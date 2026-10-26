Vd Scott O’Neil fick cirka 63 miljoner kronor för att stanna kvar i LIV Golf. Totalt betalade den saudifinansierade golfligan 15,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 155 miljoner kronor, för att behålla sju chefer innan den ansökte om konkursskydd i USA.
LIV Golf betalade chefer 155 miljoner kronor före konkursskydd
Den 24 juni fick Scott O’Neil 6,375 miljoner dollar enligt handlingar från konkursdomstolen i New Jersey, skriver AP. Det är nästan 41 procent av chefernas summa.
Samma dag fick finanschefen David Phillipps 3,37 miljoner dollar, motsvarande cirka 34 miljoner kronor, och chefsjuristen John Ruzich 2,6 miljoner dollar, cirka 26 miljoner kronor.
Risk att nyckelpersoner skulle lämna
Osäkerhet kring ekonomin och bortfall av finansiering från Saudiarabiens statsfond PIF skapade ”en förhöjd risk” att nyckelpersoner skulle söka sig bort, enligt en försäkran från rekonstruktionschefen David Orlofsky.
Den 8 juli, två veckor efter de tre toppchefernas utbetalningar, varslade bolaget 289 anställda. När ansökan om konkursskydd lämnades in den 8 september fanns bara 41 kvar.
PIF har satsat omkring 5 miljarder dollar i eget kapital i ligan, motsvarande cirka 50 miljarder kronor, enligt försäkran. Dagens PS har tidigare beskrivit hur Saudiarabien använder fonden för att bygga ekonomin efter oljan.
Leverantörer står utan betalt
Mediebolaget Fresh Tape Media kräver 1,2 miljoner dollar och Mobbi Systems Group mer än 1 miljon dollar för arbete åt ligan, enligt AP. O’Neil sa i augusti, vid ligans sista tävling, att:
Vi gör allt vi kan för att se till att vi kan göra rätt för oss mot dem.
Jon Rahm fick 26 miljoner dollar, cirka 259 miljoner kronor, året före ansökan. Han har också 7,5 miljoner dollar kvar att få och har kommit överens om att lämna ligan, skriver Golf Digest.
Inget besked från svensken
Spelarnas tidsfrist för att ansluta till den omstartade ligan gick ut i söndags. För Björn Hellgren, som inför 2026 blev den andra svensken på heltid i LIV efter Henrik Stenson, fanns då inget bekräftat besked, enligt Yahoo Sports.
Dagens PS har tidigare skrivit om Hellgren och ligans kris. Wille Schauman, golfexpert på HBO Max, sa till SVT i januari:
Det är en väldigt skicklig spelare, han är duktig med drivern.
Europatouren stänger ute spelare som går med i den nya ligan, och bara medlemmar får spela Ryder Cup nästa år, rapporterar AP.
”Spelarna måste göra ett val”, sa Europatourens vd Guy Kinnings till BBC. Enligt Golf.com ska ansökningar om medlemskap i touren vara inne senast den 16 november.
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