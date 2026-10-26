Super Hornet-stridsflygplan sedd med två hemlighållna robotar

AIM-174B bygger på fartygsroboten SM-6 och är tänkt att slå ut stora mål som tankflygplan och flygande radarstationer, enligt Naval News. Den finns redan hos marinens förband i Japan. AIM-260, som också kallas JATM, tas fram av Lockheed Martin.

Ska slå Kinas PL-15 och PL-17

AIM-260 ska överträffa Kinas jaktrobotar PL-15 och PL-17 och uppges nå dubbelt så långt som AMRAAM, mer än 120 engelska mil, skriver Air & Space Forces Magazine. Den exakta räckvidden är hemligstämplad, uppger The War Zone.

Henrik Stålhane Hiim, professor vid Försvarshögskolan, beskrev maktbalansen i Asien i en artikel i Dagens PS i november i fjol. Han sa då: