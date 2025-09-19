Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga.
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040.
FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan parterna.
Nu har den tyska irritationen och frustrationen nått en kritisk punkt, samtidigt som projektet blir allt viktigare när Europa ska stärka sitt försvar mot Ryssland.
Det kan öppna för en ny utveckling, som inkluderar svenska Saab (börskurs Saab).
Spanien nobbar amerikanskt stridsflyg. Dagens PS
Tyskt missnöje
Enligt två källor tog det tyska försvarsdepartementet upp FCAS i samtal med Airbus, som svarar för den tyska delen i projektet, skriver Politico.
Tyskland är missnöjt med den franska insatsen i projektet och överväger enligt källorna att involvera Sverige eller Storbritannien i stället i projektet, som värderas till 100 miljarder euro.
Alternativet är, om utvecklingen fortgår, att gå vidare enbart med Tyskland och Spanien som parter.
Tidigare denna vecka ska även tyska politiker på toppnivå ha informerats om läget.
“Vid någon tidpunkt måste tyska förbundsdagen säga: ‘Antingen behöver vi det här flygplanet eller inte'”, säger den socialdemokratiske parlamentarikern Andreas Schwarz hos Politico.
Han varnar dessutom för att ”många oförutsedda problem” fortfarande återstår i satsningen.
Radikal förändring
Att öppna projektet för nya partners skulle vara en radikal förändring. Storbritannien leder det rivaliserande Global Combat Air Programme, GCAP, genom BAE Systems. Det är oklart om BAE skulle kunna arbeta i två konkurrerande projekt.
Sverige är inte längre en del av GCAP, skriver Politico som med hänvisning till källor menar att Saab skulle med sin breda erfarenhet och långvariga expertis kunna bidra till det i så fall tysk-spansk-svenska projektet.
Försvarsminister Pål Jonson har dessutom ett besök i Berlin inplanerat nästa vecka och kan fungera som vapenhandlare och agent för Saab.
Möts i oktober
Nästa avgörande steg i FCAS-projektet är annars ett möte i oktober mellan försvarsministrarna från Spanien, Tyskland och Frankrike.
Vid en presskonferens onsdag sade tyske förbundskanslern Friedrich Merzs talesperson Stefan Kornelius att Tyskland och Frankrike fortfarande försöker samordna i projektet, men att det tyska kravet är tydligt.
”Fördelningen av bördor och arbete i detta vapenprojekt måste utföras i enlighet med kontraktet”, sade Kornelius och påpekade att ”det inte finns någon oenighet” mellan Tyskland och Spanien.
Nye premiärministern avgör?
De tyska kraven kommer samtidigt med en regeringskris i Frankrike. François Bayrous regering kollapsade nyligen vilket gav Sébastien Lecornu jobbet som premiärminister.
Lecornu har tidigare varit direkt involverad i FCAS-förhandlingarna och ses av Tyskland som den ende som kan få den franska industriella partnern Dassault till förhandlingsbordet.
Därmed anses Lecornu nu få en nyckelroll för projektets framtid. Visar han vägen för en kompromiss med de tyska kraven, kan FCAS gå vidare i nuvarande format.
Ställer han sig på Dassaults hårda linje när det gäller arbetet i projektet, kan en tysk reservlösning med Sverige och Storbritannien bli aktuell, är Politicos analys.
Här är nästa generations stridsflygplan. Dagens PS
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
