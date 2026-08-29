Trump: "Världshistoriens största avtal om olja"

Venezuela har i sin tur bekräftat att en uppgörelse nåtts och kallar den för ”historisk”.

President Donald Trump – som ofta använder sig av superlativ – beskriver överenskommelsen som ”det största oljeavtalet i världshistorien” och uppger att det kommer fördubbla de amerikanska oljereserverna. Detaljer om vad avtalet innebär är än så länge få, men USA:s regering har under Trumps tid i Vita huset inte gjort någon hemlighet av sitt intresse för Venezuelas enorma råoljereserver.

Venezuela har satts under hårt tryck av USA efter att landet i januari avsatte och tillfångatog den långvarige presidenten Nicolás Maduro. Man tillät hans dåvarande vicepresident, Delcy Rodríguez, sitta kvar och fungera som tillfällig ledare.

Bekräftas av Venezuela

Kort efter Trumps tillkännagivande bekräftar Rodríguez att parterna nått ett avtal om oljan. I ett uttalande säger hon att avtalet gäller 17 oljefält.

Trump skriver på Truth Social att utrikesminister Marco Rubio och försvarsminister Pete Hegseth ingått avtalet med Rodríguez ”genom ett samarbete med det privata näringslivet”. Han uppger också att det rör sig om ”mer än 65 miljarder fat ur Venezuelas bevisade oljereserver”.

”Denna transaktion kommer att avsevärt stärka det redan växande samarbetet mellan Venezuela och USA”, skriver Trump.

Miljardinvesteringar

Marco Rubio påstår på X att avtalet kommer att leda till lägre bränslepriser i USA.

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”För det venezuelanska folket kommer detta avtal att innebära nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, skapa tusentals välbetalda arbetstillfällen och driva på återuppbyggnaden av Venezuelas ekonomi", skriver Rubio.

Tillkännagivandet om oljan kommer efter flera veckors förhandlingar mellan USA och Venezuela om ett avtal, som bland annat skulle ge amerikanska företag långsiktig tillgång till ett antal venezuelanska oljefält, rapporterar Reuters.