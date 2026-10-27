Europas bergskedjor säger stopp – nu kan turister tvingas betala för att vandra

Vill ha cash från besökare

Människor som bor i Dolomiterna ser dock att besökare inte visar hänsyn till naturen som snabbt slits genom allt fler vandrare, cyklister och andra slags besökare, och de vill nu därför begränsa turisternas framfart genom att ta betalt.

Välkommen till Dolomiterna – där varje selfie kostar pengar. (Foto: Canva)

Tålamodet tryter i Schweiz

I Schweiz pågår samma debatt bland alptopparna.

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Tidigare har vi kunnat röra oss fritt i de schweiziska Alperna. Men när tusentals turister dagligen söker sig till samma utsiktsplatser börjar tålamodet hos lokalbefolkningen nu ta slut enligt tyska Merkur.

Man vill givetvis fortsatt ta emot turisterna men kunna kontrollera flödet bättre framöver, utan att för den delen förlora de intäkter som besökarna för med sig, enligt schweiziska Blick.

Det handlar om föreslagna vandringsavgifter, avgiftsbelagda badplatser och obligatoriska bokningssystem för att nämna några saker.

Ta betalt för berömd badsjö

Ett exempel är kommunen Kandersteg som vill införa en avgift för besökare som vandrar till den berömda bergssjön Oeschinensee.

Sjön, som ligger i kantonen Bern och omges av branta bergväggar, har blivit ett av landets mest fotograferade naturresmål. Det turkosa vattnet och de dramatiska vyerna lockar besökare från hela världen.

Men populariteten har ett pris, där 7 000 resenärer besöker området under vissa soliga dagar. Runt 70 procent väljer att gå till sjön i stället för att åka linbana visar det sig och det sliter på stigarna och naturen.

Vandringsleder måste underhållas, toaletter städas och sopor transporteras bort. Dessutom krävs personal för att övervaka området och hjälpa besökare och allt detta kostar pengar.

Turisterna spenderar inte

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En kostnad som bör landa hos vandrare anser lokalbefolkningarna, särskilt eftersom många besökare enbart kommer in under en eller ett par dagar och inte spenderar några stora summor innan de drar vidare.

”Vi har för många dagsturister. Nu handlar det om hur vi ska få bättre kontroll över situationen”, säger René Maeder, kommunordförande i Kandersteg, enligt sajten T-Online.

Inför säsongen 2027 bör du därför som resenär kontrollera vad som gäller på den aktuella vandringsorten, om priser och regelverk ser ut att förändras.

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