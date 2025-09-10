Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Grön ilska i Tyskland mot planerna

ANNONS

Beskedet från rapporten, som släpptes under onsdagen, har väckt starka reaktioner.

”En politik som förlitar sig på gigantiska mängder fossilgaskraftverk utan att gå över till vätgas slösar bort vår framtid och skadar den tyska ekonomin”, säger Katherina Dröge, gruppledare för De Gröna i förbundsdagen.

Miljöpartiet har därför lovat en höst av klimatmotstånd. Samtidigt visar en ny undersökning från miljöorganisationen DUH att 59 procent av tyskarna motsätter sig nya fossila projekt.

Bland CDU och CSU:s väljare är motståndet ännu starkare, där hela 71 procent säger nej.

Läs också: “Priserna tar inte fart” – ändå tror var tredje köpare på lyft. Dagens PS

Elförsörjningen hotas

Rapporten varnar dessutom för att batterilagring i hushåll inte räcker när vind och sol uteblir under längre perioder. För att klara behovet skulle det krävas flexibilitet motsvarande 25 kärnkraftverk. Detta anses däremot helt orealistiskt inom tio år.

Det innebär att även kolkraft kan få en större roll än väntat, rapporterar den tyska tidningen Welt.de. Om EU inte godkänner subventioner för nya gasanläggningar kan Tyskland därför tvingas använda sina befintliga kolkraftverk betydligt längre.

Efter nedstängningen av kärnkraften har Tyskland eldat stora mängder brunkol för att klara energiförsörjningen, rapporterade Dagens PS tidigare. (Foto: TT)

ANNONS

Redan 2023 rapporterade Dagens PS att Tyskland tvingats tillbaka till fossila bränslen efter att kärnkraften stängts ned. Brunkol har ersatt Tysklands rena energi och landet har blivit mer beroende av import. Då varnade experter också för att industrin riskerade kraftigt högre elnotor, vilket redan har slagit hårt mot landets konkurrenskraft.

Som Welt.de skriver står landet inför ett avgörande vägval. Om målen för vind och sol inte nås riskerar elmarknaden redan år 2030 att inte klara av att möta efterfrågan.

Två scenarier framåt

Den nya ekonomiministern Katherina Reiche från CDU förhandlar nu med EU om att få till stöd för gaskraftverken. Men osäkerheten är stor och utan subventioner kan investerarna tveka.

Rapporten pekar därför på två tänkbara utvecklingar.

Om energiomställningen går enligt plan behövs 22 gigawatt, vilket motsvarar 44 nya gaskraftverk. Om målen missas, vilket bedöms mest sannolikt, krävs 35,5 gigawatt, alltså hela 71 kraftverk.

Kostnaden kan då hamna på uppåt 57 miljarder euro.

Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

ANNONS