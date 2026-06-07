Känsliga med spindel-skräck varnas för att läsa artikeln

Precis som i filmen har den stora och fram till för några år sedan ovanliga spindeln smala ben, samtidigt som dess bröstkorg liknar ansiktet på Dracula. Upp till gigantiska 8 centimeter lång kan spindeln bli, där honorna blir större än hanarna.

Då går spindeln till attack

Både hanor och honor har markeringar som jämförs med tatueringar med vampyrmotiv, och visa menar att det framträder en skalle eller mask i spindelns täckning.

Oavsett har spindeln, som kan bita människor om den känner sig hotad och trängd, siktats i rekordmånga dokumentationer i Tyskland på senare tid, enligt landets naturvårdsorganisation NABU, skriver Euronews och berättar att spindeln – som kan upplevas som hämtad ur en mardröm – nu dykt upp på tyska öarna Rügen och Usedom. Rekordmånga fotorapporter under våren bekräftar detta. Det rör sig om tusentals dokumentationer.

Spindeln är i sig ingen ny företeelse. Den har funnits runt Medelhavet i måga år. Det nya är att den uppenbart sprider sig norrut i Europa. Bara i Tyskland har den nu registrerats i varenda delstat.

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