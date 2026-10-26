Två av USA:s nya långdistansrobotar, AIM-174B och AIM-260, har såvitt känt för första gången fotograferats på samma stridsflygplan. Det kan vara ett tecken på förberedelser för konflikt i Stilla havet.
Super Hornet-stridsflygplan sedd med två hemlighållna robotar
Bilden togs den 14 oktober över Ridgecrest i Kalifornien och visar en F/A-18F Super Hornet från marinens testdivision VX-31, skriver The War Zone. Robotarna var övningsexemplar och avfyrades inte.
AIM-174B bygger på fartygsroboten SM-6 och är tänkt att slå ut stora mål som tankflygplan och flygande radarstationer, enligt Naval News. Den finns redan hos marinens förband i Japan. AIM-260, som också kallas JATM, tas fram av Lockheed Martin.
Ska slå Kinas PL-15 och PL-17
AIM-260 ska överträffa Kinas jaktrobotar PL-15 och PL-17 och uppges nå dubbelt så långt som AMRAAM, mer än 120 engelska mil, skriver Air & Space Forces Magazine. Den exakta räckvidden är hemligstämplad, uppger The War Zone.
Henrik Stålhane Hiim, professor vid Försvarshögskolan, beskrev maktbalansen i Asien i en artikel i Dagens PS i november i fjol. Han sa då:
Runt det kinesiska fastlandet är tendensen att Kina börjar få ett övertag.
Lockheed ska öka takten
Den 17 september skrev Pentagon och Lockheed Martin på ett ramavtal för att snabba upp tillverkningen av AIM-260, enligt Lockheed Martin. Tim Cahill, chef för Lockheed Martin Missiles and Fire Control, sa:
Vi ska leverera JATM i den takt som landet och de allierade kräver.
I budgetförslaget för 2027 begär det amerikanska flygvapnet 1,5 miljarder dollar för att köpa roboten, motsvarande cirka 15 miljarder kronor, enligt Air & Space Forces Magazine.
Mark Gunzinger vid Mitchell Institute for Aerospace Studies sa till tidningen:
Det är svårt för industrin att motivera de utgifter som krävs för att snabba upp och skala upp produktionen.
Gripen bär AMRAAM och Meteor
Gripen var 2013 det första stridsflygplanet i världen som kunde avfyra serieversionen av den europeiska jaktroboten Meteor, enligt Saab. Saab tillverkar också robotens tändrörssystem, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat om.
I november 2023 skrev Sverige avtal om upp till 250 AMRAAM-robotar till Gripen för 605 miljoner dollar inklusive stöd och utrustning, motsvarande cirka 6 miljarder kronor, rapporterade Shephard.
Om alla levereras blir det i snitt 2,4 miljoner dollar per robot, eller cirka 24 miljoner kronor.
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