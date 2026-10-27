I ett experiment fick nästan 2 000 amerikaner som säger sig vara röstregistrerade bedöma påhittade kongresskandidater. När en kandidat hade höga odds på prognosmarknaden Kalshi pekade de tillfrågade oftare ut den kandidaten som trolig vinnare.
Studie: Oddsen påverkar vem väljarna tror vinner USA-valet
Uppgifterna kommer från studien som Brennan Center finansierade och publicerade den 20 oktober, två veckor före mellanårsvalet den 3 november.
En kandidat som marknaden gav 67 procent chans att vinna valdes som trolig vinnare 10 procentenheter oftare än en kandidat på 50 procent. Vid 84 procents chans steg andelen med 20 procentenheter.
Det hände trots att bara 19 procent av de tillfrågade trodde att marknaderna är träffsäkra, mot 37 procent för vanliga opinionsmätningar. Att varna dem för marknaderna ändrade inte hur mycket de utgick från oddsen, enligt Brennan Center.
Mer än åtta av tio vill att myndigheterna tar hårdare tag om dessa prognosmarknader.
Över 1,4 miljarder dollar har omsatts på marknaderna för mellanårsvalet, enligt en analys från CNN som CTV återpublicerade den 23 oktober. Det motsvarar knappt 14 miljarder kronor.
Priset visar vad marknaden tror
På sajter som Kalshi och Polymarket köper och säljer användarna kontrakt på olika utfall, till exempel att en viss kandidat vinner. Priset speglar hur sannolikt den breda marknaden bedömer att utfallet är. Oddsen anges som en sannolikhet i procent, och 67 procent betyder att marknaden räknar med att kandidaten vinner i ungefär två av tre fall.
Oddsen kan likna en opinionsmätning, men fungerar annorlunda, skriver forskare vid University of Washington. Att satsa pengar på den kandidat man tror vinner kan vara ett annat val än att rösta på den man vill ska vinna.
Väljare följer gärna den troliga vinnaren
Benägenheten att följa det man tror att andra gör brukar kallas bandwagon-effekten. Forskning tyder på att många väljare röstar på den kandidat de tror ska vinna, enligt EBSCO:s uppslagstjänst Research Starters.
Med andra ord: Den kandidat som på en prognosmarknad har mest pengar satsade på sig kan influera en person att faktiskt rösta på den personen i verkligheten. I slutändan blir det ett pengaspel värt miljarder där prognosmarknaden faktiskt kan influera de som röstar.
Om oddsen påverkar vem väljarna tror vinner, kan de därför i förlängningen påverka hur folk röstar. Ett liknande flockbeteende får investerare att följa massan på börsen, som Dagens PS tidigare har rapporterat.
Davina Hurt, chef för etik i offentlig förvaltning vid Markkula Center for Applied Ethics på Santa Clara University, säger till AFP att val inte är några spel. Hon påpekar även att en hög sannolikhet inte är något löfte och säger:
När prognosen slår fel är det inget bevis för att valen slår fel. Men folk kommer att läsa in det.
Svängande odds kan ge fuskrykten
Samma forskare vid University of Washington varnar för att oddsen kan svänga kraftigt medan rösterna räknas och att svängningarna då kan framställas som bevis för valfusk, skriver deras center.
Republikanen Spencer Pratt var en favorit på marknaderna och beräknades gå vidare till slutomgången i borgmästarvalet i Los Angeles. När han förlorade primärvalet i juni använde högerinfluencers oddsen som påstått bevis för fusk. Vissa av inläggen på X var då märkta som betalda samarbeten, enligt AFP.
Rachel Moran, seniorforskare vid Center for an Informed Public, säger:
Det finns större anledning att skapa de här ryktena eftersom det finns ett ekonomiskt inslag kopplat till dem.
Marylands valchef Jared DeMarinis är orolig för att ensidiga odds kan sänka valdeltagandet och ge upphov till falska påståenden. Dessa ryken tär på hans personal, som redan pressas av Trumps administration. Han säger:
Nu har man hällt ännu mer bensin på det här genom att blanda in pengar.
DeMarinis har bett delstaten att utreda om vadslagning om valet via prognosmarknaderna är laglig enligt Marylands lagar.
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