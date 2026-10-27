Solkraft i kapp kärnkraft globalt, men inte i Sverige

Tre fjärdedelar av den ökade elanvändningen i världen täcktes av solkraft, och solelen motsvarar nu hela EU:s elanvändning. Förnybar el gick också om kolkraften, för första gången på omkring hundra år. Kolets andel föll under en tredjedel. Ember räknar med att både sol och vind passerar kärnkraften under 2026.

Aditya Lolla, vd för Ember, sa när genomgången presenterades:

Vi har definitivt gått in i en era av ren tillväxt.

Rapporten som visar att solkraft redan gått om kärnkraften

Kärnkraftsrapporten World Nuclear Industry Status Report gör i årets upplaga en annan bedömning. Där gav kärnkraften 2 703 terawattimmar förra året, en ökning med 1,1 procent. Den visar också att solen gick förbi räknat på helåret. Kärnkraftens andel av världens el sjönk till 8,8 procent, den lägsta på 45 år.

Den franske energikonsulten Mycle Schneider, som leder arbetet med rapporten, sa enligt pv magazine:

Verkligheten i kärnkraftsindustrin är nyktrande för dem som väntade sig en blomstrande bransch.

Vid utgången av år 2025 fanns 2 383 gigawatt solkraft i världen, mot 399,5 gigawatt kärnkraft, varav 368,6 gigawatt i drift, enligt rapporten. Solkraften har därmed ungefär sex gånger så stor installerad effekt, enligt Dagens PS beräkning.

I juni i år stod solkraften för 25 procent av EU:s el och var unionens största kraftkälla, har Dagens PS tidigare skrivit. Analysföretaget BloombergNEF räknar med att solen blir världens största elkälla 2032.

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Den 1 juli i år var 73 reaktorer under byggnad, det högsta antalet sedan 1987, och 37 av dem låg i Kina.