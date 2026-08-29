Sparkad av Zelenskyj – får viktig roll i Nato-land

Hyllas av italiensk minister

Försvarsministern i Italien, Guido Crosetto, nämnde kort efter att Fedorov avskedats honom i positiva ordalag.

Crosetto hyllade Fedorov som en drivande kraft bakom militär innovation och som en av de centrala i att Ukraina kunnat återta initiativet i kriget mot Ryssland.

”Jag är därför glad att Mykhailo Fedorov har tackat ja till att erbjuda sina tjänster som rådgivare för försvarsinnovation”, säger Crosetto i ett uttalande.

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Uttalandet publicerades tillsammans med ett fotografi av de två männen på departementets konto på X, rapporterar Reuters.

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Hann bara med ett halvår

Fedorov, 35 år gammal, fick lämna sin post som försvarsminister endast sex månader efter att han tillträdde.

Då hade han inlett reformer kring upphandling och mobilisering som satte honom på kollisionskurs både med den militära ledningen och med politiska rivaler.

I ett eget inlägg på X tackar Fedorov Crosetto för ”hans personliga stöd” och för erbjudandet att tjänstgöra som hans rådgivare.

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Blir kvar i Ukraina

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”I denna roll kommer jag att bistå Italien med att införa modern krigföringsteknik, stärka försvarssektorn och anpassa sig till nya globala säkerhetsutmaningar”, säger Fedorov som ska bo kvar i Kyiv och sköta rådgivandet därifrån.

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