Miljardtrenden på väg till Sverige – trots insiderskandaler

Flera insiderskandaler

Utvecklingen har dock också fört med sig växande problem.

Nyligen avslöjade ABC News hur Kalshi larmade amerikanska myndigheter efter misstänkta affärer kopplade till Vita husets teleprompteroperatör, som Dagens PS också rapporterat om. Personen misstänks ha utnyttjat förhandsinformation om president Donald Trumps tal för att placera spel på vilka ord presidenten skulle använda, med potentiella vinster på över 100 000 dollar.

Det är bara ett exempel, andra insiderskandaler har bland annat handlat om riggade väderstationer i Frankrike och en soldat med förhandsinformation om att Venezuelas Nicolás Maduro skulle gripas.

Vill få bort anonymt spelande

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Men de svenska aktörerna vill ta en annan väg.



Niclas Kjellström-Matseke, tidigare vd för Svenska Postkodlotteriet och numera medgrundare och styrelseordförande i Lyd Markets, menar att regleringen blir en viktig konkurrensfördel.

”Jag tror att det är livsfarligt att ha anonyma spelare i systemet. Personligen skulle jag inte beblanda mig med den typen av verksamhet”, säger han till Svenska Dagbladet.

Även Kresper ser de juridiska problemen för Kalshi och Polymarket som en affärsmöjlighet.

”De största spelarna får inte betjäna kunder i Europa eftersom de inte är reglerade. De stängs ned i land efter land. Här finns en stor möjlighet”, säger grundaren Vishal Padwal till SvD.

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