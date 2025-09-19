Dagens PS
Finansguruns uppmaning: Bunkra guld

Ray Dalio tror på guld som krockkudde i portföljen. (Foto: Ng Han Guan/ Mike Groll/AP/TT/ Montage).
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Finansprofilen Ray Dalio menar att guld och andra tillgångar som inte är knutna till fiatvalutor kommer att spela en allt större roll. Detta sker som värdebevarare i takt med att USA:s statsskuld fortsätter att växa.

Under ett föredrag på FutureChina Global Forum 2025 i Singapore framhöll Dalio, grundare av hedgefonden Bridgewater Associates, att amerikanska statsobligationer inte längre kan ses som lika säkra som tidigare. Detta skriver CNBC.

Han pekar på landets växande skulder och budgetunderskott som faktorer som riskerar att urholka förtroendet för dollarn.

Som alternativ ser han guld och andra icke-fiatvalutor som stabilare långsiktiga placeringar. Enligt Dalio bör investerare överväga att allokera omkring 10–15 procent av sina portföljer till guld. Detta har han sagt vid Abu Dhabi Finance Week för en vecka sedan enligt Investopedia.

Dalio: Storbritannien är på väg in i en dödsspiral

Miljonärerna lämnar Storbritannien – och lämnar hål i budgeten. Det kan leda till en allt snabbare spiral mot ekonomisk härdsmälta.

Priset på guld faller

Trots Dalios uttalanden föll guldpriset under torsdagen och fredagen. En starkare dollar bidrog till att pressa ned priset. Flera analytiker pekar på att investerare valt att ta hem vinster efter årets kraftiga uppgång, skriver Wall Street Journal.

Ray Dalio tror inte på obligationer lika mycket längre. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Spotpriset på guld har tidigare under året nått rekordnivåer på 39 procents ökning. Detta under året, drivet av oro för inflation, geopolitisk osäkerhet och förväntningar om räntesänkningar från Federal Reserve.

Räntesänkningen som nu kom tros också ha lugnat marknaderna och fått priset på guld att falla.

Spela klippet
Analytiker tror på höjning

Under fredagen var spotpriset för guld 3 648 dollar. Trots att priset sjunkit något började det stiga igen under dagen.

Enligt analytiker kan priset också fortsätta att stiga.

Enligt en rapport från RHB Retail Researchs Joseph Chai kan priset fortsätta stiga över 3 700 dollar, skriver WSJ.

Enligt Citis senaste tremånadersprognos kan priset också stiga till 3 800 dollar unset, skriver Placera. Banken ser en sannolikhet på 60 procent att priset når nya rekordnivåer de kommande månaderna. Detta innan det toppar under första kvartalet 2026.

I värsta fallet, om stagflation inträffar kan priset stiga upp till 4 000 dollar menar Citi. Men om den amerikanska ekonomin stärks och tullförhandlingarna löses på ett godtagbart vis kan priset sjunka till 3 400 dollar.

GuldInvesteringRay Dalio
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

