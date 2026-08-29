Efter Kajs bastusuccé: Hit gick pengarna

”Ganska tråkiga” investeringar

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Investeringarna har man gjort i samråd med sin bank och placeringarna är ”ganska tråkiga”, enligt Axel Åhman. En fondportfölj med bred spridning, helt enkelt.

”Vi har tänkt att ingen av oss ska ligga sömnlös över det här”, konstaterar han.

Fjolåret blev exceptionellt för Kaj, som vid sidan av Mello-cirkusen gjorde drygt 40 spelningar i Sverige och Finland och syntes i flera reklamsammanhang.

Framgångarna gjorde också att medlemmarna tog ut lite mer ur bolaget än tidigare.

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Kaj, här med svenska fans i Basel, lägger pengarna på ”ganska tråkiga investeringar” efter succéåret med ”Bara bada bastu”. (Foto: Jessica Gow /TT)

”Tyckte vi att vi var värda”

Lönekostnaden steg från 92 000 euro till 255 000 och samtidigt höjde man aktieutdelningen från knappt 30 000 till drygt 80 000 euro.

”Vi tog ut lite extra, för det tyckte vi att vi var värda. Men det var ganska modesta saker ändå”, säger Axel Åhman.

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Några stora förändringar i ekonomi och livsstil har inte 2025 års succé inneburit, säger Åhman hos HBL.

”Ingen lever något lyxliv jämfört med de andra. Vi är så gamla och förnuftiga numer att vi inte har ändrat på våra vanor jättemycket.

”Ingen av oss har gått och lagt en massa pengar på en sportbil, till exempel.”

Och nej, ingen av dem har heller köpt någon ny bastu.

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