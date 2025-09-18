Att en gruva har stängt behöver inte betyda att den är tömd på malm. Ny teknik och rusande råvarupriser kan ge nytt liv till nedlagda gruvor.
"Potential för drift" – Nedlagd svensk gruva ruvar på en skatt
Flera av Sveriges nedlagda gruvor sitter på betydande fyndigheter som blir attraktiva igen tack vare ny teknik och högre priser på råvaror. Vi blir hela tiden bättre på att hitta och utvinna råvarorna, som i många fall stiger i pris.
Ett exempel på en gruva som närmar sig återstart är den i Dannemora, där Grangex och Dannemora Iron AB räknar med att börja bryta i gruvan igen de kommande åren, trots hinder längs vägen.
Nu meddelar Sveriges Geologiska undersökning att den nedlagda Enåsengruvan i Ljusdals kommun sannolikt innehåller brytvärd malm, med bland annat guld och koppar – två glödheta metaller.
Potential att bryta guld, koppar och sällsynta mineraler
“Våra resultat visar att Enåsen har potential för ytterligare gruvdrift, med möjliga obrutna malmkroppar med guld och koppar som sträcker sig både i sidled och på djupet”, säger Stefan Luth, statsgeolog på SGU, som utfört strukturgeologiskt arbete och geologisk modellering.
Undersökningarna har omfattat insamling av prover från gruvnära hällar, kvarvarande rester av malm och varp samt befintliga borrkärnor. Många prov undersöktes med bland annat olika typer av mikroskopi och nya skanningsmetoder, uppger SGU.
“Inte minst intressant är malmens delvis höga halter av tellur, en halvmetall som blivit allt viktigare inom högteknologiska tillämpningar som solcellstillverkning. Enåsenmalmen innehåller även en hel del vismut samt spår av antimon och kobolt – alla tre grundämnen som EU klassar som kritiska för dagens teknik”, säger Erik Jonsson, statsgeolog på SGU, som undersökt malmens mineralogi och petrografi.
Gruva som är rätt i tiden
Förutom de kritiska mineralerna som stora delar av industrin skriker efter så är guld och koppar helt rätt i tiden. De båda metallerna står väldigt högt i kurs, med ett guldpris som slår nya rekord var och varannan vecka och ett kopparpris som står och väger runt den magiska gränsen 10 000 dollar per ton.
Undersökningar är genomförda i området kring Enåsengruvan i Hälsingland. Här bröt man guld och koppar under andra halvan av 1980-talet och fram till 1991, och området är klassat som riksintresse för guld.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
