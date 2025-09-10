Dagens PS
Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs

Protester mot gaskraft i Erlangen 2023. Nu visar en ny rapport att Tyskland kan behöva bygga 71 nya anläggningar för att klara energibehovet
Protester mot gaskraft i Erlangen 2023. Nu visar en ny rapport att Tyskland kan behöva bygga 71 nya anläggningar för att klara energibehovet.(Foto: Daniel Löb/dpa via AP)
Linn Kolar
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

En ny rapport från den federala nätmyndigheten visar att Tyskland behöver bygga dussintals nya gaskraftverk för att klara energiförsörjningen.

Tysklands energiomställning kan bli betydligt dyrare än väntat.

En ny rapport visar att landet kan tvingas bygga hela 71 nya gaskraftverk på bara tio år, annars riskeras elförsörjningen.

Kostnaden skjuter i höjden

Tysklands federala nätmyndighet (BNetzA) slår fast i en ny rapport om försörjningstrygghet att Tyskland behöver 35,5 gigawatt reglerbar kapacitet fram till år 2035.

Det motsvarar 71 gaskraftverk i 500-megawattsklassen. Varje anläggning beräknas kosta mellan 600 och 800 miljoner euro.

Tidigare beräkningar pekade på 21 gigawatt. Men eftersom vindkraft och solkraft inte har byggts ut i den takt som politikerna hoppats, har behovet ökat dramatiskt. Därför krävs nu en helt ny kraftverksflotta för att hålla lamporna tända i tyska hem.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Grön ilska i Tyskland mot planerna

Beskedet från rapporten, som släpptes under onsdagen, har väckt starka reaktioner.

”En politik som förlitar sig på gigantiska mängder fossilgaskraftverk utan att gå över till vätgas slösar bort vår framtid och skadar den tyska ekonomin”, säger Katherina Dröge, gruppledare för De Gröna i förbundsdagen.

Miljöpartiet har därför lovat en höst av klimatmotstånd. Samtidigt visar en ny undersökning från miljöorganisationen DUH att 59 procent av tyskarna motsätter sig nya fossila projekt.

Bland CDU och CSU:s väljare är motståndet ännu starkare, där hela 71 procent säger nej.

Elförsörjningen hotas

Rapporten varnar dessutom för att batterilagring i hushåll inte räcker när vind och sol uteblir under längre perioder. För att klara behovet skulle det krävas flexibilitet motsvarande 25 kärnkraftverk. Detta anses däremot helt orealistiskt inom tio år.

Det innebär att även kolkraft kan få en större roll än väntat, rapporterar den tyska tidningen Welt.de. Om EU inte godkänner subventioner för nya gasanläggningar kan Tyskland därför tvingas använda sina befintliga kolkraftverk betydligt längre.

Efter nedstängningen av kärnkraften har Tyskland eldat stora mängder brunkol för att klara energiförsörjningen, rapporterade Dagens PS tidigare.
Efter nedstängningen av kärnkraften har Tyskland eldat stora mängder brunkol för att klara energiförsörjningen, rapporterade Dagens PS tidigare. (Foto: TT)
Redan 2023 rapporterade Dagens PS att Tyskland tvingats tillbaka till fossila bränslen efter att kärnkraften stängts ned. Brunkol har ersatt Tysklands rena energi och landet har blivit mer beroende av import. Då varnade experter också för att industrin riskerade kraftigt högre elnotor, vilket redan har slagit hårt mot landets konkurrenskraft.

Som Welt.de skriver står landet inför ett avgörande vägval. Om målen för vind och sol inte nås riskerar elmarknaden redan år 2030 att inte klara av att möta efterfrågan.

Två scenarier framåt

Den nya ekonomiministern Katherina Reiche från CDU förhandlar nu med EU om att få till stöd för gaskraftverken. Men osäkerheten är stor och utan subventioner kan investerarna tveka.

Rapporten pekar därför på två tänkbara utvecklingar.

Om energiomställningen går enligt plan behövs 22 gigawatt, vilket motsvarar 44 nya gaskraftverk. Om målen missas, vilket bedöms mest sannolikt, krävs 35,5 gigawatt, alltså hela 71 kraftverk.

Kostnaden kan då hamna på uppåt 57 miljarder euro.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

