Ukraina: Zelenskyjs utmanare på väg till USA

Det är i så fall ännu en pil mot Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, som Fedorov nu alltmer öppet utmanar.

Resan till USA ska enligt uppgifterna kunna äga rum redan nästa vecka, enligt källor Kyiv Independent hänvisar till.

Det är oklart vilka personer Fedorov i så fall planerar att träffa i USA. Som försvarsminister höll han dock nära kontakt med Elon Musk, då främst kring Space X och användningen av Starlink-terminaler i kampen mot Ryssland.

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”Känner inte till reseplaner”

Fedorov har inte lämnat några kommentarer kring den eventuella resan. Ukrainas presidentkansli uppger att man inte känner till några reseplaner.

Fedorov blev en av Ukrainas mest populära regeringsföreträdare under sin tid på posten, då han ledde omfattande reformer och uppmärksammade initiativ för att stärka militären.

Hans förslag vann stöd hos många ukrainare, vilket gjorde att president Volodymyr Zelenskyjs beslut att avskeda honom i mitten av juli kom som en överraskning för stora delar av allmänheten, skriver Kyiv Independent.

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