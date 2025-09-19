Strid om pensioner och skatter – samtidigt växer oron för Tyskland

Under flera månaders tid har många hoppats och trott på att ett segt Tyskland skulle ta sig samman. Målet har varit att vända på den svaga tillväxten och förhoppningsvis dra med sig resten av Europa ur moraset.

Men det ser ut som om den återhämtningen tar tid menar flera analytiker. De undrar när den kommer att ta fart.

Tyskarna har samtidigt uttryckt frustration över det pågående europeiska stridsflygplansprojektet Future Combat Air System, FCAS. Det ryktas nu om att Saab skulle kunna ersätta franska Dassault i det stora 100-miljardersprojektet.

Svenska gruvor kan öppna igen

I Sverige har efterfrågan på råvaror gjort att allt fler börjat titta på möjligheterna att starta upp gamla gruvor igen. Med ny teknik skulle tidigare olönsamma nedlagda gruvor få nytt liv enligt experter.

I USA kan man vänta sig råvaror av ett annat slag när majsskörden nu väntar slå rekord. Ett sådant rekord har inte slagits sedan 1933. Problemet är bara att skörden pressar ner priserna för jordbrukarna. Dock gynnar det ändå boskapsuppfödare och etanolproducenter.

Guldet började förvisso att backa något under fredagen men många tror fortfarande att det är värt att investera i ädelmetallen. Bland dessa återfinns bland annt miljardären Ray Dalio.