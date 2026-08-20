Den sparkade försvarsministern Mykhailo Fedorov, som nu öppet utmanar Volodomyr Zelenskyj, uppges planera en resa till USA.
Ukraina: Zelenskyjs utmanare på väg till USA
Det är amerikanska och ukrainska tjänstepersoner som lämnar de uppgifter som nu publicerar.
Enligt källorna planerar den sparkade försvarsministern Mykhailo Fedorov en resa till USA.
Det är i så fall ännu en pil mot Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, som Fedorov nu alltmer öppet utmanar.
Resan till USA ska enligt uppgifterna kunna äga rum redan nästa vecka, enligt källor Kyiv Independent hänvisar till.
Det är oklart vilka personer Fedorov i så fall planerar att träffa i USA. Som försvarsminister höll han dock nära kontakt med Elon Musk, då främst kring Space X och användningen av Starlink-terminaler i kampen mot Ryssland.
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”Känner inte till reseplaner”
Fedorov har inte lämnat några kommentarer kring den eventuella resan. Ukrainas presidentkansli uppger att man inte känner till några reseplaner.
Fedorov blev en av Ukrainas mest populära regeringsföreträdare under sin tid på posten, då han ledde omfattande reformer och uppmärksammade initiativ för att stärka militären.
Hans förslag vann stöd hos många ukrainare, vilket gjorde att president Volodymyr Zelenskyjs beslut att avskeda honom i mitten av juli kom som en överraskning för stora delar av allmänheten, skriver Kyiv Independent.
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Har vägrat göra comeback
Fedorov har sedan vägrat återkomma till regeringen, trots erbjudanden om en post som vice premiärminister med ansvar för teknikfrågor och utveckling.
Fedorov ska även ha erbjudits posten som chef för Ukrainas statliga försvarskoncern, Ukroboronprom men tackat nej.
I stället har han profilerat sig som utmanare till Zelenskyj, senast genom att kräva allmänna val i krigstid i Ukraina, trots att det strider mot landets lagar.
Den 18 augusti nominerade Zelenskyj formellt den tillförordnade försvarsministern Jevhen Khmara till posten som ordinarie minister, efter månader av protester där man krävt att Fedorov skulle återinsättas. Parlamentet godkände Khmaras kandidatur 19 augusti.
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Märklig situation för Fedorov
Fedorov har även kritiserat korruption och byråkratisk ineffektivitet under krigstid och att missbruk av försvarsmedel kan påverka Ukrainas stridsförmåga.
Nu riskerar han att hamna i en märklig situation, där motståndaren Ryssland applåderar hans opposition mot Zelenskyj och där kanske även Vita huset – där man aldrig gillat Ukrainas president – gör tummen upp.
”Nyttig idiot” är ett ryskt begrepp för den som går någon annans ärenden utan att inse det. Det kan få en ukrainsk innebörd i det här händelseförloppet.