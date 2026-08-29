Sparkad av Zelenskyj – får viktig roll i Nato-land

Ukrainas sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov har fått nytt jobb. Han ska bli rådgivare åt försvarsdepartementet i Italien.
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Rubrikerna har varit många och stora kring Mykhailo Fedorov sedan han sparkades som försvarsminister i Ukraina.
Det har handlat om konflikter mellan honom och Ukrainas ÖB, som själv fick sparken, och om konflikter mellan Fedorov och president Volodymyr Zelenskyj, som erbjöd Fedorov andra poster – vilka Fedorov vägrade acceptera.
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Troddes vara på väg till USA
De senaste rubrikerna har handlat om att Fedorov krävt val i Ukraina, trots att landets lagar förbjuder allmänna val under krigstid, och om att Mykhailo Fedorov varit på väg till USA för möten.
Nu handlar rubrikerna om Italien. Fedorov tar ett jobb som innovationsrådgivare vid det italienska försvarsdepartementet, enligt ett pressmeddelande från departementet.
Hyllas av italiensk minister
Försvarsministern i Italien, Guido Crosetto, nämnde kort efter att Fedorov avskedats honom i positiva ordalag.
Crosetto hyllade Fedorov som en drivande kraft bakom militär innovation och som en av de centrala i att Ukraina kunnat återta initiativet i kriget mot Ryssland.
”Jag är därför glad att Mykhailo Fedorov har tackat ja till att erbjuda sina tjänster som rådgivare för försvarsinnovation”, säger Crosetto i ett uttalande.
Uttalandet publicerades tillsammans med ett fotografi av de två männen på departementets konto på X, rapporterar Reuters.
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Hann bara med ett halvår
Fedorov, 35 år gammal, fick lämna sin post som försvarsminister endast sex månader efter att han tillträdde.
Då hade han inlett reformer kring upphandling och mobilisering som satte honom på kollisionskurs både med den militära ledningen och med politiska rivaler.
I ett eget inlägg på X tackar Fedorov Crosetto för ”hans personliga stöd” och för erbjudandet att tjänstgöra som hans rådgivare.
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Blir kvar i Ukraina
”I denna roll kommer jag att bistå Italien med att införa modern krigföringsteknik, stärka försvarssektorn och anpassa sig till nya globala säkerhetsutmaningar”, säger Fedorov som ska bo kvar i Kyiv och sköta rådgivandet därifrån.
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