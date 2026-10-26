Vad jobbsökare kan lära sig av narcissister

Narcissism och självförtroende

Narcissism blandas ofta ihop med självförtroende, men det finns en viktig skillnad. Självförtroende handlar om att du tror på din egen förmåga och narcissism i högre grad om ditt behov av att känna dig överlägsen och beundrad.

Om du är en person med ett självförtroende kan du säga: ”Det här är kan jag bra men inom detta andra området behöver jag lära mig mer”. En person med narcissistiska drag har ofta svårare att erkänna sina begränsningar och vill hellre framstå som expert på under en jobbintervju även när det inte stämmer.

Vad kan du lära dig av en narcissist

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Det första du kan ta efter är att ta dina prestationer på allvar. Många jobbsökare uttrycker sig så vagt att det är svårt att förstå vad personen faktiskt är bra på. De skriver kanske att de ”fick möjlighet att vara med” i ett projekt trots att de hade ett stort ansvar för att projektet kom i hamn eller att de ”pysslat lite med marknadsföring” fast det har ansvarat för egna konton med lysande resultat.

Här kan du inspireras av narcissistens säljteknik men utan att ljuga och överdriva såklart. Skriv inte att du är i världsklass om du inte kan visa konkret på vad du menar. Säg att du ansvarade för kommunikationen, samordnade flera funktioner eller effektiviserade en process. Det är inte fel när det är sant och relevant för det jobbet du söker.

En annan sak du kan lära dig av en narcissist är att inte vänta med att skapa dig möjligheter. Sök jobb fast du inte alla meriter. Ta större plats hela tiden och vänta inte på att du ska få tillåtelse att prata. Fast det är bra att kunna lyssna också så det ska du inte sluta med.

Sälj in dig själv bättre

Det betyder inte att du ska bli ett vandrande reklamblad men det har många fördelar att presumtiva arbetsgivare lättare förstår vem du är och vad du kan bidra med rent konkret.

När du får frågan om dina styrkor på en jobbintervju behöver du inte svara med en lång harang av positiva egenskaper. Utan välj ut ett par saker och koppla dem till en situation som visar hur dessa styrkor användes i praktiken.

LinkedIn och narcissism

En plattform som till exempel LinkedIn belönar synlighet. Men är samtidigt inte den bästa vägen att gå att du överdriver om allt och att du skriver att du är bäst i din bransch. Sådant stör ofta. Visa gärna hellre din kompetens genom att du delar med dig av dina erfarenheter, kunskaper och lärdomar och att du samspelar med andra. Att ta sig modet att göra en livestream är också ett bra sätt att synas men ofta inte innan du är mer varm i kläderna och känner dig trygg med att nätverka där.

Målet är alltså inte att bli mer narcissistisk. Målet är att bli mindre osynlig. Du kan vara generös och ambitiös, ödmjuk och tydlig, samarbetsinriktad och även bra på att tala om vad du kan. Då kommer ditt nätverk växa och frodas.

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Slutligen

Hitta en bra nivå av självmarknadsföring både på och utanför nätet i olika sammanhang där du som arbetssökande presenterar dig. Det går att sälja in sig utan att förminska andra eller att utnyttja kontakter. Var stolt över dina prestationer utan att vara bufflig och överlägsen så lyssnar fler.