till drygt 600 000.
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”Det kan alltid bli sämre”
Principen att investera stor del av intäkterna är inte ny. En av de tre, Axel Åhman, berättar hos HBL att gruppen redan för tio år sedan insåg att man verkar i en bransch där inkomsten varierar kraftigt mellan åren.
Åhman beskriver sättet att hantera ekonomin som ”ett typiskt finskt spartänk”.
”Man tänker att det alltid kan vända. Det kan alltid bli sämre”, säger han med ett leende hos HBL.
”Ganska tråkiga” investeringar
Investeringarna har man gjort i samråd med sin bank och placeringarna är ”ganska tråkiga”, enligt Axel Åhman. En fondportfölj med bred spridning, helt enkelt.
”Vi har tänkt att ingen av oss ska ligga sömnlös över det här”, konstaterar han.
Fjolåret blev exceptionellt för Kaj, som vid sidan av Mello-cirkusen gjorde drygt 40 spelningar i Sverige och Finland och syntes i flera reklamsammanhang.
Framgångarna gjorde också att medlemmarna tog ut lite mer ur bolaget än tidigare.
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”Tyckte vi att vi var värda”
Lönekostnaden steg från 92 000 euro till 255 000 och samtidigt höjde man aktieutdelningen från knappt 30 000 till drygt 80 000 euro.
”Vi tog ut lite extra, för det tyckte vi att vi var värda. Men det var ganska modesta saker ändå”, säger Axel Åhman.
Några stora förändringar i ekonomi och livsstil har inte 2025 års succé inneburit, säger Åhman hos HBL.
”Ingen lever något lyxliv jämfört med de andra. Vi är så gamla och förnuftiga numer att vi inte har ändrat på våra vanor jättemycket.
”Ingen av oss har gått och lagt en massa pengar på en sportbil, till exempel.”
Och nej, ingen av dem har heller köpt någon ny bastu.