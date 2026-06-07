Ukraina avancerar mot Krim

Enligt uttalandet kan ukrainska drönare rikta in sig på rysk utrustning och logistik längs Melitopol-Chonhar-rutten i södra Ukraina som leder till Krim, ockuperat av Ryssland sedan 2014.

Regementet säger att detta har komplicerat den ryska militära leverans- och bränslelogistiken för Krim.

Under de senaste veckorna har halvön fortsatt att uppleva bränslebrist till följd av en kombination av ukrainska attacker mot leveransrutter samt oljeinfrastruktur.

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”Detta är bara början”

”Detta är bara början. Mer kommer”, sa den ukrainska militären och släppte en video som påstås visa drönarattacker.

Ukrainska styrkor har avsevärt utökat sina medeldistansattacker och träffar regelbundet ryska militära mål 20 till 300 kilometer bakom frontlinjen, både inom Ryssland och i ockuperade ukrainska territorier, skriver Kyiv Independent.

Attackerna, av vilka några riktar sig mot ryska bränsleleveranser, har koncentrerats till ockuperade ukrainska regioner nordost om Krim som bildar en så kallad ”landbro” med ryskkontrollerade områden i Ukraina.

I april skadade ukrainska styrkor även järnvägen som leder till Krim.

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