Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt

Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040.

FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan parterna.

ANNONS

Nu har den tyska irritationen och frustrationen nått en kritisk punkt, samtidigt som projektet blir allt viktigare när Europa ska stärka sitt försvar mot Ryssland.

Det kan öppna för en ny utveckling, som inkluderar svenska Saab (börskurs Saab).

Spanien nobbar amerikanskt stridsflyg. Dagens PS

Tyskt missnöje

Enligt två källor tog det tyska försvarsdepartementet upp FCAS i samtal med Airbus, som svarar för den tyska delen i projektet, skriver Politico.

Tyskland är missnöjt med den franska insatsen i projektet och överväger enligt källorna att involvera Sverige eller Storbritannien i stället i projektet, som värderas till 100 miljarder euro.

Alternativet är, om utvecklingen fortgår, att gå vidare enbart med Tyskland och Spanien som parter.

ANNONS

Tidigare denna vecka ska även tyska politiker på toppnivå ha informerats om läget.

“Vid någon tidpunkt måste tyska förbundsdagen säga: ‘Antingen behöver vi det här flygplanet eller inte'”, säger den socialdemokratiske parlamentarikern Andreas Schwarz hos Politico.

Han varnar dessutom för att ”många oförutsedda problem” fortfarande återstår i satsningen.

Europa kan tvingas välja vinnare i vapenindustrin. Realtid