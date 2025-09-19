Amerikanska jordbruksdepartementet förutspår den största majsskörden sedan 1933. Donald Trump har än så länge inte tagit åt sig äran.
Rekordstor skörd men ändå kris i USA
Mest läst i kategorin
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Notan för middag med bank-vd:n 137 000 kronor
Smakar det så kostar det, kanske var det så budgivaren tänkte som betalade mer än 137 000 kronor för en middag med denna framgångsrika bank-vd. Högsta budet för den exklusiva middagen med DBS Groups vd Tan Su Shan blev motsvarande 14 790 dollar, vilket är 18 900 singaporianska dollar eller ganska exakt 137 100 svenska …
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Kapar 800 miljoner: Var tionde får gå
Pappers- och förpackningsindustrin krisar. Nu sparkar Billerud 11 procent av sina anställda och lägger ett sparpaket på 800 miljoner. Rubriken är ”Billerud initierar kostnadsbesparingar för att stärka konkurrenskraften” och som alltid är ”initierar kostnadsbesparingar” en eufemism för att sparka folk. I Billeruds (börskurs Billerud) fall handlar det om att minska antalet anställda med 650 personer …
I år spår det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, en rekordstor majsskörd, som beräknas landa på 16 814 miljarder bushels. En ”bushel” majs beräknas motsvara cirka 25,4 kilo.
Det här är den stora volymen skördad majs i USA sedan 1933 och volymen gör att majslagren väntas öka med 59 procent, trots att även exporten är rekordhög.
Samtidigt pressar de stora volymerna ner priserna och tynger jordbrukarnas ekonomi.
Handelskriget: Hel bransch hotad av konkurs. Dagens PS
Lägre marginaler
Så lite som de amerikanska jordbrukarna väntas tjäna på sina grödor har de inte gjort sedan 2007, beräknat på hur priserna stigit till följd av inflationen, skriver JA.
Däremot är boskapsuppfödare och etanolproducenter glada eftersom de får betala mindre för majsen.
På råvarubörser reagerade man knappt alls på nyheten. Samtidigt höjdes skördeprognosen för sojabönor något, till 4 301 miljarder bushels, men Trumps handelskrig mot Kina gör att exporten av sojabönor är den lägsta på många år.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
“Inga positiva nyheter”
Som svar på Trumps tullkrig har Kina för första gången på länge inte lagt en enda order på amerikanska sojabönor, utan i stället säkrat sin import via stora köp i Brasilien.
Western Producer skriver att skörden fortsätter i stora delar av det amerikanska majsbältet denna vecka, men att inga positiva nyheter finns.
”Varje dag som går fortsätter skörden. Om det inte finns något positivt på marknaden och vi är mitt uppe i skörden kommer vi att sälja av lite”, säger Craig Turner, råvarumäklare på StoneX.
Krisen växer på fälten: Handelskriget krossar bönder i USA. Dagens PS
Väntar på Kina-besked
Sojaoljaterminerna faller för andra dagen i rad, vilket gör situationen än mer komplicerad för lantbruket.
”Sjunkande sojaoljapriser tynger sojabönspriserna. Handlare är besvikna över att vi sannolikt inte kommer att ha klarhet i vårt biobränsleprogram förrän i slutet av november eller december, vilket begränsar produktionen av biomassadiesel under tiden”, skriver StoneX chefsekonom för råvaror, Arlan Suderman, i ett kundmeddelande.
Samtidigt väntar handlare på besked om det planerade fredagssamtalet mellan Donald Trump och Kinas Xi Jinping kan ge signaler om att handeln med sojabönor återupptas.
När det gäller vete skriver Western Producer att ”veteterminerna sjönk i sympati med majs och sojabönor”.
Trumps handelskrig: “Vi står vid stupet”. Dagens PS
Kina överger USA – köper inte en endaste böna. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Rekordstor skörd men ändå kris i USA
Amerikanska jordbruksdepartementet förutspår den största majsskörden sedan 1933. Donald Trump har än så länge inte tagit åt sig äran. I år spår det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, en rekordstor majsskörd, som beräknas landa på 16?814 miljarder bushels. En ”bushel” majs beräknas motsvara cirka 25,4 kilo. Det här är den stora volymen skördad majs i USA sedan …
Misstanken: Kalhygge fick tåg att spåra ur
Skyfall fick en banvall nära Örnsköldsvik att brista. Ett godståg spårade ur. Nu är misstanken att ett kalhygge i närheten kan vara orsaken. I en artikel på SLU:s hemsida konstaterar forskaren Kevin Bishop att färska kalhyggen inte bromsar vattenflödet på det sätt en mogen skog gör och att risken för översvämningar dessutom ökar. Bishop skriver …
Var fjärde pensionär riskerar bli utan skattesänkning
Regeringens planerade skattesänkning för pensionärer 2026 riskerar att missa en stor del av målgruppen. Enligt beräkningar från SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna kan så många som var femte till var fjärde pensionär stå helt utan del av reformen. De skattesänkningar som presenteras i höstbudgeten den 22 september innehåller en rad lättnader för både löntagare och …
"Skuggmåne" följer jorden – oupptäckt i 60 år
I decennier har den rört sig nästan osynlig på en bana nära jorden. Nu lyfter forskare fram den nyupptäckta "skuggmånen". Ett mystiskt objekt misstänks ha snurrat nära jorden i decennier utan att någon lagt märke till det. Nu har astronomer upptäckt vår planets nya följeslagare – en ”skuggmåne”. Missa inte: Världens dyraste ämnen – ett …
Ekonomisk ångest håller Generation Z vaken
Generation Z, den unga vuxengenerationen född mellan 1997 och 2012, står inför en växande mental hälsokris präglad av ekonomisk oro, sömnproblem och arbetsrelaterad stress. Enligt en rapport från Modern Health upplever 76 procent av Gen Z och millenniegenerationen att finansiell ångest negativt påverkar deras arbetsproduktivitet, vilket påverkar sömn, humör och energi negativt. Samtidigt visar en …