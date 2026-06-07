USA tjänar miljarder på Irankriget. Svenska hushåll betalar notan

Två kronor mer per liter, och det syns överallt

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Bensin kostade runt 15,50 kronor litern i februari. Nu ligger priset på 17,51 trots en tillfällig skattesänkning som kostar staten 1,64 miljarder kronor. Om konflikten fortsätter pekar prognoser mot 20 kronor för bensin och 24 för diesel.

Bränslet är bara det som syns på kvittot. Plastråvaror har stigit 40 till 70 procent för vissa material, enligt branschorganisationen IKEM.

”En prisuppgång på hyllorna kommer man nog se”, säger Henrik Oxfall på IKEM.

Det handlar om matförpackningar, byggmaterial, reservdelar. En flygresa till Medelhavet kostar runt 300 kronor mer tur och retur, enligt Ving. Ingen enskild prisökning slår hårt. Men tillsammans urholkar de köpkraften för varje hushåll som pendlar, handlar mat och bor i eget.

Finansminister Elisabeth Svantesson har beskrivit läget som allvarligt och sagt att regeringen vill undvika ransonering.

Börsen: två världar

Stockholmsbörsen föll 5 procent på åtta handelsdagar i krigets inledning. Amerikanska börser har rusat förbi. Investerare har bestämt att AI-boomen trumfar krig.

”Marknader och hela ekonomier som Sydkorea och Taiwan får uppgraderade tillväxtprognoser tack vare AI”, säger Toni Meadows, investeringschef på BRI Wealth Management, till CNBC.

Europa saknar den motorn. ”Europeiska aktier pressas hårdare eftersom stigande energikostnader slår direkt mot ekonomin”, säger Iain Barnes, investeringschef på Netwealth.

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Men bilden är inte entydig. SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén har pekat på att Sverige har ett bättre utgångsläge än många andra europeiska länder.

En förklaring är skogsindustrin. Branschen exporterar för 185 miljarder kronor om året, sysselsätter 140 000 personer och är energisjälvförsörjande. Det ger en fördel som få andra europeiska industrier har.

”Vi är mindre känsliga för stigande energipriser än konkurrenter. Kriget kan ge svensk skogsindustri en relativ fördel”, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Men det finns undantag. Energibolaget Orrön Energy rusade 8 procent på en dag i juni när resten av börsen föll och försvarsbolaget Saab är upp 28 procent sedan årsskiftet.

Tre hot som väntar i sommar

Det finns skäl att tro att det värsta inte är över.

Hormuzsundet är fortfarande stängt. Diesellagren sjunker mot kritiska nivåer. Raffinaderikapaciteten är ansträngd. Orkansäsongen i Mexikanska golfen har dragit igång.

”Om oljelagren fortsätter sjunka når de kritiska nivåer. Då är ett genombrott tillbaka över 100 dollar nära”, varnar Tamas Varga, analytiker på PVM Oil Associates.

Fredsförhandlingarna har kört fast. Iransk statsmedia hävdar att samtalen stoppats. Trump säger att de fortsätter.

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Nästa vändpunkt kan komma snart. Trump har sagt att han vill fatta ett ”slutgiltigt beslut” om Iranavtalet. Vad det beslutet blir avgör om bensinen kostar 17 eller 22 kronor litern i september.

I USA spelar prisskillnaden mindre roll. Landet tjänar pengar oavsett.

I Sverige gör den skillnad. Mellan en konjunktur som återhämtar sig och en som fastnar. Mellan en riksbank som kan agera och en som förblir låst. Mellan en hushållsekonomi som andas och en som pressas ytterligare ett halvår.