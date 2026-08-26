"Därför har polackerna tröttnat på Ukraina"

Historien går igen – och slår hårt

En historisk konflikt har dessutom seglat upp till ytan igen. Det har skett sedan Ukrainas Volodomyr Zelenskyj gett en militär enhet namn efter UPA, Ukrainska upprorsarmén.

En gren av denna organisation låg nämligen bakom massakern på cirka 100 000 polacker 1943.

Efter Zelenskyjs val av namn för den militära enheten drog Polens president Karol Nawrocki tillbaka den utmärkelse Zelenskyj fått av Polen, Vita örnens orden, som är den högsta statliga utmärkelse en icke-polack kan få.

Ingen sida vek ner sig, utmärkelsen lämnades tillbaka och de ömsesidiga relationerna frös några grader.

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Rysk propaganda eldar på

Opinionsläget eldas på av rysk propaganda i sociala medier i Polen, med desinformation om ukrainska ”bidragstagare” som lever på polackernas bekostnad.

Det har även fått våldsrelaterade följder, där det nästan dagligen rapporteras om hur ukrainare utsätts för verbala eller fysiska påhopp på polska goator.

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En särskilt grov incident inträffade 26 juli, där ett ungt ukrainskt par attackerades utanför en livsmedelsbutik i Wroclaw.

Matteusz Mazzini skriver att det grundläggande problemet är att ”inget av länderna gjort tillräckligt för att förstå den andra parten”.

Ukrainarna som kom till Polen vägrade vara passiva mottagare utan flyttade till egna bostäder, startade företag och agerade aktivt med följden ”att medlidande slutade vara den valuta som präglade relationen mellan polacker och ukrainare”, som Mazzini formulerar det.

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President Karol Nawrocki i möte med Zelenskyj. Nu har relationerna ansträngts och polackerna tröttnat på Ukraina, enligt analytiker. (Foto: Czarek Sokolowski /AP-TT)

”Ukraina behöver ingen polsk tolk”

För Polen, etniskt homogent i decennier, blev det en förändring som var svår, näst intill omöjlig, att hantera – liksom för Ukraina.

”Ukraina har gått från att vara en passiv mottagare av västerländskt bistånd i kölvattnet av den fullskaliga invasionen 2022 till att bli en global exportör av ny militär teknik och expertkunskap”, konstaterar krönikören.

Ukrainarna är vana vid direkta samtal med ledare i USA och Västeuropa och behöver ingen ”förespråkare”, i synnerhet inte i Warszawa. Zelenskyj kan mycket väl sköta sig själv, påpekar Mazzini.

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”Resultatet blir därför förakt i stället för samarbete, och hat i stället för hopp. Den initiala entusiasmen var oundvikligen dömd att avta, och båda regeringarna borde ha förberett sig på detta. I stället lät de ett vakuum fyllas av rysk desinformation, avsedd att driva länderna längre ifrån varandra och därmed försvaga Europas stöd till Ukraina”, sammanfattar Mazzini utvecklingen.

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