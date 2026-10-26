Svaret på bränslekrisen – öppnar för att sänka hastigheten till 80 km/h

På flera håll har man släppt lös sina reserver, i USA hade man i somras tagit ut drygt 325 miljoner fat olja – ungefär hälften av landets hela lager.

I fredags var det istället Schweiz som vred på kranen till sina reserver: 45 miljoner liter diesel släpptes ut på marknaden – tillräckligt för att fylla 900 000 50-literstankar.

Mot bakgrunden att det lilla landet huserar ungefär 1,9 miljoner dieselfordon innebär släppet ingen långsiktig lösning.

Enligt nyhetskanalen 20 Minuten finns det mer radikala åtgärder i rockärmen hos lagstiftarna, som hoppas kunna sänka bränsleåtgången i landet.

Vill sänka maxhastigheten

Förslaget, som kommer från det federala kontoret för nationalekonomisk försörjning (FONES), innebär att man skulle sänka hastigheten på landets motorvägar till 80 km/h. Målet är att minska bränsleförbrukningen men det hela innebär en rejäl uppoffring för schweizarna, som är vana vid att få köra i 120 km/h på motorväg.

En sänkning till 80 km/h skulle innebära betydligt längre restider för många pendlare och yrkesförare.

En sträcka på 40 mil tar cirka tre timmar och tjugo minuter att avverka i 120 km/h. Sänker man hastigheten till 80 km/h får man istället räkna med en tidsåtgång på fem timmar.