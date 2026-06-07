Den har fått sitt namn från en skräckfilm och en del tycker att jättespindeln påminner om mytomspunne blodsugaren Dracula. Nu finns den tidigare så sällsynta spindeln i våra krokar.
Känsliga med spindel-skräck varnas för att läsa artikeln
Nosferatu, som spindeln kallas, har fått sitt namn uppkallat efter vampyren i den tyska expressionistiska stumfilmen ”Nosferatu: Eine Schreckens Symfoni” från 1922 av Friedrich Wilhelm Murnau.
Precis som i filmen har den stora och fram till för några år sedan ovanliga spindeln smala ben, samtidigt som dess bröstkorg liknar ansiktet på Dracula. Upp till gigantiska 8 centimeter lång kan spindeln bli, där honorna blir större än hanarna.
Då går spindeln till attack
Både hanor och honor har markeringar som jämförs med tatueringar med vampyrmotiv, och visa menar att det framträder en skalle eller mask i spindelns täckning.
Oavsett har spindeln, som kan bita människor om den känner sig hotad och trängd, siktats i rekordmånga dokumentationer i Tyskland på senare tid, enligt landets naturvårdsorganisation NABU, skriver Euronews och berättar att spindeln – som kan upplevas som hämtad ur en mardröm – nu dykt upp på tyska öarna Rügen och Usedom. Rekordmånga fotorapporter under våren bekräftar detta. Det rör sig om tusentals dokumentationer.
Spindeln är i sig ingen ny företeelse. Den har funnits runt Medelhavet i måga år. Det nya är att den uppenbart sprider sig norrut i Europa. Bara i Tyskland har den nu registrerats i varenda delstat.
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Det händer om du blir biten
Den som råkar bli biten av den lätt pälsbeklädda varelsen får en svullnad som avtar efter några dagar. Allergiska personer uppmanas att vara mer försiktiga. Då kan reaktionerna bli starkare. Precis som med getingstick.
Nämnas kan att spindeln föga oväntat har akrobatiska förmågor, den kan med enkelhet klättra uppför fönster och väggar och ta sig in i stort sett överallt.
Ibland, särskilt när den söker värme under vintern, letar den sig inomhus. Men om du upptäcker den i ditt hem ska du undvika att klämma på den, är tipset. Bär i stället försiktigt ut inkräktaren från bostaden, garaget eller var den nu tagit sig in.
Ingen risk att du blir uppäten
Att spindeln nu tycks öka i antal kan, enligt NABO som studerat bilder av spindelns ungar och äggsäckar, vara kopplat till klimatförändringarna.
Du behöver inte oroa dig för att spindeln ska äta upp dig. Om det känns lugnande livnär den sig i huvudsak på andra spindlar, flugor och malar.
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