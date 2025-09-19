Dagens PS
Rekordstor skörd men ändå kris i USA

Rekordstor majsskörd väntas i USA
Majsskörden i USA blir på rekordnivå, enligt jordbruksdepartementet den största sedan 1933. Även exporten är så här långt rekordstor. (Foto: Mike Stewart/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Amerikanska jordbruksdepartementet förutspår den största majsskörden sedan 1933. Donald Trump har än så länge inte tagit åt sig äran.

I år spår det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, en rekordstor majsskörd, som beräknas landa på 16 814 miljarder bushels. En ”bushel” majs beräknas motsvara cirka 25,4 kilo.

Det här är den stora volymen skördad majs i USA sedan 1933 och volymen gör att majslagren väntas öka med 59 procent, trots att även exporten är rekordhög.

Samtidigt pressar de stora volymerna ner priserna och tynger jordbrukarnas ekonomi.

Lägre marginaler

Så lite som de amerikanska jordbrukarna väntas tjäna på sina grödor har de inte gjort sedan 2007, beräknat på hur priserna stigit till följd av inflationen, skriver JA.

Däremot är boskapsuppfödare och etanolproducenter glada eftersom de får betala mindre för majsen.

På råvarubörser reagerade man knappt alls på nyheten. Samtidigt höjdes skördeprognosen för sojabönor något, till 4 301 miljarder bushels, men Trumps handelskrig mot Kina gör att exporten av sojabönor är den lägsta på många år.

Inga besked. Donald Trump är hemma igen efter besöket i Storbritannien och ska i dag tala med Kinas Xi Jinping. Sojabönsodlarna hoppas på svar. (Foto: Leon Neal/AP-TT)
“Inga positiva nyheter”

Som svar på Trumps tullkrig har Kina för första gången på länge inte lagt en enda order på amerikanska sojabönor, utan i stället säkrat sin import via stora köp i Brasilien.

Western Producer skriver att skörden fortsätter i stora delar av det amerikanska majsbältet denna vecka, men att inga positiva nyheter finns.

”Varje dag som går fortsätter skörden. Om det inte finns något positivt på marknaden och vi är mitt uppe i skörden kommer vi att sälja av lite”, säger Craig Turner, råvarumäklare på StoneX.

Väntar på Kina-besked

Sojaoljaterminerna faller för andra dagen i rad, vilket gör situationen än mer komplicerad för lantbruket.

”Sjunkande sojaoljapriser tynger sojabönspriserna. Handlare är besvikna över att vi sannolikt inte kommer att ha klarhet i vårt biobränsleprogram förrän i slutet av november eller december, vilket begränsar produktionen av biomassadiesel under tiden”, skriver StoneX chefsekonom för råvaror, Arlan Suderman, i ett kundmeddelande.

Samtidigt väntar handlare på besked om det planerade fredagssamtalet mellan Donald Trump och Kinas Xi Jinping kan ge signaler om att handeln med sojabönor återupptas.

När det gäller vete skriver Western Producer att ”veteterminerna sjönk i sympati med majs och sojabönor”.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

