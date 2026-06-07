Ukrainas drönare har tagit flygkontroll över delar av landvägen till det av Ryssland ockuperade Krim, uppger militären.
Ukraina avancerar mot Krim
Drönaroperatörer ur Ukrainas 3:e specialoperations-regemente har tagit vad man kallar flygkontroll över en del av Rysslands landväg till det ockuperade Krim, rapporterar militären.
Enligt uttalandet kan ukrainska drönare rikta in sig på rysk utrustning och logistik längs Melitopol-Chonhar-rutten i södra Ukraina som leder till Krim, ockuperat av Ryssland sedan 2014.
Regementet säger att detta har komplicerat den ryska militära leverans- och bränslelogistiken för Krim.
Under de senaste veckorna har halvön fortsatt att uppleva bränslebrist till följd av en kombination av ukrainska attacker mot leveransrutter samt oljeinfrastruktur.
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”Detta är bara början”
”Detta är bara början. Mer kommer”, sa den ukrainska militären och släppte en video som påstås visa drönarattacker.
Ukrainska styrkor har avsevärt utökat sina medeldistansattacker och träffar regelbundet ryska militära mål 20 till 300 kilometer bakom frontlinjen, både inom Ryssland och i ockuperade ukrainska territorier, skriver Kyiv Independent.
Attackerna, av vilka några riktar sig mot ryska bränsleleveranser, har koncentrerats till ockuperade ukrainska regioner nordost om Krim som bildar en så kallad ”landbro” med ryskkontrollerade områden i Ukraina.
I april skadade ukrainska styrkor även järnvägen som leder till Krim.
Mer än 50 attacker
En analys av filmmaterial, gjord av Kyiv Independent, visar mer än 50 attacker mot ryska mål på viktiga vägar i det ockuperade Ukraina.
Det gäller bland annat den så kallade militära logistikvägen ”Novorossiya” R-280 i det ockuperade södra Ukraina, som förbinder Rostov vid Don med det ockuperade Krim och går genom flera ockuperade ukrainska städer.
Tidigt söndag 7 juni attackerade Ukraina en oljedepå vid staden Yedi Quyu på Krim. En brand utbröt vid attackerna, enligt sociala medier.
Under natten har ukrainska drönare även attackerat energi- och järnvägsinfrastruktur i de ockuperade Luhansk- och Donetsk-oblasterna, rapporterar Kyiv Independent.
”Inga säkra vägar kvar” för Ryssland
President Volodymyr Zelenskyj säger att Ukraina nu kan attackera all Moskvas militära logistik i de ockuperade territorierna.
”Våra krigare har nu förmågan att nå rysk militär logistik över praktiskt taget hela det tillfälligt ockuperade territoriet. Det finns praktiskt taget inga säkra vägar kvar för ockupanten i södra och östra delen av vår stat.”