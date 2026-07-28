Den kontroversiella trenden med prediktionsmarknader är på väg till Sverige – två svenska bolag, Lyd Markets och Kresper, arbetar med att lansera reglerade plattformar innan årets slut.
Miljardtrenden på väg till Sverige – trots insiderskandaler
Prediktionsmarknader har vuxit till en miljardindustri där användare satsar pengar på allt från valresultat till räntebesked och geopolitiska händelser.
De amerikanska plattformarna Kalshi och Polymarket har vuxit snabbt de senaste åren. Kalshi värderades nyligen till omkring 22 miljarder dollar, medan Polymarket enligt medierapporter värderas till omkring 15 miljarder dollar.
Spelarna sätter oddsen
Nu vill två svenska bolag lansera reglerade alternativ, trots att branschen skakas av misstänkta insideraffärer och anklagelser om manipulation, rapporterar Svenska Dagbladet.
Till skillnad från traditionella spelbolag sätts inte oddsen av operatören. I stället köper och säljer användarna kontrakt där priset speglar marknadens bedömning av sannolikheten för ett visst utfall. Förespråkarna menar att marknaderna därför kan ge träffsäkrare prognoser än opinionsmätningar eller expertbedömningar.
Flera insiderskandaler
Utvecklingen har dock också fört med sig växande problem.
Nyligen avslöjade ABC News hur Kalshi larmade amerikanska myndigheter efter misstänkta affärer kopplade till Vita husets teleprompteroperatör, som Dagens PS också rapporterat om. Personen misstänks ha utnyttjat förhandsinformation om president Donald Trumps tal för att placera spel på vilka ord presidenten skulle använda, med potentiella vinster på över 100 000 dollar.
Det är bara ett exempel, andra insiderskandaler har bland annat handlat om riggade väderstationer i Frankrike och en soldat med förhandsinformation om att Venezuelas Nicolás Maduro skulle gripas.
Vill få bort anonymt spelande
Men de svenska aktörerna vill ta en annan väg.
Niclas Kjellström-Matseke, tidigare vd för Svenska Postkodlotteriet och numera medgrundare och styrelseordförande i Lyd Markets, menar att regleringen blir en viktig konkurrensfördel.
”Jag tror att det är livsfarligt att ha anonyma spelare i systemet. Personligen skulle jag inte beblanda mig med den typen av verksamhet”, säger han till Svenska Dagbladet.
Även Kresper ser de juridiska problemen för Kalshi och Polymarket som en affärsmöjlighet.
”De största spelarna får inte betjäna kunder i Europa eftersom de inte är reglerade. De stängs ned i land efter land. Här finns en stor möjlighet”, säger grundaren Vishal Padwal till SvD.
Läs mer: Skötte tv åt Trump – spelade in en miljon på presidentens tal
Läs mer: Wall Street satsar miljarder på nya kontroversiella bettingmarknader