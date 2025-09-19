Rekordstor skörd men ändå kris i USA

I år spår det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, en rekordstor majsskörd, som beräknas landa på 16 814 miljarder bushels. En ”bushel” majs beräknas motsvara cirka 25,4 kilo.

Det här är den stora volymen skördad majs i USA sedan 1933 och volymen gör att majslagren väntas öka med 59 procent, trots att även exporten är rekordhög.

Samtidigt pressar de stora volymerna ner priserna och tynger jordbrukarnas ekonomi.

Lägre marginaler

Så lite som de amerikanska jordbrukarna väntas tjäna på sina grödor har de inte gjort sedan 2007, beräknat på hur priserna stigit till följd av inflationen, skriver JA.

Däremot är boskapsuppfödare och etanolproducenter glada eftersom de får betala mindre för majsen.

På råvarubörser reagerade man knappt alls på nyheten. Samtidigt höjdes skördeprognosen för sojabönor något, till 4 301 miljarder bushels, men Trumps handelskrig mot Kina gör att exporten av sojabönor är den lägsta på många år.

Inga besked. Donald Trump är hemma igen efter besöket i Storbritannien och ska i dag tala med Kinas Xi Jinping. Sojabönsodlarna hoppas på svar. (Foto: Leon Neal/AP-TT)