LIV Golf betalade chefer 155 miljoner kronor före konkursskydd

Leverantörer står utan betalt

Mediebolaget Fresh Tape Media kräver 1,2 miljoner dollar och Mobbi Systems Group mer än 1 miljon dollar för arbete åt ligan, enligt AP. O’Neil sa i augusti, vid ligans sista tävling, att:

Vi gör allt vi kan för att se till att vi kan göra rätt för oss mot dem.

Jon Rahm fick 26 miljoner dollar, cirka 259 miljoner kronor, året före ansökan. Han har också 7,5 miljoner dollar kvar att få och har kommit överens om att lämna ligan, skriver Golf Digest.

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Inget besked från svensken

Spelarnas tidsfrist för att ansluta till den omstartade ligan gick ut i söndags. För Björn Hellgren, som inför 2026 blev den andra svensken på heltid i LIV efter Henrik Stenson, fanns då inget bekräftat besked, enligt Yahoo Sports.

Dagens PS har tidigare skrivit om Hellgren och ligans kris. Wille Schauman, golfexpert på HBO Max, sa till SVT i januari:

Det är en väldigt skicklig spelare, han är duktig med drivern.

Europatouren stänger ute spelare som går med i den nya ligan, och bara medlemmar får spela Ryder Cup nästa år, rapporterar AP.

”Spelarna måste göra ett val”, sa Europatourens vd Guy Kinnings till BBC. Enligt Golf.com ska ansökningar om medlemskap i touren vara inne senast den 16 november.

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