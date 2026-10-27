Världens solceller producerar nu nästan lika mycket el som kärnkraften, och enligt en kärnkraftsrapport har solen redan gått förbi.
Solkraft i kapp kärnkraft globalt, men inte i Sverige
Solelen i världen ökade med 30 procent förra året till 2 778 terawattimmar. Mellan april och september gav den mer el än kärnkraften, visar tankesmedjan Embers genomgång.
Tre fjärdedelar av den ökade elanvändningen i världen täcktes av solkraft, och solelen motsvarar nu hela EU:s elanvändning. Förnybar el gick också om kolkraften, för första gången på omkring hundra år. Kolets andel föll under en tredjedel. Ember räknar med att både sol och vind passerar kärnkraften under 2026.
Aditya Lolla, vd för Ember, sa när genomgången presenterades:
Vi har definitivt gått in i en era av ren tillväxt.
Rapporten som visar att solkraft redan gått om kärnkraften
Kärnkraftsrapporten World Nuclear Industry Status Report gör i årets upplaga en annan bedömning. Där gav kärnkraften 2 703 terawattimmar förra året, en ökning med 1,1 procent. Den visar också att solen gick förbi räknat på helåret. Kärnkraftens andel av världens el sjönk till 8,8 procent, den lägsta på 45 år.
Den franske energikonsulten Mycle Schneider, som leder arbetet med rapporten, sa enligt pv magazine:
Verkligheten i kärnkraftsindustrin är nyktrande för dem som väntade sig en blomstrande bransch.
Vid utgången av år 2025 fanns 2 383 gigawatt solkraft i världen, mot 399,5 gigawatt kärnkraft, varav 368,6 gigawatt i drift, enligt rapporten. Solkraften har därmed ungefär sex gånger så stor installerad effekt, enligt Dagens PS beräkning.
I juni i år stod solkraften för 25 procent av EU:s el och var unionens största kraftkälla, har Dagens PS tidigare skrivit. Analysföretaget BloombergNEF räknar med att solen blir världens största elkälla 2032.
Den 1 juli i år var 73 reaktorer under byggnad, det högsta antalet sedan 1987, och 37 av dem låg i Kina.
Solel är en liten del av svensk elmix
Förra året gav vattenkraften 66,9 terawattimmar, kärnkraften 44,8 och vindkraften 39, medan solkraften gav 4,4 terawattimmar, enligt Energimyndighetens slutliga statistik, rapporterar Energinyheter. Kärnkraften gav alltså omkring tio gånger så mycket el som solen.
Solkraften ökade med 7 procent på ett år i Sverige, mot 30 procent i världen. Räknar man bara den solel som matas ut i elnätet, blir det 3,0 terawattimmar, eftersom el som ägarna själva använder inte räknas med, enligt Energiföretagen.
Under 2025 tillkom 21 600 anläggningar, men takten i utbyggnaden har gått ner, enligt Energimyndigheten. Konjunkturen och ändrade stöd till småproducenter har dämpat intresset hos både hushåll och företag, och tillväxten väntas bli lägre framöver, enligt Elin Larsson, enhetschef för elproduktion och samhälle på myndigheten. Hon säger i ett pressmeddelande:
Solkraften förväntas fortsätta växa i Sverige, framför allt i form av större solcellsanläggningar, men inte lika mycket som tidigare.
Hon säger i samma pressmeddelande att:
Elproduktion från sol har ökat kraftigt, men utgör fortfarande en liten del av Sveriges totala elproduktion.
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