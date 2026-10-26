I Schweiz överväger man att sänka hastigheten på motorvägar med 40 km/h för att spara bränsle. Tidigare erfarenheter visar att besparingen blir förhållandevis liten – medan förare får räkna med betydligt mer tid i sina bilar.
Svaret på bränslekrisen – öppnar för att sänka hastigheten till 80 km/h
Oljemarknaden är fortfarande på svaj på grund av kriget i Iran. Dagens PS har skrivit spaltmeter om hur de höga bränslepriserna sätter åkerier i konkurs, lockar kriminella gäng till bränslestölder och drar gemene mans privatekonomi i gruset.
På flera håll har man släppt lös sina reserver, i USA hade man i somras tagit ut drygt 325 miljoner fat olja – ungefär hälften av landets hela lager.
I fredags var det istället Schweiz som vred på kranen till sina reserver: 45 miljoner liter diesel släpptes ut på marknaden – tillräckligt för att fylla 900 000 50-literstankar.
Mot bakgrunden att det lilla landet huserar ungefär 1,9 miljoner dieselfordon innebär släppet ingen långsiktig lösning.
Enligt nyhetskanalen 20 Minuten finns det mer radikala åtgärder i rockärmen hos lagstiftarna, som hoppas kunna sänka bränsleåtgången i landet.
Vill sänka maxhastigheten
Förslaget, som kommer från det federala kontoret för nationalekonomisk försörjning (FONES), innebär att man skulle sänka hastigheten på landets motorvägar till 80 km/h. Målet är att minska bränsleförbrukningen men det hela innebär en rejäl uppoffring för schweizarna, som är vana vid att få köra i 120 km/h på motorväg.
En sänkning till 80 km/h skulle innebära betydligt längre restider för många pendlare och yrkesförare.
En sträcka på 40 mil tar cirka tre timmar och tjugo minuter att avverka i 120 km/h. Sänker man hastigheten till 80 km/h får man istället räkna med en tidsåtgång på fem timmar.
Så mycket bränslesnålare blir bilen
Hur mycket som går att spara beror på fordon och körförhållanden. Klart är att hög hastighet generellt driver upp förbrukningen, inte minst när luftmotståndet ökar.
Enligt en genomgång i nyzeeländska 1News finns det ingen enkel procentsats som gäller för alla bilar. Förbrukningen påverkas bland annat av motorn, bilens utformning och hur den körs.
En studie från Spanien ger en fingervisning. 2011 sänkte man tillfälligt hastighetsgränsen på motorvägar från 120 till 110 km/h och efter det beräknades bränsleförbrukningen ha minskat med 2–3 procent till följd av hastighetssänkningen.
Men något slutgiltigt beslut ska inte vara fattat i Schweiz, förslaget beskrivs som en möjlig åtgärd om bristen på bränsle förvärras ytterligare i framtiden.
Innan en eventuell hastighetssänkning väntas mer generella uppmaningar till befolkningen om att spara bränsle – genom att exempelvis samåka eller använda kollektivtrafiken.