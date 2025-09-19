Dagens PS
Strid om pensioner och skatter – samtidigt växer oron för Tyskland

Ett trögt Tyskland, skattesänkningar som inte når alla och en ifrågasatt börsnotering.(Foto: Manu Fernandez/ Lars Schröder/Axel Hilleskog/SvD/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Trög tysk återhämtning, nytt hopp för svenska gruvor och kritik mot Klarna och svenska skattesänkningar. Det är bara ett axplock av vad som hände under fredagen.

Under flera månaders tid har många hoppats och trott på att ett segt Tyskland skulle ta sig samman. Målet har varit att vända på den svaga tillväxten och förhoppningsvis dra med sig resten av Europa ur moraset.

Men det ser ut som om den återhämtningen tar tid menar flera analytiker. De undrar när den kommer att ta fart.

Tyskarna har samtidigt uttryckt frustration över det pågående europeiska stridsflygplansprojektet Future Combat Air System, FCAS. Det ryktas nu om att Saab skulle kunna ersätta franska Dassault i det stora 100-miljardersprojektet.

Svenska gruvor kan öppna igen

I Sverige har efterfrågan på råvaror gjort att allt fler börjat titta på möjligheterna att starta upp gamla gruvor igen. Med ny teknik skulle tidigare olönsamma nedlagda gruvor få nytt liv enligt experter.

I USA kan man vänta sig råvaror av ett annat slag när majsskörden nu väntar slå rekord. Ett sådant rekord har inte slagits sedan 1933. Problemet är bara att skörden pressar ner priserna för jordbrukarna. Dock gynnar det ändå boskapsuppfödare och etanolproducenter.

Guldet började förvisso att backa något under fredagen men många tror fortfarande att det är värt att investera i ädelmetallen. Bland dessa återfinns bland annt miljardären Ray Dalio.

Börsråd och Klarnas manövrar

Inför hösten kan många känna osäkerhet för hur de ska agera på börsen. Därför bjöd Dagens PS in Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. Han delade med sig av sina bästa sparråd när nätterna börjar bli kallare.

Klarna är på börsen och det innebär pengaregn för bland annat vd:n Sebastian Siemiatkowski.
Klarna är på börsen och det innebär pengaregn för bland annat vd:n Sebastian Siemiatkowski. (Foto: TT)

En som fått kritik för sitt handlande på börsen är Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski. Han har i ett kontroversiellt drag bestämt sig för att flytta över alla sina Klarna-aktier till investeringsbolaget Flat Capital.

Det har kritiserats av bland annat småsparare som känner sig lurade. Klarna-vd:n står dock på sig och uppger att det behövs ”muskler och storlek”.

Klarnas börsnotering har också kritiserats av både före detta och nuvarande anställda. Enligt dem har det inte alls varit en bra investering för dem att köpa in sig i framtida aktier via företagets aktieprogram.

Pensionsförluster och bankhärva i miljonklass

Regeringen har utlovat nya skattesänkningar i sin sista höstbudget innan valet. Men budgeten får kritik från både SPF och SKPF för att de missar ett stort antal pensionärer. Så många som var fjärde pensionär kan bli utan den sänkta skatt.

Som om det inte vore nog kommer ett stort antal pensionärer nästa år att behöva betala för en ny telefon. Detta om de vill fortsätta använda BankID. Den nya versionen stöds inte längre av alla telefoner.

Ekobrottsmyndigheten misstänker nu också att tre av Nordens tyngsta investmentbanker kan ha koppling till det nätverk som tjänat över 70 miljoner kronor på läckt information. Detta kring budprocesserna för Fortnox (börskurs Fortnox) och Tethys Oil (börskurs Tethys Oil).

Avslutningsvis kan den som bor i Stockholm och vill äta något nytt och gott under helgen spana in Dagens PS lista på fem nya heta restauranger i stan.

