Finansguruns uppmaning: Bunkra guld

Under ett föredrag på FutureChina Global Forum 2025 i Singapore framhöll Dalio, grundare av hedgefonden Bridgewater Associates, att amerikanska statsobligationer inte längre kan ses som lika säkra som tidigare. Detta skriver CNBC.

Han pekar på landets växande skulder och budgetunderskott som faktorer som riskerar att urholka förtroendet för dollarn.

Som alternativ ser han guld och andra icke-fiatvalutor som stabilare långsiktiga placeringar. Enligt Dalio bör investerare överväga att allokera omkring 10–15 procent av sina portföljer till guld. Detta har han sagt vid Abu Dhabi Finance Week för en vecka sedan enligt Investopedia.

Priset på guld faller

Trots Dalios uttalanden föll guldpriset under torsdagen och fredagen. En starkare dollar bidrog till att pressa ned priset. Flera analytiker pekar på att investerare valt att ta hem vinster efter årets kraftiga uppgång, skriver Wall Street Journal.

Ray Dalio tror inte på obligationer lika mycket längre. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Spotpriset på guld har tidigare under året nått rekordnivåer på 39 procents ökning. Detta under året, drivet av oro för inflation, geopolitisk osäkerhet och förväntningar om räntesänkningar från Federal Reserve.

Räntesänkningen som nu kom tros också ha lugnat marknaderna och fått priset på guld att falla.